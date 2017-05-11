Исследование: Количество сцен с алкоголем и табаком в популярных советских фильмах

В работе Распопова Романа Владимировича (специалист кафедры Автоматизации и вычислительной техники, Тюменский государственный нефтегазовый университет) и Каликаевой Айгуль Тагировны (ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области) проведен анализ информационного состава произведений кинематографа СССР в части программирования зрителя на самоотравление интоксикантами (алкоголем и табаком). В наиболее популярных фильмах советского периода вычислено процентное содержание сцен с показом или упоминанием интоксикантов и обоснована необходимость информационно-психологической защиты населения от программирования на самоотравление ими.

Одной из актуальных проблем в современной России является здоровье населения, в частности молодёжи – наиболее активной его части, которую принято называть «будущим» страны. Учитывая, что общество вошло в эпоху информационных технологий (или информационных принуждений), о чем уже давно говорят ученые, деятели искусств, политтехнологи и все, кто так или иначе имеет дело с информацией и ее влиянием на людей, в пору говорить о защите не только физического, но и информационно-психологического здоровья граждан, в т. ч. молодёжи.

Трезвость – естественное состояние человека, данное каждому от рождения – связана с обоими видами здоровья: человечеству сотни лет известно пагубное влияние интоксикантов (алкогольных и табачных ядов) на живые клетки и организм человека, а также на его психику.

Отнимание Трезвости – это особо опасная форма социального паразитизма, которая проистекает из корыстных интересов (деньги, «политика», геноцид) небольшой группы людей , а инициатива по защите Трезвости, как и 100 лет назад, исходит снизу – от народа. Так общественное движение «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал» разработало программу утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!», которая была опубликована 10 октября 2009 г. в губернаторской газете «Тюменская область сегодня». Второй пункт данной программы предполагает прекращение информационного террора населения, целью которого является программирование людей на самоотравление интоксикантами (алкоголем, табаком и другими) посредством любых информационных каналов.

По мнению В.Е. Лёвкина, информация, воспринимаемая человеком, гарантированно влияет на него независимо от того, хочет он этого или нет. То есть человек не может выбирать, будет ли влиять на него получаемая информация или нет, но он может выбирать источники информации.

Наиболее массовыми источниками – «средствами массовой информации», которые правильнее было бы называть «средства формирования и управления общественным сознанием» – на сегодняшний день являются телевидение, радио и Интернет. Произведения из областей художественного искусства (литературы, живописи, архитектуры, театра и др.) несомненно также являются источниками информации, однако их доля в информационном пространстве, а следовательно и их влияние, с приходом электронных и компьютерных технологий значительно уменьшились.

Особняком стоят произведения искусства, которые способны эффективно распространяться по высокотехнологичным каналам – через телевидение, радио и Интернет – даже спустя десятилетия после их создания. В первую очередь это фильмы и песни. Анализ вокального творчества и сравнение идейного содержания песен проводился Е.П. Обрубовой. В данной работе проведен анализ ряда произведений кинематографа СССР, которые в настоящее время занимают лидирующие позиции в одном из рейтингов самых популярных фильмов в Интернете (таблица 1).

Подсчет времени сцен, программирующих зрителя на самоотравление интоксикантами проводился следующим образом:

- считалось время продолжительности сцены, в которой на экране появляется «ритуальная посуда» (бутылки, бокалы, рюмки и т. д.), «отравляющие снаряды» (сигареты, кальяны и пр.) или непосредственно процесс самоотравления людей (например, застолье), при этом если интоксиканты не попадали в кадр, но по смыслу сцена продолжалась, то продолжался и подсчет времени;

- считалось время произнесения героями какой-либо программирующей фразы (мема), например, «Ах, это! Это я люблю, но только в нерабочее время и под хорошую закуску» (Х/ф «Москва слезам не верит», 2 серия, позиция по времени: 31 мин 05 сек – 31 мин 11 сек, длительность – 6 сек).

В таблице используются следующие обозначения: tф– продолжительность фильма, с; tА, tТ , tАТ = tА tТ – продолжительность алкогольных, табачных сцен и суммарная соответственно, с; pА = tА/tф, pТ = tТ / tф, pАТ = tАТ / tф – доля сцен с интоксикантами от продолжительности фильма, %; NА, NТ, NАТ = NА NТ, – число сцен с алкоголем, табаком и общее соответственно.

Вспомним о неотвратимости влияния информации на человека даже в обход его сознания и желания (иначе зачем тратились бы многомиллионные рекламные бюджеты!), а также о том, что специалисты по маркетингу, «пиарщики» уже давно и открыто раскрывают секреты «маркетплейсинга» и скрытой рекламы.

Таблица 1 – Информационный состав фильмов в части программирования зрителя на самоотравление интоксикантами (алкоголем и табаком)

По действующему законодательству «Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение часа».

В то же время анализ наиболее популярных фильмов советского периода показал, что доля сцен, программирующих зрителя на самоотравление интоксикантами (величина ) составляет от 10 до 50% (в среднем 23,6%) от продолжительности всего фильма (рисунок 1). Таким образом, даже по действующему на данный момент законодательству, которое едва защищает внутренние интересы России, а по большей части все-таки подкладывается под международное, скрытая реклама интоксикантов в фильмах выходит далеко за рамки введенных ограничений.

Например, если предположить, что сцены распределены по фильму равномерно, то периодичность их появления на экране, определяемая по формуле составит от 7 до 2 минут (в среднем 4,3 минуты). Это значительно чаще, чем показ «открытой» рекламы по центральным телеканалам. Неудивительно, что при таком массированном информационном воздействии за последние 60 лет уровень самоотравления населения СССР-России алкоголем (в пересчете на 100%-й этиловый спирт) вырос с 2 до 18 литров на человека в год.

Исследования в области социального программирования и информационно-психологической защиты населения необходимо продолжать и углублять, сопоставляя данные статистики по различным показателям состояния общества (здоровья, продолжительности жизни, качества населения, производительности труда, развития народного хозяйства и др.) с информационным воздействием на общество, оказанным на том или ином историческом этапе. Наряду с количественным анализом (информационный состав произведений кинематографа по времени сцен) необходимо также проводить более детальный качественный анализ – исследовать набор мемов или «психических вирусов», в терминологии Р.Броуди, внедряемых в общественное сознание через такие произведения.

Программа «Трезвость – воля народа!», будучи принятой на государственном уровне, позволяет полностью решить проблему отнимания Трезвости у молодёжи и всего населения России за 3 года, а ее 2-й пункт – «Прекращение информационного террора» – направлен на полное очищение и защиту информационного пространства общества от пропаганды самоотравления интоксикантами в произведениях искусства.

Редакция Newsinfo