Кто потопил "Курск"

Вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший учениями, во время которых и затонул «Курск», докладывал командованию, что российский подводный крейсер потопила иностранная субмарина. Её пытался преследовать флагман учений «Пётр Великий». «Зафиксирована масса косвенных признаков наличия в непосредственной близости от аварийного «Курска» второго подводного объекта, также, возможно, аварийного», – свидетельствовал вице-адмирал Моцак. «Пётр Великий» зафиксировал этот объект гидроакустическими средствами.

Американскую подлодку своими глазами видели десятки участников учений. Вероятно, где-то в архивах припрятаны их показания. Осталось подождать каких-то 14 лет, и мы наконец-то узнаем правду.

Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов вспоминал, что наши лётчики на следующий день после гибели «Курска» наблюдали всплывающие топливные пузыри примерно в 20 километрах от места аварии, а экипажи противолодочных самолётов засекли уходящую из акватории Баренцева моря неизвестную подводную лодку.

Кто потопил «Курск»

Время, конечно, лечит: за 16 лет, минувших с момента гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море, вдвое уменьшилось число россиян, недовольных тогдашними действиями властей по спасению моряков. Тогда, в августе 2000-го, 72% граждан нашей страны сочли отношение правительства к трагедии «халатным». Сейчас подобного мнения придерживаются менее 35% россиян. «Большое видится на расстоянии», – считал великий русский поэт Есенин.

И недалёк, вероятно, тот день, когда правда откроется нам во всей своей неприглядности. Вот только почему-то в Минобороны этот день не приближают. Напротив. В своё время «Наша Версия» первой из российских изданий опубликовала не только статью о явном американском следе в гибели «Курска», но и фотографии, весьма заинтересовавшие российскую контрразведку. После выхода расследования Вадима Саранова «Убийца «Курска» («Версия» № 37, 2000 г.) в редакцию нагрянули «читатели в штатском» из Управления ФСБ по Московскому военному округу. Заинтересовали их в первую очередь опубликованные в газете спутниковые снимки норвежской военно-морской базы Хоконсверн, где после гибели «Курска» ремонтировали американскую субмарину «Мемфис». Снимки, сделанные с российского спутника-шпиона (пожалуйста, больше не спрашивайте, как они к нам попали), оказались «секретными». От греха подальше в редакции изъяли компьютеры и сервер, а журналистов отдела расследований вызвали на допросы. По сути, именно мы это сказали первыми – «Курск» потопили американцы.

И, судя по реакции контрразведки, опасавшейся, по всей видимости, обострения российско-американских отношений, были не так уж не правы. Виновников гибели «Курска» могло быть два Отдельно следует упомянуть о том, как менялась позиция норвежской стороны. Вначале не сумевшие скрыть ремонта «Мемфиса» норвежцы божились, что снимки были сделаны не в 2000-м, а в 1996 году. Затем признались: фотографии датируются августом 2000 года. Но в главном – была ли американская субмарина причастна к гибели российского подводного крейсера – партнёры США по НАТО так и не сознались. Правду пришлось выявлять экспертам – наиболее дотошным из них оказался контр-адмирал Валерий Алексин. Свои доводы военспец обнародовал через месяц после катастрофы – имело место столкновение подводных лодок. К моменту взрыва в первом отсеке, через 2,5 минуты после жёсткого контакта, «Мемфис», распоров правый борт «Курска», лёг на грунт примерно в 700 метрах по корме от нашей подводной лодки.

Судя по характеру повреждений, американская субмарина получила пробоину в обтекателе гидроакустического комплекса, возможно даже, что был затоплен её первый отсек и в нём погибли люди. Но основные жизненно важные механизмы «Мемфиса» остались исправными. Починив их примерно за сутки и запустив в аварийном режиме ядерный реактор от аккумуляторной батареи, американцы смогли всплыть до глубины 40–50 метров, дать малый ход и так, ковыляя, унести ноги с места происшествия. Вот только широкого общественного резонанса данные, обнародованные адмиралом Алексиным, не получили. Как отмечал сам эксперт, на тот момент российские власти не рискнули бы вступить в открытую конфронтацию с Вашингтоном. Силы у нашей страны тогда были не те. А как ещё объяснить тот факт, что материалы о гибели «Курска» по горячим следам катастрофы засекретили на 30 лет? Ну а все сервильные эксперты, разумеется, сошлись во мнении, что причиной катастрофы послужил взрыв торпеды.

Не американской, само собой, – российской.

Уволенные адмиралы слишком много знали? Предположим, что официальная версия гибели лодки верна – на борту «Курска» рвануло из-за того, что перекись водорода проела внешнюю стенку торпеды и вступила в реакцию со смазкой. От первого взрыва произошла детонация, и второй раз взорвались торпеды без запалов. Или, если угодно, причиной детонации могло стать падение лодки на грунт – такую версию озвучивал вице-адмирал Валерий Рязанцев. Предположим, что всё так и было. Отчего же тогда министр обороны Игорь Сергеев по горячим следам происшествия поднял в воздух две противолодочные эскадрильи? Кого он собирался бомбить? И почему приказ маршала пришлось отменять верховному главнокомандующему в пожарном порядке? Не менее увлекательно было бы получить ответ на вопрос: что же послужило причиной внепланового визита в Москву главы ЦРУ США Джорджа Тенета? Если взрывы на «Курске» – трагическое стечение обстоятельств, то к чему была вся эта суета? Со временем открывались всё новые и новые факты, проливающие свет на обстоятельства гибели «Курска».

Вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший учениями, во время которых и затонул «Курск», докладывал командованию, что российский подводный крейсер потопила иностранная субмарина. Даже не одна, а целых две. Одну из них пытался преследовать флагман учений «Пётр Великий». «Зафиксирована масса косвенных признаков наличия в непосредственной близости от аварийного «Курска» второго подводного объекта, также, возможно, аварийного», – свидетельствовал вице-адмирал Моцак. «Пётр Великий» зафиксировал этот объект гидроакустическими средствами. Это ещё что – американскую подлодку своими глазами видели десятки участников учений. Вероятно, где-то в архивах припрятаны их показания. Осталось подождать каких-то 14 лет, и мы наконец-то узнаем правду. Вице-адмирал Моцак был не единственным очевидцем трагедии. Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов вспоминал, что наши лётчики на следующий день после гибели «Курска» наблюдали всплывающие топливные пузыри примерно в 20 километрах от места аварии, а экипажи противолодочных самолётов засекли уходящую из акватории Баренцева моря неизвестную подводную лодку.

При этом, как вспоминал вице-адмирал Моцак, «сигнал наших гидроакустических буёв был прицельно подавлен системой подавления наших «друзей» из НАТО». Совпадение или попытка спрятать концы в воду? К слову, и адмирала Попова, и вице-адмирала Моцака вскоре сняли со всех должностей – то ли они слишком много знали, то ли слишком тесно общались с прессой. После увольнения адмиралов все командиры кораблей Северного флота в знак протеста подали рапорты об увольнении.

Будем помнить героев... Влад Крымский

Редакция Newsinfo