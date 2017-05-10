Детям вместо смысла жизни дают антидепрессанты

Депрессия шагает по миру, как века назад шагала чума и оспа, как шагала холера и «испанка». Какова природа этого победного марша? Где спусковой крючок, приводящий в действие социальные пружины и шестерни, порождающие это явление?

В Шотландии врач прописал антидепрессанты годовалому ребёнку, сообщает газета The Independent. Хотя британская Национальная служба здравоохранения (NHS) не рекомендует назначать психотропные лекарственные препараты пациентам моложе 18 лет, подобная практика приобретает всё более широкое распространение.

Согласно недавно опубликованной статистике NHS, случай с годовалым пациентом произошёл в 2014 году. В нынешнем же году самым юным обладателем рецепта на антидепрессант стал 7-летний житель шотландского региона Тейсайд в окрестностях города Данди. Но наиболее многочисленной группой, получающей субсидированные государством медицинские препараты для борьбы с депрессией, являются подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Психотропные вещества ежегодно назначаются свыше 100 тыс. британских тинейджеров, и среди них ощутимо преобладают девушки.

«Популярность антидепрессантов, к сожалению, вызвана глубинными причинами, связанными с ухудшением состояния душевного здоровья людей, — отметил в интервью RT кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский. — По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия должна стать самой распространённой болезнью человечества. И если 30 назад нас учили в медицинском институте, что депрессивные расстройства практически не встречаются у детей и подростков, то за последние годы депрессия помолодела и действительно диагностируется порой в самом юном возрасте».

Депрессия подросткового возраста — вещь известная, описанная и разложенная по полочкам. Основные ее причины — выход из условно-бессмертного состояния детства. Из возраста, когда ребенок не осознает собственную смертность, подросток входит в мир, где есть финишная черта, предел его собственного земного существования.

С осознанием такой предельности, окончательности возникает вопрос о предстоящем подведении итогов жизни. Следом, цепочку вопросов продолжает вопрос о, собственно, ее, жизни, смысле.

Не найдя ответа в собственном опыте, ребенок обращается к опыту родителей. Видя, что осмысленности существования у родителей не больше (а чаще и меньше), чем у него самого (работа-дом-работа-дом-отпуск-работа), ребенок испытывает шок. Оказывается, жизнь дана ему, как сложная и бессмысленная игрушка, наподобие некого артефакта неизвестного назначения из книжки «Пикник на обочине». Артефакта, оставленного какой-то высшей силой то ли в качестве издевки над ничтожностью человека, то ли просто случайно.

Конечно, осознав то, что смысла у жизни нет, то есть, нет цели, нет вектора движения, нет стремления к осознанному результату, как следу от жизни индивидуума, ребенок впадает в смертный ужас. За бессмыслицу, пустышку, придется все равно расплатиться смертью, не это ли самое страшное для человека? Утешения в такой ситуации нет. Смыслы можно лишь подменить суррогатами, что современное устройство человеческого общества лишь приветствует и поощряет.

Подсадить человечество с юности на транквилизаторы!

Ведь это прорыв в контроле над личностью почище изобретения радио, ТВ и интернета.

Плотно накачиваешь общество транками, загоняешь решение проклятых вопросов вглубь, постепенно превращая человеческие массы в биороботов, затем — раз! И прекращаешь подачу препарата. Результат — компенсаторно взбесившиеся массы людей начинают судорожно, в припадках «решать» вопросы жизни и смерти подручными средствами, убивая и уничтожая друг друга и сами себя.

Что, разве не изящное решение? Куда изящнее, чем сгонять эти бессмысленные, ненужные толпы в новые Освенцимы и Дахау.

Вся беда сегодняшнего человечества заключается в том, что его существование, в сущности, обессмысленно. Ведь единственным смыслом существования человека на свете есть смысл развития, смысл изменения мира, окультуривания Вселенной.

А тот глобальный миропроект, который укрепился сейчас на земном шаре, это развитие человека останавливает. Тут важно не путать технический прогресс и развитие собственно человека. Что толку в техническом прогрессе, когда он вполне себе ведет к самоубийству населения Земли?

Не за горами время, когда вирус Судного дня смогут создать какие-нибудь группы террористов, и грохнуть это самое человечество к свиньям собачьим.

То есть, сам по себе технический прогресс без развития человека четко описывается формулой «обезьяна с гранатой».

Развитие же самого человека тормозится умело, неотвратимо и наступательно. Упрощаются привычки, манеры, стираются социальные связи, традиции, как связь с предками, уничтожается историческая наука, образование сегодняшнего усредненного выпускника ВУЗа не годится в подметки выпускникам ХХ и даже XIX века.

О космосе нынешние детки уже не мечтают. Сегодняшний Юрий Гагарин трудился бы менеджером в какой-нибудь конторе, и песня «Каждую пятницу я в говно» — была бы лейтмотивом его жизни.

Вот цена которую платит человечество за обрушение альтернативного пути своего развития — коммунистического.

В заключение — несколько высказываний великих людей.

Джордж Бернард Шоу, английский драматург, по происхождению ирландец, лауреат Нобелевской премии в области литературы был современником Ленина. Вот, что он говорил в 1921 году, о советском руководителе:

"В данный момент есть один только интересный в самом деле государственный деятель Европы. Имя его — Ленин.

Если будущее будет таким, каким его предвидел Ленин, тогда мы все можем улыбаться и смотреть в будущее без страха. Однако если эксперимент его будет сорван и кончится неудачей, если мир будет упорствовать в сохранении капиталистического развития, тогда я должен с большой грустью проститься с вами, мои друзья ....

Фидель Кастро говорил: «Советский Союз — это великое благое государство. Это самое чудесное, что создало человечество. Это какая-то немыслимая сказка».

Альберт Эйнштейн о Ленине:

«Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все свои силы делу осуществления социальной справедливости. Я считаю его метод целесообразным. Но одно бесспорно: подобные ему люди являются хранителями и обновителями совести человечества.»

И, финальное. М.Горький. Песня о Соколе.

Гений Горького описал вполне точно гибель еще тогда нерожденного Советского проекта, но оставил надежду на реванш.

«...Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

Жажда свободы, света, справедливости, как отражение осмысленности существования.

Вот это и есть основное и главное лекарство от смертной тоски, которую принято для благозвучия называть «депрессией».

Источник: http://antiseptic.livejournal.com/798549.html

Редакция Newsinfo