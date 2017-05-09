Десять преимуществ социализма

1) Общественная собственность.

В отличие от капитализма, где господствует частная собственность на средства производства, общественная собственность при социализме, обеспечивает широкие возможности для использования производительных сил в интересах всего общества, для бескризисного развития экономики, ликвидации безработицы, инфляции и др. социально-экономических противоречий капитализма.

2) Власть рабочего класса.

Бизнесмены, олигархи, в общем, капиталисты, владея капиталом и собственностью, имеют полную власть над обществом, хоть и они пытаются создать видимость демократии, свободы и «власти народа», но на деле же всю полноту власти имеет только класс капиталистов.

В обществе социалистическом, частная собственность превращена в собственность общественную, а вся власть принадлежит рабочему классу, трудовому народу, который использует её для улучшения благосостояния всех трудящихся.

3) Отсутствие эксплуатации.

Общественная собственность отрицает возможность эксплуатации одних людей другими, то есть возможность присвоения результатов труда одних людей иными людьми. «Превращение земли и других средств производства в общественно эксплуатируемые и, следовательно, общие средства производства и связанная с этим дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих».

4) Подлинная свобода.

О какой "свободе" можно говорить в обществе, где царит эксплуатация, безработица (и страх потерять работу), нищета, угнетение - т.е. в обществе капиталистическом?

Все это отсутствует в обществе социалистическом и только в нём возможна настоящая, подлинная свобода во всех её смыслах.

5) Отсутствие кризисов.

Капиталистическая экономика подвержена постоянным кризисам, которые не позволяют стабильно жить рабочему классу. Впрочем, одновременно с этим - это один из признаков революционного подъема или другого любого общественного резонанса. Плановый характер социалистической экономики, полностью лишен этого порока капитализма.

6) Победа над безработицей.

Безработица – одна из ужаснейших болезней капитализма, его неотъемлемая черта, которая приходит вслед за кризисом. Капиталисты используют безработицу как источник резервов дешёвой рабочей силы и средство для усиления давления и эксплуатации на рабочий класс.

Социалистическая экономика лишена этого недостатка, так как в её основе лежит централизованное планирование, прекрасным примером победы социализма над безработицей является Советский Союз.

7) Отсутствие национальных конфликтов.

Национализм используется буржуазией, дабы разделить рабочий класс, не дать ему объединиться против капитализма, социализм наоборот, утверждает солидарность рабочих всего мира в борьбе с капиталистами, не взирая на национальные различия.

8) Моральное превосходство.

Рынок использует самые страшные стороны человеческой сущности : жадность, скупость, жестокость, индивидуализм, эгоцентризм, хитрость, бесчестность - развивает их в человеке , развращает его, превращая в моральную калеку. Рынок уже много столетий играет на человеческих слабостях, уничтожая все самое хорошее ,что есть в нас. В то же время социализм утверждает все самое лучшее в морально-этическом плане.

9) Социальные гарантии.

Не в интересах капиталистов обеспечивать простых людей какими-либо социальными благами, так как это не прибыльно и невыгодно, в то время как социализм обеспечивает ряд социальных гарантий, необходимых для нормальной жизни человека: бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье.

10) Главная цель социализма – благо общества.

Главная цель капиталиста – прибыль, ради которой он пойдет на любые ухищрения и преступления против человечества, например: империалистические войны, голод, нищета- все это делается только ради блага меньшинства; социализм предполагает построение общества, где благо будет обеспечено всем.

Вывод напрашивается сам: социализм превосходит капитализм по всем признакам, он единственный способен спасти Россию от окончательного падения, тем не менее, используя пропаганду и иные ухищрения, капиталисты обманывают пролетариат, убеждая что капитализм "эффективнее" и "лучше". Чтобы не быть обманутыми, изучайте марксизм-ленинизм, великий путь Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и готовьтесь вступить в ряды авангарда социалистического движения.

Редакция Newsinfo