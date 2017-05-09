КНДР остановит американскую ядерную угрозу

Многим в последнее время из СМИ кое-что стало известно о росте напряжённости в Тихоокеанском регионе — о ситуации на Корейском полуострове. Но, как считаем мы — активисты Трудового Фронта, эти сообщения носят искажённый характер. Действия Правительства и Вооружённых Сил КНДР трактуются как заведомо провокационные. А дело обстоит с точностью до наоборот. США — вот главный провокатор, а вовсе не Северная Корея.

Мы об этом не раз сообщали, публикуя заявления МИД КНДР о том, что именно США проводят военные учения совместно с Южной Кореей, что ответная мера северян — создание ядерного оружия сдерживания. Не в практике стран, верных социализму, оставлять своё отечество без защиты. Зато практика империалистов во главе с США — военная угроза, оказание давления, устройство экономической блокады с целью сломить КНДР и другие непокорные страны, не считаясь с возможными последствиями — развязыванием несправедливой войны и уничтожением независимых государств и их граждан. Поэтому призываем не верить лживым заявлениям буржуйских СМИ, а внимательно следить за событиями вокруг Кореи по нашим источникам. Публикуем новое информационное сообщение МИД КНДР.

КНДР не сидит сложа руки, уже наготове ядерные силы сдерживания

Положение на Корейском полуострове заходит в крайне опасную стадию из-за непрерывных происков США по наращиванию ядерных вооружений, направленных против КНДР.

По информации СМИ, США направили 6 августа с.г. несколько стратегических бомбардировщиков «B-1B», а 9 августа с.г. 3 стратегических бомбардировщиков «B-2B» в военно-воздушную базу Андерсон на острове Гуам, где уже дислоцированы стратегические бомбардировщики «B-52H».

То, что США накануне совместных военных маневров «Ulji Freedom Guardian» дислоцировали все 3 вида стратегических бомбардировщиков на острове Гуам — форпосте Азиатско-Тихоокеанского региона, является очень тревожным сигналом.

США непрерывно перебрасывают на Корейский полуостров и прилегающий к нему регион атомные авианосцы, подводные лодки с ядерным оружием и другие стратегические вооружения, а недавно официально заявили о размещении системы ПРО «THAAD» в Южной Корее. И в такой обстановке дислокация на острове Гуам стратегических бомбардировщиков свидетельствует о том, что планы США по превентивному ядерному удару по КНДР вступают в опасную и практическую стадию.

Не случайно мировое сообщество с серьезной озабоченностью и тревогой следит за всё более наглыми действиями США по наращиванию ядерных вооружений накануне совместных военных маневров «Ulji Freedom Guardian».

Подобное бряцание оружием американцев нацелено не только на внезапный превентивный ядерный удар по КНДР, но и на осуществление стратегии по сдерживанию России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранению своего военного господства.

Мы коренным образом устраним опасность ядерной войны, исходящую от США, опираясь на мощные ядерные силы сдерживания, и защитим мир и безопасность региона и мира, — такова неизменная принципиальная позиция КНДР.

Наша армия и наш народ не будут сидеть сложа руки перед усиливающейся ядерной угрозой и шантажом со стороны США, будут еще острее оттачивать справедливый ядерный меч для защиты суверенетита и безопасности.

Если США, не замечая течения времени и нашего стратегического статуса, осмелятся на безумный шаг, то все американские военные базы в тихоокеанском оперативном регионе, включая остров Гуам, не избегут уничтожения перед всесторонней и реальной атакой нашей армии.

Редакция Newsinfo