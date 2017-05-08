Чего мы не знаем о ГМО

ГМО – генетически модифицированный организм. Созданием ГМО занимается генная инженерия, которая является одним из инструментов биотехнологий. Биотехнологии сегодня – весьма обширная и перспективная область, которая позволяет использовать возможности живых организмов для решения различных научных и экономических задач.

Те генетически модифицированные организмы, о которых знают или слышали все, а именно ГМО в продуктах питания, это главным образом результат так называемой «зелёной» биотехнологии, занимающейся разработкой и созданием генетически модифицированных растений для сельского и лесного хозяйства.

В большинстве стран использование ГМ-продуктов разрешено, хотя в некоторых есть существенные ограничения. Тем не менее, известно, что отношение в обществе к ГМО, мягко говоря, неоднозначное. По некоторым данным, лишь 5% европейцев положительно относятся к ГМ-продуктам, а большинство считают эти продукты вредными для здоровья человека. Научный мир тоже не пришёл к согласию по этому вопросу, хотя на изменение общественного мнения брошены самые авторитетные силы – более 100 нобелевских лауреатов (в том числе медиков и биологов) подписали письмо с призывом к мировому сообществу прекратить борьбу с распространением ГМ-продуктов.

Сопротивление действительно есть, несмотря на бурное развитие биотехнологий с конца прошлого века. Интересно, что важными участниками протестного движения являются «зелёные» и левые. Почему же так? «Зелёные» выступают против «зелёных» биотехнологий? А левые выступают против развития науки? При том самые, казалось бы, консервативные круги, например, Церковь, помалкивают, а то и пропагандируют ГМО на своих интернет-ресурсах. Что касается католической Церкви, то Ватикан прямо поддержал распространение ГМ-культур.

Так почему же «зелёные», в частности такая организация как Гринпис, неустанно критикуют «зелёные» биотехнологии? Следует сразу отметить, что «зелёными» данный вид биотехнологии называется не потому, что они имеют отношение к экологической безопасности. Просто у биотехнологов принята «цветовая» классификация биотехнологий. Кроме «зелёной» есть «синяя», «белая», «серая» и «красная». Продукция «красной» биотехнологии (биофармацевтические препараты и биомедицина) составляет 60% на мировом рынке биотехнологий, и при её производстве также используются генетически модифицированные организмы, например генетически модифицированные бактерии для получения генно-инженерного человеческого инсулина. Продукция «зелёной» биотехнологии составляет соответственно 12%.

Что же беспокоит «зелёных» в «зелёной» биотехнологии? «Зелёных» заботит не пищевая безопасность ГМ-продуктов, которая в общем подтверждается результатами разнообразных исследований и держится под контролем, а экологическая. Т.е. само выращивание генетически модифицированных растений при расширении посевных площадей экологически не безопасно. Дело в том, что ГМ-растения могут вытеснить соответствующие дикие популяции, т.к. имеют повышенную жизнеспособность. Человечество уже знает немало примеров нежелательного распространения биологических видов в результате хозяйственной деятельности. Такие инвазивные виды наносят вред окружающей среде и человеку. В этом смысле распространение ГМ-растений может иметь последствия, которые сегодня невозможно спрогнозировать. Кроме того, ГМО могут образовывать гибриды с дикими организмами, распространяя введённые гены. Последнее было подтверждено исследованиями дикорастущего рапса в США в 2010 году. Также перенос генов может осуществляться бактериями и вирусами.

Но самую большую опасность на сегодняшний день представляет тот факт, что большинство используемых в сельском хозяйстве ГМ-растений имеют такой созданный генными инженерами признак, как устойчивость к гербицидам – ядохимикатам, которые применяются для борьбы с сорняками. Каким бы безопасным ни был, по заверениям производителей, гербицид, распространение ГМ-растений в сельском хозяйстве влечёт увеличение объёма используемых ядохимикатов. По данным Гринпис, использование токсичных гербицидов увеличилось в 15 раз с тех пор, как ГМО стали широко использоваться в сельском хозяйстве. Кроме доказанной токсичности гербицидов и обнаружения их следов в продукции, они наносят непоправимый ущерб природе планеты. Такие неселективные гербициды, как Раундап, по сути, убивают всё живое, кроме устойчивых к нему ГМ-растений.

На сегодняшний день самыми распространёнными гербицидами являются те, что производятся на основе глифосата. Глифосат, оставаясь ядохимикатом, считается самым безопасным гербицидом. Вместе с тем в 2015 году Всемирная организация здравоохранения обнародовала заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат является «возможным канцерогеном для человека» (категория опасности «2А»). Токсичность гербицидов на основе глифосата увеличивают поверхностно-активные вещества – вспомогательные ингредиенты, которые компании-производители держат в секрете. Таким образом, никакие заверения в полной безопасности нельзя считать окончательными, и это подтверждают, например, исследования токсичности продукта Раундап. Так, ещё в 2000 году было заявлено об отсутствии потенциального риска для здоровья человека при применении этого гербицида. Данные были подтверждены другим исследованием в 2002 году. В 2012 году также не было обнаружено никакой корреляционной связи между использованием Роундап и онкологическими заболеваниями. Исследование другими специалистами в 2013 году подтвердило отсутствие какой-либо связи. И только в 2014 году появились данные о том, что Роундап является фактором риска развития такого заболевания, как В-клеточная лимфома.

Кроме того, глифосат в составе Роундап из-за добавок становится более токсичным для насекомых, рыб, амфибий и других животных.

На основании этих и других фактов Гринпис считает своим долгом предупредить, что ГМО и пестициды это токсичная комбинация, которая представляет опасность для людей, окружающей среды и дикой природы.

Левые рассматривают экологические проблемы, связанные с ГМО, в контексте социально-экономических противоречий капитализма. Известно, что биотехнологии довольно наукоёмки и требуют значительных капиталовложений. Обеспечить прогресс в этой области по силам только крупным компаниям. Исследования показывают, что именно крупные компании проявляют наибольшую инновационную активность во всех областях, и биотехнологии не исключение. Так, лидером в области «зелёных» биотехнологий является транснациональная компания Монсанто, которая занимается производством генетически модифицированных семян. Бурный рост компании начался на рубеже 20-го и 21-го веков после того, как она впервые вышла на рынок с семенами генетически модифицированных сои и хлопчатника. С того времени Монсанто поглотила более 50 конкурентов и превратилась в настоящего монополиста на рынке семян.

Монсанто защищает свои ГМО патентами, и это явление – фактически установленное право частной собственности на гены живых организмов – левые считают опасным и для природы, и для общества.

Современные ГМ-растения таковы, что их выращивание целесообразно и наиболее эффективно, если этим занимаются крупные сельскохозяйственные предприятия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН признавала, что ГМ-культуры создавались специально для больших хозяйств в развивающихся странах. Таким образом ГМО делают неконкурентоспособными мелких фермеров.

Кроме того, компании-монополисты, занимающиеся производством ГМ-семян, закабаляют фермеров, т.к. патенты вынуждают тех ежегодно закупать ГМ-семена у определённого производителя. Как отмечает марксистский сайт In Defence of Maxism, крупные корпорации подобно наркодиллерам, бесплатно раздающим наркотики для первой пробы рядом со школами, продают первые партии ГМ-семян бедным фермерам по очень низким ценам, а то и вовсе раздают бесплатно, чтобы подсадить их на свою продукцию.

Монопольное могущество такой компании, как Монсанто, ещё более усиливает тот факт, что она является и основным производителем самого распространённого гербицида на основе глифосата Раундап. На этом, по сути, построена вся бизнес-модель компании – она держит рынок ГМ-семян и рынок гербицида, к которому устойчивы именно её семена.

Свою огромную, год от года растущую прибыль компания тратит не только на разработку инновационных технологий, но и на лоббирование своих интересов. Так, ещё в конце 1980-х — начале 1990-х она пролоббировала в Министерстве сельского хозяйства США для применяемых в пищу генномодифицированных продуктов такие же регуляционные правила, какие действовали для новых сортов, полученных классической селекцией. Ежегодно на подобные цели компания тратит миллионы долларов.

В признании полной безопасности Раундап компания, разумеется, тоже заинтересована. Несмотря на скандалы в прошлом, связанные с выявленными подтасовками результатов тестов на токсичность пестицидов, выпускаемых Монсанто, компания продолжает настаивать на безопасности Раундап, ссылаясь на результаты экспериментов исследователей, которые имеют с ней финансовые связи.

И конечно Монсанто не исключение из правила. Крупные компании заинтересованы в сокрытии негативных последствий своей деятельности, и таких примеров в истории множество. Скандалы, связанные с распространением «коровьего бешенства» в Европе – один из них.

Противоречие заключается в том, что крупные компании, имея неоспоримые преимущества в продвижении новых технологий (корпорации способны вкладывать в развитие НИОКР больше средств, чем многие государства), берут под свой контроль мировую экономику, и противостоять этому очень сложно. Наука развивается не в вакууме – продвигаются те направления и их сочетания, которые приносят максимальную прибыль корпорациям, а исследования, угрожающие монопольной прибыли, могут намеренно тормозиться. И примеры последнего также есть в истории. Достаточно вспомнить американского геохимика Клэра Паттерсона, который в 1965 году начал активную научную деятельность по изучению губительного влияния свинца на здоровье людей и этим самым перешёл дорогу производителям бензина и свинцовым корпорациям.

Таким образом, когда мы видим на упаковках продуктов броскую надпись «без ГМО», это не означает, что, сделав выбор, мы обезопасили себя от всего, что с распространением ГМО связано. Это не означает, что общество держит под контролем развитие биотехнологий, которые действительно могли бы помочь в решении глобальных проблем человечества, если бы не служили прежде всего интересам крупных корпораций.

Левые утверждают, что капитализм с его неразрешимыми противоречиями не совместим ни с экологической безопасностью, ни с биоразнообразием, ни с социальной справедливостью, ни с действительным прогрессом.

Редакция Newsinfo