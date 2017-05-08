Индексация зарплаты: кому положена и как добиться

В июне 2016 года в Госдуму РФ поступил законопроект, корректирующий механизм обязательной индексации зарплаты. Если документ будет принят, то уже со следующего года работодатели будут обязаны ежегодно индексировать зарплаты сотрудников. При этом минимальный размер индексации будет равен минимальному размеру индекса потребительских цен.

Разберем эту ситуацию наглядно. Допустим, при приеме на работу вам обещали ежемесячную зарплату в 50 тысяч рублей. На момент вашего трудоустройства один поход за продуктами обходился вам в тысячу рублей. Но за последние 2 года цены существенно выросли, и тот же набор продуктов уже обходится почти в две тысячи рублей. Значит, номинально оставаясь прежней, ваша зарплата фактически упала в два раза. Исправлять данную несправедливость и призвана обязательная индексация зарплаты, которая необходима не только гражданам, но и государству - для того, чтобы поддержать покупательную способность населения и избежать падения потребительского спроса.

Давайте разберемся, как обстоят дела с индексацией сегодня, и что произойдет, если законопроект, поданный в Госдуму, будет принят.

Кому положена индексация?

Сейчас

Всем. Об это говорится в статье 134 Трудового Кодекса РФ. Закон обязывает работодателя индексировать заработную плату сотрудников вне зависимости от формы собственности предприятия. Более того, статья 130 ТК говорит, что государство гарантирует всем работающим гражданам индексацию зарплаты и обязуется привлекать к ответственности работодателей, не выполняющих этот закон.

Однако не стоит путать два понятия: индексация и повышение заработной платы. Индексация - это обязанность работодателя. Ее не нужно прописывать в вашем трудовом договоре. Повышение зарплаты - это способ поощрения работника. Работодатель не обязан это делать. При повышении зарплаты с работником заключается дополнительное соглашение, которое становится частью его трудового договора.

Будет

Всем, кроме тех работников, чьи зарплаты более чем в 10 раз превышают размер прожиточного минимума трудоспособного населения. На момент написания статьи эта величина составляла 10 722 рублей, а значит, зарплаты более 107 220 рублей индексироваться не должны.

Кто осуществляет индексацию?

Сегодня

Индексация заработной платы работников государственных организаций (в просторечии - бюджетников) осуществляется государством.

Индексация заработной платы работников частных и коммерческих организаций осуществляется за счет собственных средств компании-работодателя. Это должно быть прописано в документах каждой организации. В письме Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1 прямо указано, что если в документах организации не предусмотрен порядок индексации заработной платы сотрудников, то в них необходимо внести соответствующие дополнения.

Будет

Здесь ничего не меняется. Государственные учреждения будут индексировать зарплаты за счет бюджетных средств, частные компании – за свой счет.

Как происходит индексация заработной платы?

Сегодня

А вот тут содержится главное противоречие Трудового кодекса. Несмотря на то, что ТК обязывает работодателя индексировать зарплату, механизм индексации зарплаты в законе никак не регламентируется.

Нормативные акты, из которых можно четко понять, когда и на сколько бюджетникам должны индексировать зарплату, отсутствуют. По крайней мере, в открытом доступе.

Иная ситуация в коммерческих организациях. Если в крупных отраслевых компаниях эти механизмы чаще всего прописаны в коллективных договорах и локальных нормативных актах, то в небольших фирмах это чаще всего остается на совести руководства.

Чтобы не индексировать зарплату, работодатели чаще всего используют две схемы. Первая опирается на то, что в законе не указаны сроки обязательной индексации заплаты. Согласитесь, есть большая разница - индексировать зарплату раз в квартал, или раз в пятилетку! Работодатель от такого «гибкого графика» оказывается исключительно в выигрыше, особенно если учесть высокую текучку во многих организациях.

Вторая схема базируется на отсутствии в законе обязательного минимального уровня индексации. В теории, при индексации зарплат можно отталкиваться от индекса потребительских цен или от уровня инфляции - как федеральной, так и региональной. Разумеется, работодателю выгоднее использовать более экономичный вариант, тем более что российские законы его никак в этом не ограничивают.

Будет

Законопроект, который сейчас находится в Госдуме, призван лишить работодателей возможности подобного маневра. В нем четко прописана обязанность работодателя индексировать зарплату раз в год, причем размер индексации не должен быть меньше регионально индекса потребительских цен – показателя, измеряющего средний уровень цен на товары и услуги потребительской корзины за определённый период в конкретном регионе.

Ну а чтобы лишить работодателей всяких возможностей схитрить, в Трудовой кодекс будет ведена статья 134.1, согласно которой все субъекты Российской Федерации будут ежегодно устанавливать региональный минимальный размер индексации заработной платы.

Как добиться индексации заработной платы?

Сегодня

Если за пару лет добросовестной работы в компании ваша зарплата фактически уменьшилась вдвое, а работодатель делает вид, что так и надо, вы имеете право обратиться в Комиссию по труду или прокуратуру. Они могут наказать компанию и руководителя лишь в двух случаях: если нет нормативного акта о порядке индексации зарплаты, и если он есть, но индексация не производится

Единственный вариант, при котором вы что-то получаете – это если во внутренних документах организации указан срок индексации - допустим, три года. Вы отработали уже четыре, а зарплата осталась прежней. Тогда есть шанс, что работодателя обяжут индексировать вам зарплату «задним числом» и выплатить все, что вы недополучили. Но на практике такое случается очень редко.

Если же речь идет об отсутствии нормативного акта о порядке индексации зарплаты, то даже если вы подадите жалобу, и работодателя обяжут составить такой документ, то вы не получите ничего, кроме морального удовлетворения. Работодатель составит такой документ, и укажет в нем срок индексации – например, раз в 10 лет. Формально – придраться будет не к чему. На деле – индексации вы дождетесь очень нескоро.

Однако если документы организации предусматривают индексацию, например, раз в десять лет – вам ничего добиться не удастся. При нынешней расплывчатости законов оспорить это невозможно.

Будет

После принятия закона все станет гораздо проще. Если в течение каждого календарного года ваша зарплата не будет индексироваться – то после вашей жалобы прокуроры и государственные инспектора труда применят к работодателю статью 5.27 КоАП РФ, согласно которой он заплатит штраф. Для должностных лиц такой штраф составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. При этом работодателя в судебном порядке обяжут проиндексировать вам зарплату и выплатить все недополученные вами средства.

Редакция Newsinfo