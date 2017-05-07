Рукоделие - источник силы

Общеизвестно, что любой труд на кончиках пальцев (тонкая моторика), подобно иглоукалыванию, стимулирует активные точки, которые улучшают процесс образования женских гормонов.

Поэтому если женщина хочет восстановить гормональный фон без медикаментозных средств, то самый доступный способ — начать рукодельничать.

Кстати, врачи рекомендуют заняться рукоделием и когда не удаётся зачать ребёнка. Наши Предки давно заметили это, не случайно существуют приметы: вышьешь определённый рисунок — получишь желаемое.

Есть даже вышивальная схема с изображением трёх ангелочков, которая считается помощником в делах деторождения. Её можно начать в любой момент — когда только задумываешься о ребёнке или во время беременности.

И, кстати, недаром наши Предки, выбирая себе невесту, обязательно обращали внимание, умеет ли она прясть, плести кружева, вышивать. Рукодельниц ценили как среди крестьянок, так и в обеспеченных дворянских семьях.

Как было уже указано выше, когда мы занимаемся тем или иным видом рукоделия, мы воздействуем на определённые точки, нервные окончания, на наших золотых ручках и это, конечно, не может не сказываться на нас. Так что же происходит с нами, когда мы шьём, вяжем, вышиваем?

Ручное вышивание: Лечит головные боли и шум в ушах, умственную усталость, нервное перенапряжение, воспалительные заболевания половых органов, растяжения связок, профессиональные заболевания рук и ног, пищевые расстройства, болезни мочевой системы, кровеносной и лимфатической систем. Снимает порчу и сглаз, защищает от внешних негативных воздействий.

Макраме: Лечит болезни сердца и почек, нервные головные боли, желудочные боли, облегчает спазматические боли мышц, боли в костях из-за старых травм, снимает раздражение, волнение, голодные спазмы, сонливость, гормональные нарушения.

Не рекомендуется заниматься макраме людям с чувствительной кожей и плохой свертываемостью крови.

Бисероплетение: Лечит бессонницу, рассеянное внимание, головные и зубные боли, нарушения обмена веществ, хронические заболевания дыхательных путей, судороги. Является одним из самых действенных средств для снятия порчи, сглаза, наговора, проклятия, гипновнушения и прочих направленных негативных воздействий.

Выжигание по дереву: Снимает напряжение, нервные тики, помогает при лечении хронических заболеваний простудного характера, язвы, болезней желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, ускоряет лечение при растяжении связок, уменьшает болевые ощущения во время судорог, нормализует давление.

Чувствительным к дыму людям нужно устроить хорошо проветриваемое рабочее место.

Резьба и роспись по дереву: Лечит близорукость, помогает при аллергическом дерматите, травмах, ушибах, гематомах, способствует заживлению язвы двенадцатиперстной кишки, лечит гастрит, бронхит, одышку, нарушения вестибулярного аппарата, травмы печени, блуждающую почку, сонливость, гипотонию, нервный кашель, различные фобии.

Лозоплетение: Лечит полиартрит, нервные тики, депрессию, гипотонию, умственную усталость, упадок сил, головные боли из-за перегрузок, агрессивность, укрепляет память.

Шитьё: Самое сильное воздействие идёт на глаза, руки и косвенно на мозг. Лечатся болезни сердца, связанные с нарушением ритма, снижается артериальное давление, нормализуется внутричерепное давление, предотвращаются или облегчаются нервные срывы, шоки, головные боли, бессонница, усталость, уменьшается склонность к запорам и вздутию живота, улучшается состав крови.

Шитье предметов интерьера: Лечит головные боли, связанные с погодными условиями, болезни печени, селезёнки, почек, снимает, нервные стрессы, усталость глаз, шум в ушах, отёки век и пальцев, стимулирует деятельность желудка и обменные процессы в организме.

Шитьё мягких игрушек, думок: Лечит аллергии, депрессии, агрессивность, мании, болезни пищеварительного тракта, вялость, сонливость, болезни рук, помогает при физической и умственной усталости, нарушении координации, нарушений в работе вестибулярного аппарата, при ненаследственных болезнях крови, нарушениях функций мозга, потере ориентации во времени, снижает давление.

Машинное вышивание: Лечит заболевания органов слуха, травмы черепа и последствия от сотрясения мозга. Помогает восстановить интуицию.

Пэчворк (лоскутная техника): Лечит головные боли, различные новообразования в организме, озноб, аллергию на шерсть, боли в ногах и судороги, простуды и воспаления дыхательных путей, болезни голосовых связок, носовые кровотечения, плохую свертываемость крови, нарушение кровообращения в ногах, заторможенность.

Вязание на спицах: Лечит сердечно-сосудистые заболевания, расстройства пищеварения, зубные и головные боли, воспаление почек, болезни нервной системы, помогает при травмах позвоночника, сотрясении мозга, способствует скорейшему выходу из депрессий и помогает переносить тяжелые потрясения.

Вязание крючком: Помогает избавиться от головных, зубных и ушных болей, лечит простудные и кардиологические заболевания, склероз, заторможенность нервных процессов, болезни печени и почек, остеохондрозы, повышенную утомляемость и боли из-за старых травм.

Вязание на вилке: Снимает нервные головные боли, боли из-за старых травм, отеки ног, сухость кожи, помогает восстановить силы при истощении организма, улучшает состояние волос и ногтей, тормозит старение организма, лечит нарушения в работе вестибулярного аппарата, плохую свертываемость крови, носовые кровотечения, различные страхи.

Вязание на машинах: Лечебным действием не обладает, но способствует очищению организма от накопленной негативной энергии.

Фриволите: Помогает при лечении воспалительных процессов, головных болей, гипертонии, при судорогах ног, растяжении связок, болях в суставах, полиартритах, носовом кровотечении, повышенной чувствительности кожи, нарушениях в работе вестибулярного аппарата, поражениях центральной нервной системы.

Плетение кружев на коклюшках: Лечит головные боли воспалительного характера, зубные и ушные боли, экзему, внутренние язвы и раны, судороги ног, воспаления и болезни кишечники, воспаления в мочевой системе, воспалительные заболевания носа, общую раздражительность и стенокардию. Помогает снять испуг, справиться с различными комплексами, тормозит старение органов слуха и общее старение организма, снимает шум в ушах.

Игольное кружево: Помогает при дисбактериозе, опущении внутренних органов, аллергии на продукты и ткани, судорогах мышц лица и шеи, ослаблении зрения из-за нервных потрясении, снижает раздражительность, лечит нарушения координации, болезни дыхательных путей, воспаления лимфосистемы, высокое внутричерепное давление.

Вышитое кружево: Лечит сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни без обострения, судороги, послестрессовые заболевания, фобии, аномальные изменения голоса, раздражительность, бессонницу, упадок сил, нарушения вестибулярного аппарата, полноту, вызванную нарушениями в работе нервной системы, воспаления пищеварительного тракта.

Редакция Newsinfo