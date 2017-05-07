Катане с ледяных гор - традиционная древнерусская забава

Она не теряет актуальности и по сей день. Но знаем ли мы об истоках этого развлечения?

Катание с ледяных гор было распространено на всей территории России, от крайнего Севера до южных губерний. На Руси скатывание с горы не было простым развлечением. А, скорее, действом, полным тайного смысла. Люди верили, что во время этой, казалось бы, невинной потехи, в человеке и в земле ускорялись жизненные токи. В народной традиции катание людей с гор называлось бужением земли: катающийся народ будит её, пробуждает в ней животворящую энергию будущей весны.

Поэтому во время зимних календарных праздников русские люди всех возрастов старались съехать с горы. Детям оживлённая энергия была нужна для роста, молодожёнам для успешного начала совместной жизни, а старикам для её продолжения. Интересно, что горки привлекали не только детей, но и молодежь. Ведь это было своеобразным местом знакомства и представления крестьянской общине молодоженов. Устройство «Строительством» гор обычно занимались особые «артели» из парней и молодых мужчин. Высокую деревянную конструкцию покрывали утрамбованным снегом, который несколько раз поливали на морозе водой до появления толстой гладкой ледяной корки на катальной поверхности, имевшей невысокие защитные бортики и называвшейся скатом или катищем. Продолжением его служила специально расчищенная в снегу и залитая водой до замерзания длинная дорожка – улица, раскат, хвост. Если гора располагалась на берегу реки или озера, то раскатом служил расчищенный на них естественный лед.

По всей длине пробега гору и улицу с обеих сторон часто украшали флажками из разноцветной бумаги, вкопанными елками, вениками, снежными обледенелыми фигурами с нарисованными углем лицами, а в темное время освещали фонариками и зажженными факелами из намотанной на шесты пакли или очесов.

На чем катались Для катания использовались разнообразные, заранее изготовленные приспособления: ледянки - покрытые льдом решета; лубье – липовая кора, катанки или буки – старые подмороженные корзины; лотки – распиленные пополам чурки с уплощенным подмороженным основанием и выдолбленным сверху углублением; козлы, скачки, подки, корежки– долбленые из дерева ладьи с сидением в середине; катульки – заостренные впереди и выдолбленные сверху доски; скамейки, салазки и прочее. Все они затаскивались на гору при помощи привязанной впереди веревки.

В больших деревнях высота горки достигала 6-8 метров, длина ската могла быть до 25 метров, а ледяной дорожки – до 200 метров. Впечатляющие цифры. Правда, с городом они так и не смогли сравняться.

Городские горки В городах катание с гор, унаследованное от крестьянской культуры, потеряло прежний магический смысл, но стало самым любимым и популярным аттракционом. Завораживающим и немного пугающим. Ведь, высота некоторых горок (например, в Санкт-Петербурге) могла достигать 12 метров.

Удивительно, но в те времена, славились не только горки, но и их строители. Так, в Петербурге в начале XIX века самыми известными и любимыми были горы купца Подозникова. Они строились на Неве против Сената и достигали 26 метров в высоту. Спускались с горок на ногах, коньках, на «дилижансах» – высоких санях с бархатными скамейками на шестерых, которыми управляли специальные катальщики, и на «американках» – низких маленьких саночках, на особых «лодках» – «головашках».

Как и в деревне, горы, а также очищенная от снега дорожка, украшались елками, флагами, шарами, деревянной и ледяной скульптурой, а по вечерам иллюминировались разноцветными бенгальскими огнями, фонариками и плошками, позднее – электрическими гирляндами. Во второй половине XIX в. площадки вышки главных гор «украшались беседкой, чаще всего затейливой, в восточном стиле, что придавало им карнавальный характер».

Катание с гор было излюбленной забавой горожан всех сословий, несмотря на то что уже с середины XVIII в. вход на горки был платным – «по копейке». Известно, что Петр I в сопровождении двора выезжал в Дудергоф в окрестностях столицы, чтобы потешиться катанием на санях с крутых склонов Вороньей горы. В 1735г. императрица Анна Иоанновна устроила катальные горы в Зимнем дворце. В царствование Императрицы Елизаветы Петровны катания устраивались в ее любимом селе Покровском, где в зимнее время устраивали постоянные катальные горы, на которых каталась и сама императрица, съезжавшая стоя на лыжах.

Постепенно катание с гор стало самым любимым зимним развлечением. И.Г. Георги, описывая Петербург начала XVIII в., отмечал: «Сие увеселение столь нравится народу, что и простые женщины, и молодые люди лучшего состояния в оном участвуют». А о размахе гуляний и популярности ледяных гор в ту пору можно судить по сообщению газеты «Северная пчела», которая сообщает о 7000 человек, скатившихся с горы в течение дня. Эта популярность привела и к созданию так называемых «летних горок». Зимние катания в XVIII веке получили небывалое распространение и при русском дворе, в результате чего появились два уникальных архитектурных сооружения Катальная горка в Царском Селе, построенная в 1753-1757 годах для зимнего и летнего катания и Катальная гора в Ораниенбауме, сооруженная только для катаний летом.

Спусковая площадка последней располагалась на высоте 20 метров. Катание осуществлялось на специально сконструированных Нартовым резных золоченых колясочках в виде триумфальных колесниц, гондол. Кроме колеи для катания имелись еще две боковые для подъема колясочек. После смерти Екатерины II суммы на содержание Катальной горки значительно уменьшились, и сооружение начало постепенно приходить в упадок. Последнее катание с гор происходило в 1801 году. Однако ледяные горки и сейчас остаются, пожалуй, одним из любимейших развлечений.

Редакция Newsinfo