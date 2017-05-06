Из истории славянских поселений в Германии

Как известно, начиная с поздней эпохи Великого переселения народов, славяне заселяли значительные части Восточной и Центральной Европы. Наиболее западная часть средневекового славянского мира располагалась на территории сегодняшней Германии, занимая около половины территории этого государства в современных его границах.

Память о славянских поселениях до наших дней донесли современные названия населённых пунктов и местностей Германии.

В Северной, Центральной и Восточной Германии существует большое количество названий городков и деревень, совпадающих с русскими названиями, и русскими фамилиями, или очень близких к ним. В основном, это названия заканчивающиеся на -ow, или -in. Например, Туров, Любов, Колпин, Карпин , и т. д.

Вот список наиболее известных славянских топонимов: Броннен, Белов, Буров, Варин, Вельцов, Волин, Волков, Волломос (бывший Волинмос), Вустров,Глазов, Гневен, Горов, Грибов, Дрозедов, Дрюбек, Зеблик, Землин, Зернов, Камин, Каменц, Критцов, Клюц, Косов, Лесков, Лютов, Ломмач, Лёбау, Люббен, Любек, Любтен, Любц, Люхов, Малов, Маслов, Медов, Миров, Пиров, Радегаст, Ратенов, Рибниц, Розенов,Россов, Россен, Росслау, Росток, Рузиц, Руссин, Русдорф, Русзее, Русто, Рутен, Рюссайна, Торгелов, Шверин, Штаргард. Неправда ли, этот список впечатляет!

На юге Германии течёт великая славянская река Дунай. А на востоке — Эльба, она же Лаба.

Но не только карта Германии содержит следы славянского присутствия. Многие немцы прошлого и настоящего носят славянские фамилии: Badrow, Below, Buhrow (Буров), Dubben, Glasow, Gussow, Kantzow (Канцов), Klinckow (Клинков), Klokow, Kolbow, Lowtzow (Ловцов), Lüben, Lützow (Люцов), Mallow, Mirow, Rakow, Repkow, Runow, Schellow (Шелов), Strelow, Tresckow, Virchow (Вирхов), и многие другие.

Большинство славянских племён полностью германизировалось с течением времени, не оставив в своей памяти славянских языковых и культурных традиций.

Но существует на территории Германии удивительный славянский этнос, не поддавшийся германизации и сумевший сохранить своё национальное самосознание на протяжении многих веков — это лужицкие сербы или лужичане, проживающие на территориях Саксонии и Брандербурга, в Верхней и Нижней Лужице.

Общая численность лужицких себров составляет 60 тыс. человек, говорят они на лужицком языке, который имеет свои диалекты в Верхней и Нижней Лужице. Лужицкий язык используется наравне с немецким, что закреплено в 35 статье и 14 отметке Договора об объединении Германии, и дополнительно в отношении нижнелужицкого языка в конституции и «Законе о правах лужицких сербов» федеральной земли Бранденбург. На территориях Верхней и Нижней Лужицы все государственные надписи, а также дорожные знаки и названия местностей написаны на двух языках.

Большую роль в сохранении лужицкого этноса сыграл Советский Союз, который после разгрома нацистской Германии не поддержал радикальных планов серболужицких политиков по присоединению Лужицы к Чехословакии и позже на создание независимого серболужицкого государства, СССР выступил за сохранение Лужицы в составе Германии при гарантии широких национальных прав серболужицкого населения.

Редакция Newsinfo