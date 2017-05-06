Муром языческий

Муром - город во Владимирской области, областной центр Муромского района. Расположен на реке Оке. Население около 146 000 человек. В настоящее время в Муроме много христианских храмов, но мало кто помнит, что некогда этот город был одним из последних языческих оплотов древней Руси. Жители Мурома долгое время сдерживали напор христианства и сохраняли истинную веру, несмотря на то, что этим подвергали себя опасности, исходившей от княжеской власти, которая вознамерилась посеять учение Иисуса на всей славянской земле.

Муром очень богат на исторические события. Он считается одним из самых старых городов в нашей стране. Первое упоминание о нём, как об уже сформировавшемся городе, относится к 862 году в «Повести временных лет» (Лаврентьевский список). С этого самого упоминания и даты считается возраст города. В "Повести временных лет" есть такое упоминание: "А по Оце реце, где втечеть в Волгу, мурома язык свой..." и "Перьвии насельници... Муроме - мурома". В летописях говорится о том, что Муром в числе других городов (Новгород, Ладога, Белоозеро, Изборск, Ростов, Полоцк) бы подчинён Рюрику и здесь правил один из его наместников: "И прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, свому Полотеск, свому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городам суть находница варязи, а первии насельници в Новегороде словене, а в Полотъски кривичи, в Ростове меря, в Белоозере весь, в Муроме мурома; и теми всеми обладаше Рюрик". В XI веке после набега волжских булгар город был сожжён и разграблен. Муром очень сильно пострадал и после разрушительного нашествия татаро-монгол. В летописях об этом событии сказано: «Живые, завидовали спокойствию мертвых». Исторические хроники говорят о том, что в 1239 году Муром после нападения татаро-монгол был полностью выжжен и разорён. Трудами жителей Муром был отчасти восстановлен, но в конце XIII века с ним произошло то же самое - его вновь полностью сожгли и разграбили. После этого город долгое время находился в запустении. Восстановление города началось только в 1351 году под руководством князя Юрия. В 1507 году на город обрушились эпидемия и голод, оставив в живых лишь 149 человек. В смутное время город был вновь практически полностью разграблен. По причине того, что Муром не раз разрушали и сжигали, самые древние строения здесь датируются 17 веком. И, несмотря на все беды, и по сей день славный древний городок стоит на Оке и мало-помалу процветает. Кто не знает былинного Илью Муромца? А Петра и Февронию? Христианские версии говорят об их принадлежности церкви, но это всё больше подвергается сомнению, о чём мы поговорим ниже.

Крещение Мурома

Долгое время муромляне сопротивлялись новой вере. Владимир Красно Солнышко - князь, который и утвердил на Руси христианство, для обращения Мурома в новую веру прислал сюда своего сына Глеба (который впоследствии вместе с братом Борисом был убит их же братом Святополком), но жители города так сопротивлялись новой религии, что у Глеба ничего не получилось: «И егда приде святый Глеб ко граду Мурому, и еще тогда невернии быша людие и жестоцы, и не прияша его к себе на княжение и не крестишася, но сопротивляхуся ему. Он же отъеха от града 12 поприщ на реку Ишню и тамо пребываше до преставления святаго отца его». Больше того, Глебу не удалось утвердиться здесь и как правителю. Стремление князей непременно крестить Муром, было обозначено ещё и тем, что Муром был совершенно самостоятельным городом, который никому не подчинялся и вёл самодостаточную жизнь. В каком-то смысле его можно приравнивать к Великому Новгороду - то же вечевое управление, стремление сохранить языческую веру, независимость. Кроме того, Муром был торговым центром, и стоял в очень выгодном месте на реке Оке, что давало ему большие преимущества в делах торговых. Это не давало покоя князьям и только насильное крещение муромлян могло подломить их волю к свободе и независимости, что, впоследствии, и случилось.

Высокий уровень торгово-экономического развития Мурома характеризовался ещё и тем, что находился на важном участке Волжского торгового пути. То, что экономика была очень сильно развита, доказывают и богатые захоронения и стремление захватить город любой ценой князьями и даже многочисленные находки и клады. Так, например, один клад, который был обнаружен на территории Муромского кремля, насчитывал более 11 000 дирхемов. Кроме того, для князей - правителей древней Руси, Муром был и важной стратегической точкой, которая находилась на одном из торговых путей. Былой Муром представлял собой зажиточный город, который, без сомнения, вызывал зависть у многих, кто хотел поживиться за чужой счёт.

Крест в Муроме. Место смерти Михаила

Как уже говорилось, даже спустя долгое время после принятия христианства, в Муроме сохранялось повсеместное язычество. После Любеческого съезда князей, было решено отдать Муром князю Ярославу (также его знают как Константина Святославича): «Князь Константин, слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей живущих в нем, и богатством всяким кипящий, испросил у своего отца Святослава этот город себе в удел». Ярослав решил крестить Муром и в 1192 году отправился в старинный город вместе с семьёй. Для того, чтобы предупредить жителей о приезде князя, вперед был отправлен сын Ярослава Михаил. Жители города, которые были настоящими язычниками, узнав, зачем к ним едут высокопоставленные люди, убили Михаила. На том месте, где был убит сын князя, в настоящее время стоит крест. Возле могилы сына князь поставил храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В город он вынужден был войти с вооружённой дружиной, иначе его постигла бы та же участь. Так или иначе, но Ярослав смог закрепиться в Муроме. Муромляне-язычники долгое время сопротивлялись намерениям князя об их крещении и даже окружали его дом с намерением убить противного им правителя. Каким образом удалось впоследствии Ярославу крестить муромлян в реке Оке, остаётся только догадываться... Может быть, всё происходило по той же схеме, что в Киеве и Новгороде (огнём и мечом), но Муром всё же был обращён в христианство. В частности, в одном документе конкретно сказано, что князь Константин разорил, разрушил языческие капища "капища разоришася".

О том, что безоружный и с добрыми намерениями Михаил был убит злыми язычниками, гласит современная христианская версия происходящего. А вот в житие Константина, которое и считается изначальным источником исторических сведений об этом происшествии, сказано совершенно другое. Долгое время князь Глеб безрезультатно пытался обратить муромцев в христианскую веру. Никакие уловки ему в этом не помогали. Мало того, Глеб жил за пределами города, видимо по той причине, что язычники не хотели принимать его в свой город. Тогда Константин Святославич он же князь Ярослав собрал войско и осадил Муром. Завязалась жаркая битва и именно в этой битве, когда вооружённое до зубов войско брало штурмом непокорённый оплот язычества, и был убит Михаил.

Редакция Newsinfo