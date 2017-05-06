Муром языческий
Муром очень богат на исторические события. Он считается одним из самых старых городов в нашей стране. Первое упоминание о нём, как об уже сформировавшемся городе, относится к 862 году в «Повести временных лет» (Лаврентьевский список). С этого самого упоминания и даты считается возраст города. В "Повести временных лет" есть такое упоминание: "А по Оце реце, где втечеть в Волгу, мурома язык свой..." и "Перьвии насельници... Муроме - мурома". В летописях говорится о том, что Муром в числе других городов (Новгород, Ладога, Белоозеро, Изборск, Ростов, Полоцк) бы подчинён Рюрику и здесь правил один из его наместников: "И прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, свому Полотеск, свому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городам суть находница варязи, а первии насельници в Новегороде словене, а в Полотъски кривичи, в Ростове меря, в Белоозере весь, в Муроме мурома; и теми всеми обладаше Рюрик". В XI веке после набега волжских булгар город был сожжён и разграблен. Муром очень сильно пострадал и после разрушительного нашествия татаро-монгол. В летописях об этом событии сказано: «Живые, завидовали спокойствию мертвых». Исторические хроники говорят о том, что в 1239 году Муром после нападения татаро-монгол был полностью выжжен и разорён. Трудами жителей Муром был отчасти восстановлен, но в конце XIII века с ним произошло то же самое - его вновь полностью сожгли и разграбили. После этого город долгое время находился в запустении. Восстановление города началось только в 1351 году под руководством князя Юрия. В 1507 году на город обрушились эпидемия и голод, оставив в живых лишь 149 человек. В смутное время город был вновь практически полностью разграблен. По причине того, что Муром не раз разрушали и сжигали, самые древние строения здесь датируются 17 веком. И, несмотря на все беды, и по сей день славный древний городок стоит на Оке и мало-помалу процветает. Кто не знает былинного Илью Муромца? А Петра и Февронию? Христианские версии говорят об их принадлежности церкви, но это всё больше подвергается сомнению, о чём мы поговорим ниже.
Крещение Мурома
Долгое время муромляне сопротивлялись новой вере. Владимир Красно Солнышко - князь, который и утвердил на Руси христианство, для обращения Мурома в новую веру прислал сюда своего сына Глеба (который впоследствии вместе с братом Борисом был убит их же братом Святополком), но жители города так сопротивлялись новой религии, что у Глеба ничего не получилось: «И егда приде святый Глеб ко граду Мурому, и еще тогда невернии быша людие и жестоцы, и не прияша его к себе на княжение и не крестишася, но сопротивляхуся ему. Он же отъеха от града 12 поприщ на реку Ишню и тамо пребываше до преставления святаго отца его». Больше того, Глебу не удалось утвердиться здесь и как правителю. Стремление князей непременно крестить Муром, было обозначено ещё и тем, что Муром был совершенно самостоятельным городом, который никому не подчинялся и вёл самодостаточную жизнь. В каком-то смысле его можно приравнивать к Великому Новгороду - то же вечевое управление, стремление сохранить языческую веру, независимость. Кроме того, Муром был торговым центром, и стоял в очень выгодном месте на реке Оке, что давало ему большие преимущества в делах торговых. Это не давало покоя князьям и только насильное крещение муромлян могло подломить их волю к свободе и независимости, что, впоследствии, и случилось.
Высокий уровень торгово-экономического развития Мурома характеризовался ещё и тем, что находился на важном участке Волжского торгового пути. То, что экономика была очень сильно развита, доказывают и богатые захоронения и стремление захватить город любой ценой князьями и даже многочисленные находки и клады. Так, например, один клад, который был обнаружен на территории Муромского кремля, насчитывал более 11 000 дирхемов. Кроме того, для князей - правителей древней Руси, Муром был и важной стратегической точкой, которая находилась на одном из торговых путей. Былой Муром представлял собой зажиточный город, который, без сомнения, вызывал зависть у многих, кто хотел поживиться за чужой счёт.
Крест в Муроме. Место смерти Михаила
Как уже говорилось, даже спустя долгое время после принятия христианства, в Муроме сохранялось повсеместное язычество. После Любеческого съезда князей, было решено отдать Муром князю Ярославу (также его знают как Константина Святославича): «Князь Константин, слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей живущих в нем, и богатством всяким кипящий, испросил у своего отца Святослава этот город себе в удел». Ярослав решил крестить Муром и в 1192 году отправился в старинный город вместе с семьёй. Для того, чтобы предупредить жителей о приезде князя, вперед был отправлен сын Ярослава Михаил. Жители города, которые были настоящими язычниками, узнав, зачем к ним едут высокопоставленные люди, убили Михаила. На том месте, где был убит сын князя, в настоящее время стоит крест. Возле могилы сына князь поставил храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В город он вынужден был войти с вооружённой дружиной, иначе его постигла бы та же участь. Так или иначе, но Ярослав смог закрепиться в Муроме. Муромляне-язычники долгое время сопротивлялись намерениям князя об их крещении и даже окружали его дом с намерением убить противного им правителя. Каким образом удалось впоследствии Ярославу крестить муромлян в реке Оке, остаётся только догадываться... Может быть, всё происходило по той же схеме, что в Киеве и Новгороде (огнём и мечом), но Муром всё же был обращён в христианство. В частности, в одном документе конкретно сказано, что князь Константин разорил, разрушил языческие капища "капища разоришася".
О том, что безоружный и с добрыми намерениями Михаил был убит злыми язычниками, гласит современная христианская версия происходящего. А вот в житие Константина, которое и считается изначальным источником исторических сведений об этом происшествии, сказано совершенно другое. Долгое время князь Глеб безрезультатно пытался обратить муромцев в христианскую веру. Никакие уловки ему в этом не помогали. Мало того, Глеб жил за пределами города, видимо по той причине, что язычники не хотели принимать его в свой город. Тогда Константин Святославич он же князь Ярослав собрал войско и осадил Муром. Завязалась жаркая битва и именно в этой битве, когда вооружённое до зубов войско брало штурмом непокорённый оплот язычества, и был убит Михаил.