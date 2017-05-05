На Псковщине нашли самые древние лыжи

Самые древние лыжи были обнаружены на территории России, на Псковщине, и им целых 4.300 лет! Многочисленные исследования историков, археологов, русские летописи, фольклор и другие источники говорят о применении лыж славянскими народами еще задолго до нашей эры.

Исследователи утверждают, что еще в 4 - 5-м тысячелетиях до н.э. наши предки применяли в охоте и быту ходьбу на лыжах, стремясь к быстрому передвижению по снегу. Лыжи родились еще в каменном веке, найдены древние наскальные рисунки, изображающие людей на лыжах: «Продвижение в эпоху мезолита и неолита производилось пешком, зимой - на лыжах» (Б. А. Рыбаков).

Для северных народов лыжи с незапамятных времен были не только средством передвижения, но и средством существования. Очевидно, что лыжи возникли там, где имелись соответствующие климатические условия, и древним людям необходимо было добывать себе пищу при продолжительной зиме и глубоком снежном покрове. А где, как не на нашей Матушке-Руси, еще более подходящие условия? Кроме того, на Руси издавна передвижение на лыжах было одним из самых распространенных видов спорта и включалось в разные спортивные игры. В те далекие времена лыжами были приспособления, увеличивающие опорную площадь ноги при передвижении по глубокому снегу и болотистой зыбкой почве. Овальные, снегоступные, они состояли из деревянного обода - кольца и внутренних переплетений из ремней или веревок шириной 20-25 сантиметров и длиной 40-50 сантиметров. К обуви снегоступы крепились ремнями. Это наиболее древний вид ступающих лыж - «медвежья лапа». При охоте использовались подбитые мехом охотничьи лыжи, сохранившиеся до наших дней. Они хорошо скользили и не давали отдачи. В бытовой жизни применялись лыжи по своей конструкции близкие к современным гоночным лыжам. Об этом свидетельствуют археологические раскопки древнего Новгорода, при которых были обнаружены экземпляры таких лыж.

А при раскопках на Ладоге археологи обнаружили на трехметровой глубине древние лыжи, среди которых были и ступающие, и скользящие. Было найдено и кольцо для палок почти современного образца. Существование в древних славянских поселениях еще в VII в. н. э. скользящих лыж говорит о том, что совершенствование лыж происходило постоянно уже в древние времена. Северные племена Руси жили в районах с длительной снежной зимой, занимались охотой, что и стало непосредственной причиной изобретения скользящих лыж. В середине лыжи по бокам крепились 2 планки, в которых проделывались отверстия для носкового ремня. Длина лыжи была от метра до двух метров, ширина 12-18 см. Изготовлялись они из древесины лиственных пород. Существует очень интересный факт: древние славяне применяли деревянные планки разной длины. Одна планка для скольжения — длинная, а вторая, для отталкивания, - короче. Кроме того, был период, когда использовали одну палку.

Любимые лыжи нашими предками даже… в некоторых районах включались в конструкцию свадебного стола, были их составной частью!!! Использовался этот стол единожды – во время свадебной церемонии, а затем невеста оттаскивала стол в сарай (собственно, для этого и нужны были лыжи), где он и хранился все время, пока существовали брачные узы. Своего древнего изобретения наши предки не забывали никогда! Использовали лыжи и в быту, и на охоте, и для развлечений, и для физического укрепления организма, и в военных походах. Совсем современный вид лыжи приобрели несколько позже и про них швед Монс Пальм в 1617 г. писал: «Сделали русские изобретение. Они имеют деревянные ободья приблизительно 7 футов длины и в одну пядь ширины, внизу же плоские и гладкие. Их они подвязывают себе под ноги и бегают с ними по снегу, ни разу не погружаясь в него, и с такой быстротой, что ей можно удивиться».

Редакция Newsinfo