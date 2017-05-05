Месть мертвого шамана

Все, что связано с шаманами, таит в себе ощущение опасности. Даже после смерти места их захоронения считаются священными, сохраняющими мистическую силу ушедшего в мир иной. Не только люди, но и машины отступают перед шаманскими могилами, а стихии обходят их стороной. Любому, кто посмеет потревожить или оскорбить последнее пристанище шамана, грозит суровое наказание.

ТРОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ

Хоронили шаманов в непролазных чащах, подальше от людских поселений. Якуты верили, что лес — это некая граница между двумя мирами: живых и мертвых. Захоронение проводилось по воздушному типу. Для этого имелись свои причины.

Во-первых, земля в этих местах промерзает настолько, что вырыть в ней могилу практически невозможно. Да и небольшая плотность населения позволяла это сделать без ущерба для санитарных норм. Во-вторых, в этих местах до сих пор сильны языческие традиции предков, именно так хоронивших своих покойников.

Якуты устраивали похороны шаманов над землей в специальных сооружениях — арангасах. Для этого находили четыре рядом стоящих дерева, отпиливали макушки и соединяли их на высоте 1,5 метра перекладинами, на которых закреплялся гроб.

Гроб шамана состоял из двух выдолбленных колод из ствола толстой лиственницы, соединенных деревянными клиньями. В него клали все атрибуты усопшего, а бубен, предварительно разломав, вешали над захоронением.

Останкам шамана, согласно вековым традициям, полагалось находиться в арангасе до тех пор, пока тот полностью не разрушится. Но лиственница настолько прочна, что сохраняет целостность более века. Поэтому перезахоронение шамана назначалось через 100 лет. Из поколения в поколение передавалась дата этого важного события.

Все эти годы потомки шамана следили за состоянием захоронения и приносили к нему дары. В назначенный срок девять девственников сооружали новый арангас. Останки перезахоранивали и приносили в жертву вороного жеребца с белой мордой. Третий раз беспокоили прах еще через 100 лет, и на этот раз останки предавали земле.

Если родственники оказывались забывчивы, шаман непременно являлся к ним во сне или видениях, напоминая о долге. А если и это не имело действия, то весь род начинали преследовать несчастья.

С приходом в эти места православия законным стало исключительно христианское погребение. Это объяснялось не только церковными канонами, но и угрозой эпидемий. Однако для шаманов до прихода советской власти по-прежнему разрешалось воздушное погребение. Даже в наше время еще можно найти арангасы. Но следует помнить, что, независимо от типа захоронения шамана, его могила требует почтительного к себе отношения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ

В 60-х годах прошлого века студенты археологического факультета Якутского университета отправились в экспедицию, целью которой были раскопки старых захоронений. В какой-то из выходных молодежь решила съездить отдохнуть на озеро. Заодно и посмотреть могилу шамана, находящуюся неподалеку. Часть группы вначале воспротивилась этой затее, но победило советское атеистическое воспитание.

Ребята поиграли в волейбол, искупались и, конечно, выпили. А когда потянуло на подвиги, пошли искать могилу. Арангас нашли быстро. Кое-кто выразил желание посмотреть, что там внутри, но не решились. Зато в остальном себе не отказывали — шумели, бросали мусор, двое парней даже справили нужду.

Затем вернулись в палатку и уснули. Разбудил их ночью шум страшной бури. Никто не посмел и носа высунуть наружу. Вдруг на фоне грохота ветра они услышали, как вокруг палатки кто-то ходит. «Смельчаки» пришли в ужас от понимания того, что все свои на месте, а поселение находится на приличном расстоянии от озера. Пытались спрашивать, кто там, но ответа не дождались. А ветер между тем усиливался, ткань палатки едва выдерживала его удары.

И тут снаружи прозвучал низкий сильный голос, веля выйти двум парням, которые особенно осквернили могилу. Понятно, что они не хотели выходить, но друзья, испугавшись, все же, вытолкали их. Однако никого около палатки не было, только ветер вырывал траву с корнем и срывал листву с деревьев. Постояв так какое-то время, парни вернулись в палатку. Тут-то и ждал их настоящий кошмар. Все члены экспедиции были мертвыми, с искаженными от ужаса лицами.

В состоянии шока ребята добрались до деревни, где остановилась группа, и сообщили о произошедшем. После этого их затаскали по допросам и, надо сказать, изрядно потрепали. Ведь никакой бури в тот день в округе не было зафиксировано. Но потом подозрения с них сняли, поскольку экспертиза показала, что все молодые люди умерли от сердечного приступа.

ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПОЛЕТЫ

Покой мертвых шаманов могут нарушить не только люди, но и любое техногенное вмешательство. В одном из эвенкийских сел решили построить взлетно-посадочную полосу. Никто не хотел слушать увещевания стариков, говоривших, что нельзя ничего возводить рядом с могилой шамана. Но план есть план, и суеверия в этом случае не в счет. По случаю открытия полосы приехали почетные гости и устроили праздник.

В Ан-2 посадили ребятишек, и самолет начал бег по взлетной полосе. А потом вдруг остановился. При выяснении причины остановки обнаружили поломку винта и отказ двигателя. Такие две неприятности практически не случаются одновременно. Радовало только то, что самолет не успел подняться в воздух. Старики объяснили это тем, что шаман пощадил детей.

Зато вечером этого же дня в реке утонул бригадир строителей в месте, где утонуть просто невозможно. Через месяц после праздника в больнице от перитонита умер еще один строитель. Но в мистическую силу шамана по-прежнему никто не хотел верить.

И вот по новой полосе побежал еще один самолет. Но тоже не взлетел. Анализируя причины, эксперты пришли к выводу, что все можно объяснить только мистикой, ведь приборы показывали, что системы самолета исправны, а действия экипажа правильны.

Вот тут уже прислушались к старикам. Попросили их провести ритуал, чтобы добиться прощения шамана, и даже за счет колхозных средств выделили бычка для жертвоприношения. На этом неприятности закончились.

МЕРТВЫЙ ШАМАН ПРОТИВ НКВД

Интересный случай, который произошел в 1930-х годах в Горном районе, описал белый шаман, профессор Владимир Кондаков. Достоверность истории придает тот факт, что в ней замешаны органы НКВД. За 1,5-2 столетия до событий в этих местах жил Ойуун Монньогон (в переводе «Черная Смородина»). Все его перезахоронения были произведены с соблюдением ритуала, но в 1930-е годы он начал являться родным, хотя арангас находился в приличном состоянии.

Шаман говорил потомкам, что его постоянно заливает дождевой водой, а на правой руке отвалился палец, так как истлело сухожилие. Он просил вынуть палец из-под спины, куда он закатился, и приладить на место.

В то смутное время родственники шамана оказались на распутье. С одной стороны, мертвый шаман насылал на них несчастья за невыполнение его воли, а с другой — можно было попасть под репрессии властей за суеверия.

Однако победило родство. Для проведения обряда пригласили шамана Омокуна, а ответственным за мероприятие назначили председателя колхоза. При этом присутствовало около 80 человек. Палец шамана действительно находился под спиной, его вытащили и с помощью сухожилия жертвенного жеребца прикрепили на место. Но тут Монньогон через Омокуна запросил провожатого.

Древние якуты хоронили шаманов вместе с мальчиком в качестве провожатого. Понятно, что добровольно никто не хотел на эту почетную должность. Тогда Монньогон заявил, что берет с собой Омокуна, который в то же мгновение начал хрипеть и задыхаться. Его спас 70-летний Григорий Федоров, согласившийся «пойти» с шаманом. Тем не менее Монньогон все равно разгневался, он пообещал, что всех ждут неприятности с судом, но он их, так и быть, разрешит.

Все разошлись по домам. Григорий Федоров в этот же день умер.

Вскоре в село приехал ревизор, он-то и обнаружил папку с документами «Расходы по старику». Председатель колхоза, его помощники и Омокун были арестованы. Это был 1937 год. Им грозил громкий процесс со всеми вытекающими последствиями. И вдруг неожиданно был получен приказ от прокурора республики прекратить дело за отсутствием состава преступления. В НКВД пришли в недоумение. А местные жители поняли: Монньогон помог.

Из всех этих историй можно сделать вывод: шаманские могилы опасны, древние тайны неприкосновенны.

Редакция Newsinfo