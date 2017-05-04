Как здоровались предки славян?
Вот из былин это выражение и пошло. Объяснять, что слово «здравствуйте», – это пожелание здоровья, думаем, не стоит. Так же, пожелание здоровья можно услышать и в приветствиях «Здрав будь», «Здоровеньки Булы» и многие другие. Пожелание здоровья собеседнику, является признаком хорошего тона и уважения. Если хотели поприветствовать дом и всех его родичей то говорили «Мир вашему дому!». Представляется, что это восходит к ритуалу приветствия Домового и Чура. Под фразой «Мир вашему дому», скорее всего, подразумевали приветствие Домовому. Домовой, не просто хранитель очага и порядка в доме, но и позднее воплощение Бога Рода. Просто это процесс трансформации Рода – Пращура – Домового, был не быстрым. Рода начали забывать в 10 веке, а последующих веках уже почитали Рожаниц. Но культ пращура остался на Руси. Помните выражение при нахождении бесхозной вещи: «Чур, моё!». Это древний призыв к Роду засвидетельствовать находку. Славяне приветствовали не только друг друга, но и Богов. Отсюда происходит и гипотеза о самоназвании Славян от слова «Славить». Славяне не только славили Богов, но и всегда корректно и вежливо относились к окружающей природе. В былинах это сохранилось в том явлении, что герои часто приветствуют поле, лес, речку. Как уже говорилось выше, Славяне верили в то, что мир живой, а с каждой живой душой нужно поздороваться. Вы не удивлялись, почему в деревнях, до сих пор здороваются даже с незнакомым человеком, все, даже дети? Славянин может не назвать своего истинного имени, но поздороваться он обязан. Это, восходит к тому явлению, что если ты человеку пожелал здоровья, то он тебе его пожелает тоже. А соответственно, люди, даже ранее не знакомые, становятся психологически ближе. И это сближение уже как бы выставляет обережный круг. И от незнакомца уже не ждут худого.
Приветствие уважаемого в общине человека, всегда сопровождалась низким поклоном до земли. Знакомых и друзей встречали поясным поклоном. Незнакомцев могли встречать по-разному, но чаще всего рука прикладывалась к сердцу и потом опускалась вниз. Упрощённый вариант первых двух видов. Хотя и в первых двух случаях рука прикладывалась к сердцу, так выражали сердечность намерений. Так же, незнакомца могли встретить простым кивком. Характерно, что движения в этом приветствии идут не к солнцу, как пытаются это трактовать некоторые современные родноверы, а к земле. И это более чем логично, учитывая тот момент, что славяне землю почитали за Божество. При изучении этого вопроса, характерным и знаковым является название христианскими священнослужителями славян язычников, как «идолопоклонники». Идолу кланялись, выражая тем самым приветствие и уважение. Что характерно для мировоззрения славян, так как Идолы это умершие предки, а о них или уважительно или ни как. Нет ни одного письменного источника описывающего движение от сердца к небу как приветствие.
Приветствие было как инициация собеседника. А что он пожелает в ответ? Свой или чужой (это про пример «гой еси»)? И сегодня приветствия применяется строго по отличительному признаку. Так скажем, ритуал приветствия через пожатие не кисти, а запястья. В родноверие, это не просто характерное приветствие, но и самоидентификация. Такое приветствие объясняется древностью его использования, так проверяли, нет ли в рукаве оружия. Эзотерический же смысл, в таком виде приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Это приветствие как бы считывает код другого человека. Сегодня можно встретить множество приветствий и «Слава Роду!», «Доброго времени суток!» и многие словосочетания из вышеперечисленных. И сегодня, родноверы желают здоровья и процветания роду. И все словоформы приветствия, передают теплоту и участие в судьбе другого человека. Радует, что такое разнообразие приветствий, хотя частично и подзабытое, но всё же дошло до наших дней и мало видоизменилось!