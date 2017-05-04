Как здоровались предки славян?

В инициационном плане значим ритуал приветствия. Так от формы приветствия можно понять, уважаем или нет собеседник, можно понять пол и социальный статус человека, к которому назначается приветствие. Много таинственного и интересного таит в себе этот обычай. У славян прошлых и нынешних, тут тоже не всё однозначно. Но, кое о чём поведать стоить. Так основным, стержнеообразующим, является пожелание здоровья собеседнику. Так скажем, самое известное приветствие «гой еси». Это пожелание здоровья славянину. Всё помнят былинное «гой еси, добро молодец»?

Вот из былин это выражение и пошло. Объяснять, что слово «здравствуйте», – это пожелание здоровья, думаем, не стоит. Так же, пожелание здоровья можно услышать и в приветствиях «Здрав будь», «Здоровеньки Булы» и многие другие. Пожелание здоровья собеседнику, является признаком хорошего тона и уважения. Если хотели поприветствовать дом и всех его родичей то говорили «Мир вашему дому!». Представляется, что это восходит к ритуалу приветствия Домового и Чура. Под фразой «Мир вашему дому», скорее всего, подразумевали приветствие Домовому. Домовой, не просто хранитель очага и порядка в доме, но и позднее воплощение Бога Рода. Просто это процесс трансформации Рода – Пращура – Домового, был не быстрым. Рода начали забывать в 10 веке, а последующих веках уже почитали Рожаниц. Но культ пращура остался на Руси. Помните выражение при нахождении бесхозной вещи: «Чур, моё!». Это древний призыв к Роду засвидетельствовать находку. Славяне приветствовали не только друг друга, но и Богов. Отсюда происходит и гипотеза о самоназвании Славян от слова «Славить». Славяне не только славили Богов, но и всегда корректно и вежливо относились к окружающей природе. В былинах это сохранилось в том явлении, что герои часто приветствуют поле, лес, речку. Как уже говорилось выше, Славяне верили в то, что мир живой, а с каждой живой душой нужно поздороваться. Вы не удивлялись, почему в деревнях, до сих пор здороваются даже с незнакомым человеком, все, даже дети? Славянин может не назвать своего истинного имени, но поздороваться он обязан. Это, восходит к тому явлению, что если ты человеку пожелал здоровья, то он тебе его пожелает тоже. А соответственно, люди, даже ранее не знакомые, становятся психологически ближе. И это сближение уже как бы выставляет обережный круг. И от незнакомца уже не ждут худого.

Приветствие уважаемого в общине человека, всегда сопровождалась низким поклоном до земли. Знакомых и друзей встречали поясным поклоном. Незнакомцев могли встречать по-разному, но чаще всего рука прикладывалась к сердцу и потом опускалась вниз. Упрощённый вариант первых двух видов. Хотя и в первых двух случаях рука прикладывалась к сердцу, так выражали сердечность намерений. Так же, незнакомца могли встретить простым кивком. Характерно, что движения в этом приветствии идут не к солнцу, как пытаются это трактовать некоторые современные родноверы, а к земле. И это более чем логично, учитывая тот момент, что славяне землю почитали за Божество. При изучении этого вопроса, характерным и знаковым является название христианскими священнослужителями славян язычников, как «идолопоклонники». Идолу кланялись, выражая тем самым приветствие и уважение. Что характерно для мировоззрения славян, так как Идолы это умершие предки, а о них или уважительно или ни как. Нет ни одного письменного источника описывающего движение от сердца к небу как приветствие.

Приветствие было как инициация собеседника. А что он пожелает в ответ? Свой или чужой (это про пример «гой еси»)? И сегодня приветствия применяется строго по отличительному признаку. Так скажем, ритуал приветствия через пожатие не кисти, а запястья. В родноверие, это не просто характерное приветствие, но и самоидентификация. Такое приветствие объясняется древностью его использования, так проверяли, нет ли в рукаве оружия. Эзотерический же смысл, в таком виде приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Это приветствие как бы считывает код другого человека. Сегодня можно встретить множество приветствий и «Слава Роду!», «Доброго времени суток!» и многие словосочетания из вышеперечисленных. И сегодня, родноверы желают здоровья и процветания роду. И все словоформы приветствия, передают теплоту и участие в судьбе другого человека. Радует, что такое разнообразие приветствий, хотя частично и подзабытое, но всё же дошло до наших дней и мало видоизменилось!

Редакция Newsinfo