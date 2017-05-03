Нечитающие дети: к чему это приведет?

Мы, нынешние мамы и папы, родившиеся до 80-х, выросли в обнимку с книжкой. О приключениях капитана Немо, трех мушкетеров и барона Мюнхгаузена нам рассказывали чудесные друзья с пахучими «корешками» и шелестящими страницами. А вот поколение Next к книжкам относится с прохладцей…

С одной стороны, у нас, тогдашних мальчишек-девчонок, выбора не было. Классик велел: «Любите книгу - источник знаний!» - вот мы и любили. Детские кинофильмы и сказки имелись, жаль только, что показывали их редко, и мы отправлялись в страну фантазий, переворачивая бумажные листы. А у нынешней «поросли» развлечений помимо книг – хоть отбавляй! Тут вам и плееры, и игровые приставки, и, конечно, злосчастные компьютерные игры. Так стоит ли их переориентировать на книги, если на них и так выливается целый океан информации?

«Всем лучшим во мне я обязан…»

Помните, Советский Союз называли самой читающей страной? Забудьте: по уровню грамотности чтения наши «отечественные» детишки занимают 34 место наравне с турецкими и уругвайскими крошками – не слишком-то приятно, правда? Столь удручающие результаты показало международное исследование. Кстати, специалисты выявляли не только умение правильно произносить слова и ставить ударение, но и способность ребенка понимать текст и делать из прочитанного выводы. И здесь мы потерпели фиаско: маленькие (и не очень) россияне не умеют анализировать текст, понимать его и пересказывать. И неудивительно: научить размышлять не могут ни фильмы, ни музыка, ни обучающие игры на DVD, это под силу лишь книге. А знаете почему?

1. Прочитанные сведения лучше запоминаются. Над страницей можно остановиться, вдуматься, перечитать. Если что-то неясно – вернуться назад, уловить цепь событий. А вот услышанное и увиденное мельком, как правило, в одно ухо влетает, а в другое вылетает.

2. Пересказ учит анализировать текст, относиться к нему критически. Вот она, лучшая тренировка для логики и памяти! Ребенку приходится держать в голове целые блоки событий, фразы, как говорится, улавливать причинно-следственную связь.

3. Чтение развивает воображение: ребенок рисует в фантазиях образы, пейзажи и события, а не бездумно «кушает» героев, декорации и сцены, навязанные создателями мультфильмов и кино.

4. Книги расширяют кругозор. Положа руку на сердце, признаем, что уровень нынешних детских фильмов и тем более игр не слишком высок и явно уступает старым добрым книжкам.

5. Чтение учит грамотности. Читая, ребенок подсознательно запоминает правильность написания слов, учится языку и стилю.

Чтоб читать взахлеб, запоем!..

Усвойте простую истину: если семейное чтение сводится к просмотру родителями телепрограммы и квитанций за «коммуналку», вероятность того, что ребенок будет завзятым книгочеем, практически нулевая. Не стоит питать надежд, что любовь к книге привьют учителя: талантливых педагогов, способных на это, единицы, к тому же авторитет семьи в любом случае выше. Итак, чтобы научить ребенка любви к книгам:

1. Читайте крохам с самого малолетства перед сном хотя бы 10-15 минут в день. Пусть вам кажется, что двухлетний малыш ничего не смыслит в услышанном, зато он рассматривает красочные картинки, слышит интонации вашего голоса и частично осмысливает содержание. Вечернее чтение должно стать ритуалом до тех пор, пока отпрыск не научится читать самостоятельно. Важный нюанс: читайте текст выразительно, эмоционально. Монотонное бормотание а-ля пономарь любого заставит возненавидеть книги и все, с ними связанное.

2. Делитесь впечатлениями! Прочитали что-то интересное – сообщите ребенку, постарайтесь донести до него информацию в доступной форме. Можно невзначай обронить, что, оказывается, белые медведи на самом деле не белые, а раньше на свете водились бескрылые птицы, и… предложить к ознакомлению добротную книгу о животных, видя огонек интереса в детских глазенках.

3. Будьте в курсе литературы, «употребляемой» наследником. Не поленитесь штудировать «Гарри Поттера» и «Властелина колец», чтобы быть с отпрыском на одной волне понимания.

4. Не используйте чтение как наказание. Когда мама применяет к шалуну санкции вроде: «Гулять не пойдешь, но прочитаешь две страницы из внеклассной литературы», она совершает грубейшую воспитательную ошибку. Книги должны быть источником радости, а не «поставщиком» отвращения.

5. Хотя бы раз в месяц делайте пополнение домашней библиотеки, приобретайте литературу для себя и ребенка. Если бюджет семьи не позволяет радовать кроху книжными новинками, проторите дорожку в детскую библиотеку, они благополучно работают во всех городах и, как правило, бесплатно.

6. Хорошее подспорье – семейные чтения, и не говорите, что это не прошлый, а даже позапрошлый век. Никто не просит усаживать всю семью за стол и при свете лампы, под самовар листать ветхие страницы. Пусть все идет по современному сценарию: мама готовит ужин, а дочка читает ее или свой любимый рассказ. Ну как потом не обсудить события? А заодно убиваем двух зайцев: и дитятко привыкает к полезному занятию, и отношения с родительницей строятся на доверии и понимании.

Редакция Newsinfo