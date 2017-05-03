Во что играли славянские дети

Познание мира начинается с игры. Мы, маленькие, ещё в неосознанном возрасте играем, чтобы познать мир. Поэтому то, во что играют дети, и то, как они играют – говорит, какие из них вырастут взрослые. А если придерживаться выражения “дети – это настоящие люди, а взрослые – то, что от них осталось”– играйте и тогда, когда станете взрослыми, и не останавливайтесь. Лучше, если вы будете играть всю жизнь. Это полезно, и, к тому же, делает нас лучше.

У славянских детей были свои игры. Все они передают архаику и глубоко традиционны. В них, словами и жестами, действиями и эмоциями, сохранено живое и вечное, что уже давно потеряно. Многие из девичьих игр пережили века, если не тысячелетия, и стали пропадать только в начале девяностых годов двадцатого века, собственно, когда пропало и ушло многое.

Они жили в пионерских лагерях, в школьных продлёнках, во дворах и домах. Некоторые всё ещё живы, хоть смысл их и непонятен современной молодёжи. И в этих играх, поразительно похожих на игры скандинавов и финно-угров, да уж если глубже взять – то и на игры греков, египтян и древних римлян, одни и те же персонажи, одинаковые источники.

Связывает ли их некая языческая общность? Скорее всего – да. И в основном – именно языческая. Ведь игр, появившихся в эпоху христианства, несущих его смысловую нагрузку, нет, и не было. Играть было запрещено вообще, это считалось грехом, как и любое развлечение. Потому, видимо, игры пережили тёмные века христианской ортодоксальности, что они были средоточением радости, красоты, буйства и самой жизни во всех её разумных и неразумных, бесшабашных и забавных проявлениях. Все они из далёкой древности. Они копируют архетипы анимизма и тотемизма, неистощимого многообразия мира, природного и человеческого единения.

Герои игр

Героем детских игр теперь может быть кто угодно, ведь дети сегодня впитывают информацию из множества источников, но в старые времена, когда и горожане, и селяне жили примерно в одинаковых условиях, игры были похожи. Герои игр городских детей не отличались от героев игр детей деревенских. Это были, прежде всего, животные – кони, медведи, волки и лисы, барашки и козы, птицы (гуси, ласточки, жаворонки, перепёлки, воробьи, куры и петухи, утки, журавли) Всё, что окружало ребёнка, перекочёвывало в его игровой мир. Собственно, здесь есть сходство с вышивальными и ткацкими мотивами – там те же самые персонажи и образы.

Мать и дитя – любимейшая тема детской игры. Она и сейчас невероятно актуальна – да и разве может быть подругому, когда всё завязано на этом. Девочки лет восьми-тринадцати всегда нянчили младших детей в семье, а иногда делали их непосредственными участниками своих забав. Они играли в живых детей точно так же, как современные дети в куклы (за отпавшей необходимостью следить за младшими).

Но наши предки и жили сложнее, и не удосуживались переживать за воспитуемых – словом, игрой в дочки-матери прививались определённые навыки и умения, необходимые для взрослой жизни.Интересны также старинные игры с предметами (“Лапта”, “ Бабки”, “Колечко”, “Чижик”). Они предполагали и состязательный момент, и испытание силы и ловкости.

Всего же существует несколько видов детских традиционных игр. Некоторые до сих пор пользуются популярностью у детей.

Пальчиковые игры - для самых маленьких (“Сорока-сорока”, “Киселёк”, “Коза рогатая”) - самые древние.

Хороводные игры для юношества произрастают из языческих корней, со времён, когда хоровод, танок, вьюн, считался непременным атрибутом весенне-летнего обряда. Это “Ручеёк”, “Лён”, “Лебедь”, “Костромушка”. Дети также играли в игры, похожие на элементы свадебного обряда и других обрядов вообще – умыкания невесты, хождения в рожь, в лён, вождение колоска, отпирание земли, закличек и прочих.

Популярны и любимы игры с похищением, воеванием, утаскиванием. Это “Гуси-лебеди”, “Волк и гуси”, “Крыночка” и множество других.

Орнаментальные игры чётко обрисовывали движение детей. Под песню или мелодию они должны были двигаться определённым образом. В самой игре было начало, кульминация и конец: своего рода маленький спектакль, но очень чёткий и сформированный, оторваться от обычая самой игры было нельзя, впрочем, как и сейчас. Правила – незыблемы, участники распределяются безоговорочно и исполняют только собственные роли. Таковы “Бояре”, “Заря-заряница”, “Застенком”.

Особо любимые мальчиками состязательные игры направлены, конечно, на силовой результат, выносливость, ловкость, смелость и внимательность. Здесь немаловажна поддержка друзей и взаимовыручка. Таковы сами эти игры: “Лапта”, “Городки”, “Чехарда”, “Слон” (“Лось“) и другие.

Что же осталось в наше время от древних игр наших маленьких предков? Пусть только для самых маленьких, но всё же любопытных современников остались “Салки-ловишки” всевозможных видов (“Салки-приседалки”, “Колдунчики”, “ Пристеночки”), “Прятки”, поистине бессмертная игра всех без исключения детей, “Казаки-разбойники” в десятках вариантов, “ Двенадцать палочек”, “Лунки”, “ Ножички”, “ Классы”, в которые, кстати, раньше играли только мальчики, “ Волк во рву”, “Гуси-лебеди и волк”, “Колечко”, “На златом крыльце сидели”, “Шёл козёл по лесу”.

Все эти игры популярны ныне разве только в детских садах и младших классах школы, но, тем не менее, они живут, и, надеемся, будут жить и дальше.

“Волк и дети”

Один из играющих - Волк, сидит в стороне, подперев лицо руками. Дети бегают перед ним, распевая песенку и делая вид, что собирают ягоды:

Щипаю, щипаю по ягодку, По чёрною смородину. Батюшке на вставчик, Матушке на рукавчик. Серому волку Травки на лопату.

С последними словами дети бросают в волка траву и разбегаются. Он ловит, пойманный делается волком.

“Колдун”

В двух разных местах чертятся два города, шагах в сорока от играющих. Между ними - Колдун. Дети перебегают из одного города в другой, а Колдун их ловит и делает своими пленниками. Первого “запятнанного” Колдун делает Сторожем. Сторож следит за тем, чтобы играющие не освободили пленников, запятнав их. Играющие же , стараются завлечь Колдуна в другую сторону, чтобы он не знал, на кого напасть. Когда все играющие запятнаны, Колдуном становится последний пойманный.

“Горелки”

Сначала выбирают водящего. Он называется Огарыш или Горелка. Позади него на расстоянии 80-160 см парами выстраиваются играющие. Они распевают:

“Гори, гори ясно! Чтобы не погасло! Глянь на небо! Птички летят, Колокольчики звенят!”

В это время последняя, задняя пара, отделяется от всех и идёт шагом вперёд, разъединившись, один - направо, другой - налево. Поравнявшись с Горелкой, они бегут со всех ног, стараясь схватиться за руки. Горелка старается поймать кого-то из них или коснуться ладонью. Пойманный становится с водящим в одну пару, а тот, кто остался, становится Горелкой.

Редакция Newsinfo