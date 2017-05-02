Мудрые игрушки наших предков

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя природу ребенка, они давали ему ту детскую игрушку, которая не только развлекала, но и обучала малыша, подготавливая его к дальнейшей жизни. Игрушек было немного, но каждая из них приучала ребенка к дальнейшей жизни. Игрушки мастерили из всего, что давала человеку природа: глина, солома, еловые шишки и дерево. Как было малышу не любить такую детскую игрушку?

Люльку младенца украшали подвесками из лоскутков, которые колыхались и приучали ребенка сосредотачивать взгляд, радовали и удивляли его. Погремушки из бересты наполняли горохом и другими семенами. Они приглушено гремели, шуршали, не раздражая слух малыша. Все, из чего она была изготовлена, было таким знакомым и привычным. Как будто сама природа давала человеку от щедрот своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь новому творению.

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые маленькие получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с колокольчиками или пришитыми кусочками меди.К звуку в игрушке относились с большим вниманием. Ритмичные движения игрушки находились в полной гармонии с ее звуковыми повторами. Самым ярким примером такой игрушки является деревянная неваляшка, чье звучание напоминает детям ласковую колыбельную песню, а покачивание - убаюкивание младенца.

Как только малыш делал первые шаги, ему делали каталку на палке, которая помогала ему учиться ходить, осваивать пространство. Научившись ходить, малыш получал каталку на веревочке. Как правило, это был конь. «Он следовал по пятам покорно воле маленького хозяина, а тот переживал первые ощущения своей силы и превосходства. Так каталка развивала ребенка физически и одновременно воспитывала духовно». Кони у наших предков считались главными животными, поэтому в каждой семье дети играли с деревянными лошадками на колесиках, на качалке, в виде глиняных свистулек.

Еще одно животное, которому поклонялись наши предки, — это медведь. Медведь считался подателем доброй силы, добрым вестником пробуждения природы, был одним из главных сказочных героев. Игрушечный медведь — символ мужской силы и доброты.

Кроме развлечения игрушки служили для привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром добра. Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь изображения злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что такая игрушка может принести зло малышу.

Девочки играли в тряпичных кукол, кукол из соломы. Такую куклу бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке. Лицо у такой куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме.

Когда ребенок проживает свое детство, играя, он растет, развивается и взрослеет успешно. Эмоционально благополучная, «дружественная» игровая среда - хорошее подспорье в воспитании малыша. Само рождение народной игрушки подобно таинству, потому что никто не знает, как именно она появилась впервые. Среди старинных игрушек нет никчемных безделиц. «Каждая, даже вовсе примитивная потешка, имела определенное назначение, существовала не просто сама по себе, а была одним из звеньев цепи, где игрушки чередовались, сменяли друг друга в нужную пору детства. Их создатели глубоко понимали интересы и желания ребенка, учитывали особенности его физического и духовного развития». Не столько знали, сколько именно понимали!

Может быть, все дело в интуиции, проявлению которой ничего не мешало, — ни яркие рекламы и витрины, ни городская суета и череда забот. Может быть, люди, которые жили в постоянном соприкосновении с живой природой, лучше понимали и мир детской души? Ясно одно: игрушки, которые рождались в живом разговоре матери с дочкой, бабушки с внучкой, на глазах братьев и сестер дарили детям радость общения, добрые эмоции, открывали простор для развития фантазии и воображения, хранили и передавали следующим поколениям семейные ценности, народные традиции.

В старину считали так: мальчик — будущий охотник, добытчик, воин, поэтому его незаменимой игрушкой должен быть лук со стрелами. Девочка же станет хозяйкой в доме, матерью — ей играть в куклы. Старинная русская игрушка — настоящая копилка народной мудрости.

Редакция Newsinfo