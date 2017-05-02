Природные антибиотики существуют

В природе – наше здоровье. О свойствах натуральных антибиотиков с давних времен было известно целителям и знахарям.

КЛЮКВА Клюква - лучшая помощница при простуде. Достаточно растолочь ее ягоды с сахаром или медом и добавить в чай. Клюква – ценный источник витамина C и антиоксидантов – веществ, продлевающих молодость. Соком клюквы можно обрабатывать раны, это отличный антисептик. Клюква нормализует желудочно-кишечную микрофлору. Применяется при борьбе с мочеполовыми инфекциями.

КАЛИНА КРАСНАЯ По целительным свойствам калина очень похожа на клюкву. Отвары и настои можно готовить не только из плодов калины, но и из листьев, коры и цветков. Они применяются в виде полосканий при ангине и ларингите, помогают восстановить «пропавший» голос. Доказало свою эффективность и такое домашнее лекарство, как калина в меду, - с его помощью лечатся заболевания верхних дыхательных путей и отеки, связанные с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

БРУСНИКА В плодах брусники содержится бензойная кислота – натуральный консервант, благодаря которому ягоды способны сохранять свежесть на протяжения зимы. В среде, создаваемой этой кислотой, болезнетворные бактерии теряют способность к развитию и размножению. Применение брусники оправдано при лечении заболеваний мочевыделительной системы – особенно циститов.

ЖИВИЦА хвойных деревьев В Сибири и на Урале издавна применяли живицу кедра, пихты или лиственницы для обезболивания и быстрого заживления ран, фурункулов, язв, ожогов, порезов, укусов змей. В старину живицу сибирские знахари использовали для лечения бельма и катаракты, для быстрого сращивания костей при переломах, широко применяли в лечении рака, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, лечении заболеваний нервной системы.

ГОРЧИЦА Горчица оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действие. Она улучшает процесс пищеварения и делает максимально усвояемой даже самую «тяжелую» пищу. Давно известен «бабушкин рецепт»: при первых признаках простуды нужно попарить ноги в воде с горчицей или насыпать немного горчичного порошка в носки – тогда наутро «хворь, как рукой снимет». Горчичный порошок, разведенный в теплой воде с медом и применяемый для полосканий, лечит воспаление в горле и снимает ощущение «першения».

ЧЕСНОК Запах чеснока приносит облегчение при ангине, насморке и коклюше – нужно просто разрезать дольку свежего чеснока и вдыхать его аромат. Настой, приготовленный из измельченных зубчиков, избавит от остриц, вылечит ангину, кашель с мокротой и заболевания верхних дыхательных путей.

ЛУК Растительные антибиотики содержатся и в соке репчатого лука – как белого, так и красного. Спиртовая настойка лука может применяться для лечения респираторных инфекций, как средство борьбы с кишечными паразитами. Эфирные масла, присутствующие в луковицах, активизируют работу желез носовой полости, бронхов и трахей. Вдыхание лукового аромата сопровождается очищением дыхательных путей. Сырой лук, в том числе и зеленый, полезно употреблять в пищу при кишечных инфекциях.

РЕДЬКА Широкое применение в народной медицине нашли корнеплоды редьки, сок которых славится как мощное противопростудное и отхаркивающее средство. Для него характерно и антисептическое действие – им можно обрабатывать раны. Сок редьки рекомендуется пить для улучшения аппетита и нормализации работы органов пищеварения. Но он противопоказан людям, страдающим гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

ХРЕН В химическом составе хрена присутствует вещество под названием бензилизотиоцианат – мягкая разновидность природных антибиотиков. Он подавляет бактерии, способных вызвать насморк, кашель, грипп, воспаления в почках, мочевом пузыре и мочевыводящих путях. Говорят, что эффективность 10-граммового кусочка хрена можно приравнять по эффективности к 20 граммам синтетических антибиотиков.

ПРОПОЛИС Спектр полезного действия прополиса широк: способствует скорейшему заживлению ран, иммунитет поддерживает на должном уровне, и едва ли не со всеми видами грибков позволяет расправиться, укрепляет стенки сосудов, обезболивающее действие оказывает.

ЧАБРЕЦ Ему присуще противовоспалительное, обезболивающее, отхаркивающее, бронхорасширяющее, спазмолитическое, слабое снотворное, противоглистное и многие другие свойства. Помогает при гриппе, простуде, кашле и бронхите, тонзиллите и всех видах респираторных заболеваний, болезнях десен, воспалении почек и мочевого пузыря, при невралгии и различных неврозах. Женщинам полезно пить чай с чабрецом и делать из него ванночки при циститах и болезнях мочевой системы.

Редакция Newsinfo