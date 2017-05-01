Застолье в славянской традиции

Застолье является ядром социальной и общественной жизни как в традиционном, так и в современном быту, важным элементом половозрастных, групповых, межэтнических коммуникаций, средоточием фундаментальных мировоззренческих концептов. Застолья и трапезы в разных контекстах обозначают границы между трудом и отдыхом, пассивным и активным времяпрепровождением, днем и ночью, буднями и праздником, обыденным и сакральным, ими маркируются любые «ситуации перехода».

Этническая и региональная специфика церемонии застолья во многом определяет логику важнейших обрядов жизненного цикла, традиционных и современных праздников, повседневного жизненного распорядка. Таким образом, обнаруживается насущная необходимость изучения застолья как особого этнокультурного феномена, без которого невозможно постижение основополагающих принципов жизненного уклада, особенностей национально-этнического мироощущения и менталитета. Универсальный характер феномена застолья позволяет проводить широкие культурно-исторические и кросскультурные исследования, дает возможность междисциплинарного подхода в рамках этнологии, социологии, психологии, этномузыковедения, фольклористики, этнолингвистики.

В последние годы опубликован ряд исследований по истории русского застолья, где предприняты попытки осмысления этого явления в широких культурно-исторических рамках, тем не менее остаются неразработанными важнейшие аспекты темы. Требуют первоочередного внимания проблемы дефиниции всех разновидностей застолий (пир, трапеза, угощение странников и т. д.), а также их типологии, в том числе их социо- и половозрастной стратификации; глубинной семантики застолья, в частности его соотнесенности с жертвенными ритуалами; генезиса феномена застолья, соотношения его архаических и современных форм и др.

В данной статье будут проанализированы ключевые элементы структуры традиционного застолья — его начало и завершение. При этом мы опираемся в основном на русский материал, используя в некоторых случаях славянские параллели из источ¬ников XIX—XX вв. В традиционной обрядности дихотомии первого—последнего придается особое значение. С некоторой долей преувеличения можно утверждать, что смысл любого ритуализованного действия сводится к его началу и концу, а цель любого обряда состоит в том, «чтобы начать и кончить». Иными словами, семантические доминанты наиболее ярко проявляются и «считываются» участниками и зрителями в начале и конце обрядовой акции, хотя это, конечно, не отменяет возможности акцентирования и других компонентов обрядового действа. Эти акцентированные или кульминационные точки наделены свойством, которое можно назвать «внутренней потенцией разрыва». При редукции обрядовой канвы, отпадении от обряда инициальной или финальной части именно они концентрируют в себе свойства начала или конца. Иначе говоря, в ткани обряда всегда сеть «точки напряжения» или «семантические сгустки», которые стремятся заменить, восполнить утраченные, редуцированные, утратившие актуальность части.

Исследование начальных и завершающих фаз любой обрядовой акции дает богатый материал для изучения особенностей ее генезиса и обусловивших ее эволюцию внешних условий и факторов, в том числе глубинной мотивации. В структуре традиционного застолья такими «акцентированными» компонентами являются, например, начинающая и завершающая его молитва или песня. В более архаических версиях застолья эти два компонента нерасчленимы. У удмуртов обрядовое застолье, практически всегда связанное с обрядовой жертвой, начиналось песней жреца (восясь), в которой наряду с молитвенным обращением к верховному божеству (Инмару) обычно присутствовало восхваление, чествование хозяев и участников действа. В традиционном русском застолье эти два компонента уже, как правило, разведены. Молитва начинает и завершает повседневные трапезы, особенно постные («Садяцце за стов да: “Господи, благослави!” — перскрестяцце и садяцце йисть»), и наиболее регламентированные обрядовые (например, поминальные или связанные с важными религиозными праздниками — Рождеством, Пасхой, Троицей, престолами).

Песня в начале застолья (величание, прославление хозяев и участников) сохраняет свое значение для ряда семейных и календарных обрядов (свадьбы, дожинок, угощений в честь завершения косьбы), трапез и застолий в рамках окказиональных обрядов (например, при «литках», «магарычах»), а также во время молодежных собраний и пирушек («кочеты» или «девичий праздник» во время Кузьминок, «пирования» и «игрища» после святочных или весенних обходов и др.).

В некоторых локальных свадебных традициях плясовые или хороводные песни исполнялись при перемене столов или в перерывах между угощением (в Парфеньсвском районе в этой ситуации пели: «Где земелька чернозём, / Роза, роза, чернозём, / Посеяли девки лён...»). Вообще в обрядовых ситуациях противопоставление первое—последнее часто связано с пищей. Такая взаимосвязь может показаться совершенно случайной, однако при более внимательном рассмотрении становится ясным, что первый (например, первый гость или победитель в обрядовом соревновании) получает особое право на использование тех или иных благ, в частности пищи. Т

ак, во время праздника «Слава» в северо-восточной Сербии первого гостя, который приходил в дом, называли «попом», ему выделяли особое, почетное место и он получал право разрезать праздничный калач вместе с хозяином. Последний (или проигравший в состязаниях) наделяется демоническими свойствами, приближаясь к герою-трикстеру. Он нередко похищает пищу. Например, во время обеда, устраивавшегося в Бельском уезде Смоленской губернии в честь завершения толоки по вывозу навоза в поле, тот, кто вывозил последний воз (его называли «поскребышем» или «телепнем»), должен был украсть со стола кашу и унести се в хлев, из которого вывозили навоз; его преследовала толпа детей и подростков. В хлеву «при общем смехе вся толпа наперво подхватывает кашу, а горшок разбивают». В данном случае последний тождественен обрядовому антагонисту (чужому).

Редакция Newsinfo