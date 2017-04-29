Венок: история и традиции

Венок является традиционным украшением у славян, однако мало кто знает, откуда пошла традиция плести венки и что символизирует собой такой необычный головной убор.

Само слово "Венок" произошло от старославянского вѣно «дар». Веночница - женщина, плетущая венки. Венок представляет собой плетёное из трав, веток, цветов, кольцо, которое надевается на голову в виде украшения. Венок является традиционным украшением не только для славянских, но и для многих других народов, и имеет очень древнюю историю. Венки существовали в древней Греции, где ими награждали победителей различных соревнований, героев, воинов, правителей, в Риме, в Китае, в Индии.

Венки вешали над дверьми и у входа, чтобы отвратить нечистую силу или уничтожить недобрые помыслы злого человека или человека с "нехорошим глазом". Венки клали под первый сноп нового урожая от грызунов. Подкладывали под подушку роженице для отвращения сглаза и помощи в будущих родах. Также окуривали подожженным венком, созданным из специальных трав, больных. По тем травам, которые были вплетены в венок, судили о расположении, настроении, состоянии, положении девушки. Например, венок из мяты в Польше означал девственность, а венок из гороховых побегов с полными стручками означал нежелание девушки выходить за нелюбимого замуж.

Изготовление венка - это целый ритуал. В различных племенах, а также на различные праздники плетение венков сопровождалось многочисленными традиционными элементами. Занимались этим обычно девушки. Ритуал подразумевал определённое время плетения, число венков, размеры, формы, различные виды плетения и состав. Всё это являлось сакрально-символическим кодом, который соответствовал тому или иному событию. Особое внимание уделяли составу венков. Если сегодня венки заплетают ради забавы или в дань древней традиции из любых трав, которые попадутся под руку, то в древности каждый вид венка состоял из определённых растений, например, на русальной неделе и в праздник Купалу, в венок вплеталась полынь, как средство против нечистой силы. К тому же, венки, которые состоят из определённых трав и надетые на голову, являются настоящей ароматерапией, которая способна подарить благотворное состояние, настроить на нужный лад и даже помочь в излечении некоторых болезней.

Изначально венок был ритуальным предметом, который плёлся на праздники - сезонные, священные, свадьбы, похороны и другие. Венок - это настоящий оберег. Издавна предметы и вещи, которые имеют отверстие, считались заряженными особой силой, способными отпугнуть противные человеку сущности или негатив. Связано это с женским началом, символом женской природы и магии, символом рождения жизни. Подобными традиционными магическими предметами являлись кольца, обручи, калачи, камни с естественным отверстием (Куриный бог). По причине того, что венки были ещё и оберегами, ими украшали домашних животных и различные части своего дома как снаружи, так и изнутри. Венками украшали не только людей и домашнюю скотину, но также дома и постройки, колодцы, столбы, кладбища, забрасывали на плодовые деревья в огородах и крыши домов. В некоторых регионах плелись специальные венки для коров, коз, овец, а в сёлах Поморья даже сохранился обычай плести венки для гусей, индюков, кур и другой домашней птицы.

Что касается празднично-обрядового предназначения венка, то здесь существует масса различных традиций, связанных с использованием этого нехитрого предмета. Сквозь купальский венок доили домашнюю скотину или процеживали молоко. Через большой венок пролезали сами, как бы символизируя этим новое рождение, которое оставляло в прошлом болезни, негатив и неприятности. Также через венок протаскивали различные вещи, которым хотели подарить новую жизнь или новые силы. Через венок смотрели в ходе определённых ритуальных игрищ, сквозь него пили и умывались. Предназначений купальского венка более чем предостаточно и в каждом регионе древней Руси существовали свои особенности и методы его использования.

По окончании праздника или события, венки использовали либо для дальнейших обережных действий, например, украшали дом, помещали в огородах от вредителей, червей и градобития, подкладывали под наседку, использовали для гадания, либо сжигали в костре. Гаданий при помощи венков существовало немало. Например, известно гадание на славянский праздник летнего солнцестояния Купалу, когда сплетенные венки бросаются в реку и по их поведению определяется дальнейшая судьба её владелицы. Толкований у этого гадания множество: тонущий венок - смерть, плывущий - долгая жизнь или тонущий - год без замужества, по плывущему или приставшему к берегу венку определяли в какой стороне дом суженого. Помимо гаданий при помощи венков, бросаемых в реку, венки забрасывали на дерево, чтобы узнать кому сулит скорое замужество (чей венок зацепиться за ветку), оставляли во дворе и следили чей венок быстрее завянет (грозит несчастье), подкладывали под подушку, чтобы увидеть вещие сны и так далее.

По причине того, что венок (круг с отверстием) считается символом рождения и новой жизни, он являлся непременным атрибутом свадеб. Наряду с венком, традиционными атрибутами свадеб также являлись кольца, калачи, караваи с отверстием посередине. Всё это символы новой жизни, любви, счастья. В обычай славян также вошла традиция дарить венок девушке в знак предложения сватовства. Венок невесты символизирует новое рождение в качестве жены. Обновление человека, сбрасывание старой жизни и вход в новую жизнь. Это, своего рода, символ умирания старой, девичьей жизни, обновление души и тела и рождения новой жизни в качестве замужней женщины. Брачные венки, в отличие от праздничных, обычно сохранялись на долгое время или даже на всю жизнь. Брачные венки сохраняли в сундуках, их ставили в красный кут, где они, благополучно высыхая, стояли долгие годы, зашивали в подушку молодожёнам, клали под колыбель новорождённого. Возможно, что именно древнейшая традиция украшения венками на свадьбах, обмен венками между невестой и женихом, послужила тем самым прообразом колец, которые затем стали изготавливать в кузницах специально для свадеб, а сегодня в ювелирных мастерских.

Существовал обычай плести венок при последней жатве. По окончании жатвы оставляли последний сноп, который также известен как "Велесу на бородку". Это сноп оставляли на поле или приносили в дом, где хранили его до следующего года, как оберег, который привлечёт хороший урожай и в следующем году. Кроме последнего снопа, плёлся и венок из последних скошенных колосьев. Такой венок надевали на голову самой красивой девушке, которая была символом удачи, хорошего плодородия, символом богини плодородия, которая подарила людям хороший урожай. В этом венке девушка приходила в поселение, где устраивался праздник и где она, конечно же, была главным персонажем торжества, которого восхваляли и благодарили за обильный урожай.

Венки издавна являются непременным атрибутом погребальных церемоний. Венки возлагаются на могилы или оставляются в месте гибели, пускаются по воде в случае кораблекрушения. В современных погребальных церемониях, венки - это дань памяти усопшему. Венок в качестве ритуального предмета на похоронах символизирует всё то же рождение и вечную жизнь. Круг с отверстием посередине символизирует переход душ умершего в иной мир и его рождение в новом теле, в новом качестве, обновление души, очищение, которое принесла душе смерть физического тела. Также венок можно понимать и как конец жизненного пути, начало нового пути, в физическом ли мире или в мире Нави. В связи с тем, что венки были непременным атрибутом свадеб, существует предположение, что в древности венки в погребальных обрядах участвовали только при похоронах детей, подростков или молодых людей, которые не успели выйти замуж или жениться. Таким образом, устраивалась символическая свадьба. Вместе с погребально-свадебным венком также существовал обычай хоронить незамужних девушек в традиционном свадебном платье (наряде), который известен и в наши дни. Есть также предположение, что венки - это древнейшие понятия о душах-птичках, которые вьют гнёзда (венки) возле своих могил и ждут своего нового воплощения, но это лишь теория.

Впоследствии венки из листьев, веток и цветов стали заменять на искусственные материалы, которые могли сохраняться дольше. Считается, что после того, как венки стали делать из металла, появились царские короны, которые стали отличительным элементом одежды правителя.

Редакция Newsinfo