Что пить после бани?

После хорошей бани особенно хочется пить. Связано это с тем, что после сильного потения в парной организм теряет большое количество влаги, которое человеку надо восстановить. И желательно, чтобы питье после бани было и вкусное, и полезное.

Как нельзя лучше для этого подходят чаи, в том числе и с различными травами. Хорошо утоляют жажду и очень полезны после бани лечебные настои из трав. Травяные чаи особенно хороши после бани тем, что они дополнительно после полезной банной процедуры оздоравливают организм, оказывают общее благотворное воздействие и тонизируют. Их следует пить после бани горячими. Для разгоряченного, распаренного организма это самая приемлемая температура. Холодные напитки типа кваса сразу после бани не очень желательны, потому что они создадут температурный контраст внутри Вашего организма.

Одно из старинных средств жаждоутоления — чай. Банная традиция хранит много рецептов приготовления чая, который прекрасно утолит жажду и взбодрит. Чай можно принести с собой в баню в термосе. Но если условия Вам позволяют, то чай лучше заварить сразу после того, как Вы вышли из парной. Вкус чая во многом зависит от того, как Вы его завариваете. Этому легко научиться, если следовать особым правилам и владеть некоторыми секретами. Один из лучших тонизирующих напитков — чай с ароматными добавками. Есть несколько способов его приготовления. Особенность каждого рецепта придает индивидуальность и неповторимость напитку.

«БАБУШКИНА РАДОСТЬ» Требуется: 2 стакана перечной мяты, 1 ст.л. ромашки, мед, 1 л воды. Способ приготовления. Мяту и ромашку смешайте, затем засыпьте травы в кипящую воду на 2 минуты. В закрытой посуде чай должен настояться. Перед употреблением его нужно процедить. Еще полезнее и вкуснее пить его с медом.

«МЯТНАЯ СВЕЖЕСТЬ» Требуется: 3-4 ст.л. сушеной мяты, 1 л воды, сахар, лимон. Способ приготовления. Мяту предварительно просушите в сухом, закрытом от прямых лучей солнца месте. Потом засыпьте в кипящую воду. Дайте напитку как следует прокипеть в течение 3 минут. Снимите с огня и оставьте чай настояться ароматом, минут 10-15 будет достаточно. Лучше потом чай процедить. К нему можно добавить сахар и лимон. Хорошо бросать по нескольку листков мяты в заварочный чайник и при приготовлении обычного черного чая. Чай с мятой традиционно считается полезным, успокаивающим и противовоспалительным и, конечно, он просто ароматен и вкусен.

«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ» Требуется: 3 ст.л. ложки сушеного цвета липы, мед, 1 л воды. Способ приготовления. Вскипятите воду и приготовьте отдельную неметаллическую посуду, засыпьте туда липовый цвет и залейте его кипятком. Настаивать надо около получаса, после этого чай готов.

«КУСТ СМОРОДИНЫ» Требуется: 1 ст. л. чайного листа, 1 ст. листьев смородины, 2 л воды, сахар. Способ приготовления. Листья смородины промойте проточной водой, затем их следует измельчить ножом. В заварной чайник ссыпьте имеющиеся компоненты: чайный лист и листья смородины (для усиления вкуса и запаха можно добавить и ягоды смородины). Залейте смесь кипятком. Напиток должен настояться в теплом месте, через некоторое время он готов. Вам остается лишь добавить сахар по вкусу. В народе существует рецепт ароматного чая и из почек смородины. Приготовить такой чай можно только ранней весной, когда листья смородины еще не распустились. Заваривается он из свежесобранных почек смородины.

«НАСЛАЖДЕНИЕ» Требуется: 1 ст. ягод шиповника, 1 л воды, сахар по вкусу. Способ приготовления. Свежие или просушенные ягоды шиповника промойте водой и засыпьте в специальную посуду. Залейте шиповник водой, доведите до кипения. Затем оставьте чай покипеть в течение 5 минут. Затем снимите с огня, позвольте чаю настояться ароматом и вкусом шиповника. По прошествии 20 минут настой готов. Его можно пить с сахаром или медом.

Редакция Newsinfo