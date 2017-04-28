Как «Революционная Монголия» победила «Великую Германию»

Танковая колонна, построенная на деньги Монголии, прошла путь от Москвы до Берлина, превратившись в самое орденоносное соединение Советской Армии.

За время войны в Монголии были сформированы и отправлены в СССР 9 эшелонов с подарками для Красной Армии, в которые входили десятки тысяч комплектов зимнего обмундирования для военнослужащих, продукты, индивидуальные посылки для солдат и офицеров. За время войны Монголия передала для нужд Красной Армии около полумиллиона крайне выносливых и неприхотливых лошадей монгольской породы. В Советский Союз были поставлены 500 тысяч тонн мяса и 64 тысячи тонн шерсти. В январе 1942 года в Монголии решено было начать сбор средств на приобретение танков для формирования танковой колонны «Революционная Монголия». На постройку танков жители Монголии перечисли во Внешторгбанк 2,5 млн тугриков, 100 тыс. долларов США и 300 кг золота. На эти средства были построены 53 танка (32 танка Т-34 и 21 танк Т-70).

Танки перебросили под Наро-Фоминск для передачи 112-й Краснознаменной танковой бригаде. Это соединение, сформированное в августе 1941 года в Приморском Крае на базе 112 танкового полка 239-й механизированной дивизии 30-го механизированного корпуса и двух бригад, отличилось в битве за Москву. Именно за мужество и героизм, проявленные танкистами в данном сражении, бригада была удостоена ордена Красного Знамени.

Торжественная передача танков, построенных на средства Монголии, состоялась 12 января 1943 года. Делегацию Монголии возглавлял лично глава государства Хорлогийн Чойбалсан . Один из танков был представлен как личный подарок маршала Чойбалсана.

С этого момента 112-я танковая бригада получила наименование «Революционная Монголия». В ее составе появились и «именные танки»: «Большой хурал», «Малый хурал», «Маршал Чойбалсан», «Сухэ Батор», «Монгольский чекист» и другие.

В июле 1943 года танковая бригада «Революционная Монголия» принимала участие в Курской битве. 7 июля 1943 года танки «Революционной Монголии» в районе села Сырцево приняли на себя удар элитного соединения вермахта – дивизии «Великая Германия».

Так на Огненной дуге сошлись друг против друга «Революционная Монголия» и «Великая Германия». Немцы, оснащенные на тот момент новейшими «тиграми» и «пантерами», стремились прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор.

«Танки сходились вплотную, таранили друг друга, расстреливали в упор. Из подбитых, охваченных пламенем машин выскакивали танкисты, вытаскивали раненых, кое-кто пытался гасить на себе пылающую одежду. На маленьком клочке земли между подбитыми танками метались члены экипажей, охотились друг за другом, пуская в ход пистолеты и ножи. Вспыхивали короткие рукопашные схватки», - так описывали очевидцы это сражение.Танкистам «Революционной Монголии», несмотря на серьезные потери, удалось сдержать продвижение «Великой Германии» на важнейший срок в два дня, нанеся противнику серьезные потери.

В разгар боев на Курской дуге командование бригады направило телеграмму в Монголию, где за «своей бригадой пристально следили. В ней сообщалось, что за восемь дней боев бригада «Революционная Монголия» уничтожила семьдесят два танка, из которых тридцать один «Тигр».

Поступавшие в бригаду танки, которые заменяли выбитые «именные», принимали «имена» предшественников. Бригада оставалась «монгольской». За бои на Курской дуге летом 1943 года танкисты «Революционной Монголии» были удостоены не только советских, но и монгольских орденов и медалей. За проявленные мужество, героизм и образцовое выполнение боевого задания в Курской битве 30 октября 1943 года 112-я танковая бригада Указом Президиума Верховного Совета СССР была переименована в 44-ю гвардейскую танковую бригаду, а Указом Президиума Малого Хурала МНР от 18 января 1944 года награждена орденом Боевого Красного Знамени МНР.

Дальнейший боевой путь бригады лежал на Украину, где она отличилась при штурме города Богодухова и в ходе Житомирско-Бердичевской операции. На завершающем этапе освобождения Украины 44-я гвардейская танковая бригады «Революционная Монголия» шла в авангарде советских войск. 17 июля 1944 года в 22:00 танкисты «Революционной Монголии» достигли Западного Буга в районе Доброчина, первыми на данном театре военных действий выйдя к государственного границе Советского Союза. Немецкий министр пропаганды Йозеф Геббельс на заключительном этапе войны любил пугать население Германии «нашествием монгольских орд». В январе 1945 года оказалось, что Геббельс был частично прав – танки гвардейской бригады «Революционная Монголия» пересекли границу Третьего Рейха…

22 апреля 1945 года танковый взвод лейтенанта Аверьянова из бригады «Революционная Монголия» первым подошел к Берлину. За участие в штурме гитлеровской столицы бригада была удостоена ордена Кутузова I степени.

В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 16 воинов «Революционной Монголии».

Во время послевоенной демобилизации армии в 1946 году бригаду с сохранением всех регалий преобразовали в 44-й гвардейский танковый полк, который вошел в состав 11 гвардейской танковой дивизии 1 гвардейской механизированной армии Группы советских оккупационных войск в Германии.

Связь с полка с Монголией сохранялась. В феврале 1964 года монгольская делегация вручила полку Красное Знамя Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии и Совета Министров МНР, и в том же году полк был награжден высшей наградой МНР – орденом Сухэ-Батора.

С 1964 года и до момента распада Советского Союза этот полк являлся самым орденоносным подразделением в Советской Армии. Его полное наименование звучало так: «44-й гвардейский танковый Бердичевский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, орденов Монгольской Народной Республики Сухэ-Батора и Боевого Красного Знамени полк имени Сухэ-Батора».

Редакция Newsinfo