Террорист Ульянов: был ли брат Ленина внебрачным сыном императора?

Александр Ульянов. Террорист был сыном императора? Неожиданность в родословной Ленина: почему это стало сюрпризом даже для исследователей его биографии?Почему после развала СССР так быстро прижились слухи, порочащие честь главного революционера? Что было бы, если бы Александра Ульянова не казнили?

Студент, отличник, террорист

Семейный портрет Ульяновых, один из немногих, когда-либо существовавших. Справа сидит будущий вождь пролетарской революции Владимир Ленин. В самом центре стоит его старший брат Александр. Его повесят в Шлиссельбургской крепости за покушение на жизнь царя, которого народная молва потом запишет ему в отцы.

Начало 90-х годов ХХ века. Средства массовой информации чуть ли не ежедневно обрушивают на граждан бывших советских республик поток сенсаций. Отполированные до блеска биографии коммунистических вождей вдруг представляются вовсе не такими гладкими.

"Это именно попытки максимально делегитимизировать все советские мифы. Есть клише: Ленин любил детей. Каждый с детства читал книжку Бонч-Бруевича. Поэтому Волкогонов написал статью о том, что Ленин ненавидел детей. Была вещь о том, что они были умными людьми, мы доказываем, что Ленин не получал никакого образования. Если была книга о том, что Ленин был хорошим адвокатом, мы пытаемся доказать, что он был плохим адвокатом. Это была просто обратная система", - рассказывает историк Ярослав Листов.

Ленину достается больше всего. 27 октября 1995 года в газете "Новый Петербург" появляется интервью журналиста Александра Кутенева. Речь идет о внебрачных детях императора Александра III. И одним из них журналист называет старшего брата Ильича Сашу. Мол, мать родила его, когда служила фрейлиной при дворе.

Москва. Государственный архив социально-политической истории создан на базе Центрального партийного архива Института марксизма и ленинизма. Здесь хранят сотни документов из семьи Ульяновых. Это тексты прошений о помиловании. Их в 1887 году императору Александру III пишет Мария Ульянова. Она просит пощады у того, кого еще недавно планировал убить ее старший сын Саша. С высочайшего позволения Ульянова могла многое, даже встретиться с потенциальным цареубийцей.

"Террористическая фракция "Народная воля" – вот под этим громким названием скрывался студенческий кружок, десять с чем-то человек, студентов молоденьких, самому Александру Ильичу 21 год всего лишь. И решают они начать террористическую борьбу сразу с убийства царя. Было подготовлено три бомбы, две из них делал Александр Ильич. Он хорошо разбирался в химии, выработал конструкцию, сам мастерил две бомбы из трех, и вокруг динамита, который он тоже сам делал, были пули. Александр Ильич и пули изготавливал сам, и пули были отравлены стрихнином, это один из самых страшных ядов. Кроме того, у них было два пистолета, - утверждает историк Владимир Лавров.

Проходит ровно шесть лет с момента убийства предыдущего российского императора Александра II. Почти все народовольцы, организовавшие тот страшный теракт против царя, арестованы. Студент-отличник Саша Ульянов в Петербурге учится на физико-математическом факультете университета, а потом внезапно становится одним из основателей нового радикального крыла партии "Народная воля".

"Он был очень способным, талантливым ребенком, но по-своему несчастным человеком, потому что в детстве получил очень серьезную травму позвоночника. Александр Ульянов был небольшого роста, и ему всегда казалось, что его недолюбливает семья. Он с золотой медалью окончил школу, приехал учиться в Петербург. Уже на третьем курсе, еще не окончив университет, получил золотую медаль за исследования в области биологии", - говорит журналист Андрей Бинев.

Музей Ленина – кузница советских легенд о героической жизни Ильича. За этими стенами биография вождя пролетариата всячески приукрашивалась. Политически верное оставалось, сомнительное замалчивалось. Галина Бородулина много лет работает в Музее Ленина, занимается генеалогией рода Ульяновых.

"Был особый подход к изучению жизни и деятельности Ленина и к созданию его биографии. Собственно, этот подход был определен. Еще в конце 20-х годов партийных историков интересовала не столько личность Ленина, не столько его личная жизнь, сколько жизнь Ленина в партии. Причем противоречия между тем, что Ленин был вождем пролетарской революции и его дворянским происхождением вообще-то не усматривали, потому что среди руководителей Коммунистической партии было достаточно много людей дворянского происхождения", - рассказывает историк Галина Бородулина.

Скелет в шкафу семьи Ульяновых

Журналист и писатель Андрей Бинев исследовал историю о внебрачном происхождении Александра Ульянова. В конце 90-х он работал над собственным документальным фильмом.

"Мария Александровна родилась и воспитывалась в Казани, была женщиной очень образованной и свободной, со взглядом на свободную любовь, на свободные отношения. Поэтому многие, кто исследует ее биографию и жизнь семьи, предполагают, что она родила детей от разных мужей, потому что следовала вот таким порядкам. И обнаружилось, что Мария Александровна и Илья Николаевич спали в разных комнатах. Между ними был коридор. И в этот коридор выходила спальня остальных детей. Они не могли, оставаясь незамеченными, встретиться, скажем, в одной спальне, это было сложно. Это, кстати, было одной из причин, почему рождались вот такие легенды", - рассказывает Бинев.

Писатель Лариса Васильева, автор книги "Кремлевские жены", тоже имеет отношение к тиражированию истории о слишком свободном поведении Марии Ульяновой, в девичестве Марии Бланк. То, что на кухнях рассказывали как пикантный анекдот, Васильева запечатлела на бумаге. Именно она в 1993-м сообщила о том, что Александр Ульянов – внебрачный сын, правда, не царя, а террориста Дмитрия Каракозова.

"И вполне возможно, что Мария Александровна и Дмитрий Каракозов не просто на лестнице встретились, и сын ее Александр Ильич Ульянов родился от Каракозова. А так как Каракозов покушался на императора, где-то перед этим покушением он куда-то исчез из дома, вполне возможно, он был там, где она рожала, поблизости, и вполне возможно, он видел этого ребенка. Но он исчез, а потом вдруг как гром среди ясного неба – Дмитрий Каракозов покушается на императора. И началось гонение на всех демократически мыслящих людей, и думаю, что Мария Александровна жила в страхе. Я бы этого всего не произносила сейчас, если бы однажды в "Кремлевских женах" не написала о том, что Инесса Арманд сказала Ивану Федоровичу Попову: "В семье Ленина была своя тайна", - считает Васильева.

И именно поэтому, по мнению Васильевой, Саша Ульянов вдруг стал террористом. Он узнал правду и хотел отомстить за отца, которого казнили за неудачное покушение на Александра II. Дмитрий Каракозов принял казнь через повешение в Петербурге в 1866 году.

Хотя профессиональные исследователи уверены: отцовство террориста Каракозова – просто писательская выдумка. Работа Галины Бородулиной в архивах показала, что Мария Бланк и Дмитрий Каракозов вообще вряд ли были знакомы.

"Каракозов был знаком с Ильей Николаевичем Ульяновым, но он уехал из Пензы еще до того, как там появилась Мария Александровна. Он уехал учиться в другой город, так что с Марией Александровной они просто нигде пересечься не могли. В 1863 году Мария Александровна уже вышла замуж за Илью Николаевича, в 1864 году родилась старшая дочь Анна, в 1866-м родился уже Александр. Кстати, те, кто пишут о внебрачном происхождении детей Ульяновых, очень часто путают, утверждая, что Александр был старшим, Анна была младшей, это уже показатель, насколько осведомленными являются люди, которые сочиняют подобного рода версии", - утверждает Бородулина.

Внебрачный сын императора

Однако были ли отношения у Бланк и императора, вот главная загадка. Петербург, 1887 год. После ареста Саши Мария срочно едет в столицу из Симбирска и легко попадает на прием к Александру III. Ей без проволочек разрешают свидание с террористом. Быть может, и правда, ее и царя связывают не только формальности?

"Якобы Мария Бланк, мать Владимира Ильича, была фрейлиной при императорском дворе. Я думаю, здесь достаточно будет одного примера, одного факта, а их, в общем-то, много, чтобы доказать, что такого не было и в помине. Дело в том, что императорский двор – это было своего рода учреждение, а быть фрейлиной императорского двора означало исполнять определенные должностные обязанности. Поэтому сохранились документы, которые подтверждают, что никогда при императорском дворе не было фрейлины Марии Бланк. А документы о составе фрейлин сохранились, начиная с 1712 года. Еще такой факт. Александр III был на десять лет моложе Марии Александровны, матери Ленина. Она родилась в 1835-м году, он – в 1845-м, Мария Александровна вместе с семьей в Петербурге жила до 1841 года. Потом семья уехала из Петербурга, и туда Мария Александровна не возвращалась вплоть до ареста ее старшего сына Александра", - рассказывает Галина Бородулина.

А вот и архивные документы. Запись из церковной книги о заключении брака между Ильей Ульяновым и Марией Бланк – 1863 год. Это данные о рождении детей, сначала Анны, потом Александра. Версия журналиста Кутенева, опубликованная в газете "Новый Петербург" в 1995 году о внебрачном сыне императора не более чем выдумка.

Историк Владимир Лавров приводит еще одно доказательство неправдоподобности версии журналиста Кутенева. Происхождение Марии Бланк никогда бы не позволило ей стать фрейлиной императорского двора. Таковы были реалии царской России.

"Что касается Марии Александровны, мамы Александра Ильича и Владимира Ильича Ленина. Отец у нее был врач, довольно зажиточный, абсолютно незнатный, а фрейлиной могла стать только знатная дворянка. Могу сказать, что потомственное дворянство было оформлено Марией Александровной только после смерти мужа, чтобы получать хорошую пенсию. Она ее получала от царского правительства. Во времена Петра I были единичные случаи, когда к вершинам поднимались люди незнатные, но во второй половине ХIХ века, это уже была другая эпоха, такого не было", - рассуждает Лавров.

Жертва вольнодумства

После гибели Александра II на престол вступает Александр III. 13 лет его правления историки называют противоречивыми. Как потом напишут в учебниках, экономическое благосостояние страны растет высокими темпами. Но процветает коррупция и унижение рабочего класса. Ситуация в обществе отразилась и на Ульяновых. По всей России стали закрываться школы для непривилегированных сословий, которые когда-то открывал отец семейства Илья Николаевич.

"Очень показательна судьба отца, Ильи Николаевича, который всю свою жизнь посвятил делу народного образования. Он был инспектором народных училищ Симбирской губернии, благодаря ему открывались новые школы и преподавание в них было поставлено на должный уровень. И пример отца, факты, которые говорили о наступлении нового периода в истории России (хотя бы жестокий разгон демонстрации студентов 1886 года), я думаю, привели Сашу к размышлениям. Нам известно, что Саша был знаком с работами Маркса. Я думаю, в конечном счете, это и стало причиной того, что он принял активное участие в революционной деятельности", - говорит Галина Бородулина.

Именно эти факты, а вовсе не желание отомстить царю за свое якобы внебрачное происхождение, историки называют решающими в судьбе Александра Ульянова. Ему понадобилось всего несколько месяцев, чтобы создать кружок и начать организацию покушения.

"В принципе, провинциальный парень из города Симбирска, из образованной семьи, живший, я бы не сказал, что совсем в тепличных условиях, но немного дистанцированный от реальности того, что происходит, вдруг попадает в столицу. В столице этот провинциальный информационный вакуум исчезает, на него обрушивается глобальная информация со всей страны, сюда стекается корреспонденция газет, обсуждения, разговоры. Институт, в котором он учится, один из самых востребованных, в него приезжают люди со всей страны. Все это обрушилось на молодого Александра, он был довольно впечатлительным человеком. И как любой молодой человек, ему захотелось решить все проблемы разом. И вот этим одним-единственным способом, которым можно решить, казалось убить ту фигуру, которая стояла во главе и олицетворяла собой всю систему режима. Именно так созрел этот теракт против Александра III", - считает историк Ярослав Листов.

Другой путь Владимира Ульянова

Есть еще одна тайна, которую скрывала советская пропаганда. До открытия архивов считалось, что Александр Ульянов за себя не просил, но оказалось, что существует документ. Вот его копия: "Прошу Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием". В тексте нет ни капли раскаяния, он просто просит не делать больно матери.

"Есть несколько воспоминаний. Есть воспоминание юриста Князева, который при этом присутствовал. Есть воспоминание Анны Ильиничны, сестры. Естественно, она была в курсе. Александр Ильич просил прощение у мамы за горе, причиненное ей, семье. Она просила сына написать прошение на имя государя с просьбой о помиловании. Он отказался, по воспоминаниям Князева, мотивируя это тем, он сказал маме: "Вот представь дуэль: я выстрелил, мой противник еще не выстрелил, а я ему говорю: "Не стреляйте, пожалуйста". Так нельзя". Однако все-таки прошение было, но в этом прошении не было раскаяния. Он не раскаивался. Смысл прошения был такой: я считаю, что поступил правильно, что хотел вас, государь, убить, но прошу оставить мне жизнь ради моей мамы, моей семьи", - утверждает историк Лавров.

Исследователи биографии Владимира Ленина часто пишут о том, что отношения между братьями были сложные. Но казнь Александра решила судьбу Ильича и в целом семьи Ульяновых: они попросту стали изгоями в провинциальном Симбирске, с ними боялись общаться.

"На брата это произвело, скажем так, решительное впечатление. Дело в том, что ему было всего 17 лет, человек только-только вступает в жизнь, и пример, когда эта трагедия наступает в собственной семье, ведь она трагедия дважды. Первая трагедия – это то, что твой член семьи совершил или попытался совершить некое злодеяние, которое привлекает внимание всего общества, и, по сути дела, нерукопожатными становятся все члены семьи. С другой стороны – это личная трагедия - потеря человека, с которым жил, с которым общался. Ленин как раз из этого сделал вывод, он тогда и произнес свою знаменитую фразу: "Мы пойдем другим путем", – о создании революционной партии и о свержении системы. Не отдельных личностей, а изменение системы. То есть Ленин пришел к выводу, что индивидуальный террор бесполезен и бессмысленен. И мы видим, что действительно именно с этого исторического периода весь индивидуальный террор Российской империи сходит на нет. То есть период, когда казалось, что давайте убьем императора, и все будет хорошо, исчезает", - рассказывает Ярослав Листов.

Однако историк Листов считает, миф о родстве с императорской короной массовое народное сознание породило не просто так. Причина популярности по сути сплетни о внебрачном сыне проста. Это попытка приблизить персону Ленина к самим помазанникам божьим.

"Есть некая семья, которой от Бога дано, чтобы она была правящей. И особенно это было важно для общества периода перехода от Российской империи к Советскому Союзу. Ведь там же родилось много мифов о правящих династиях. Представьте себе, ведь в течение почти 500 лет людям говорили: правящие династии – это помазанники божьи. Это люди, не просто взошедшие на престол, потому что так сложилась политическая ситуация, а потому что Бог их сюда привел, они как бы проводники божественной воли. А тут вдруг – раз – одного императора убили, второго императора убили, потом вообще всех императоров свергли. И для них как-то непонятно, а куда же делись помазанники божьи. А поэтому покажем: от этих Бог отвернулся, а здесь мы видим, что Александр Ульянов – это семья императора", - рассуждает Листов.

Казнь через повешение террористов фракции "Народная воля" состоялась 20 мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости. В приговоре слово "повесить" написано от руки напротив пяти фамилий, среди них и Александр

Редакция Newsinfo