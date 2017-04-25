Список кинг, против которых выступила РПЦ

Данный список содержит литературные произведения (как научные работы, так и художественные), которые в разное время были запрещены или не рекомендованы к прочтению Русской Православной Церковью. Формы осуждения указанных ниже книг варьируются от полного запрета книги или присвоения ей статуса «не рекомендуемой к прочтению» в каталоге нежелательных книг, до критики отдельными членами РПЦ в средствах массовой информации и пикетов. Приятного чтения...

АСТРОНОМИЯ Михаил Васильевич Ломоносов «Разговор о множестве миров». Книга была издана в 1740 году, по инициативе Михаила Ломоносова. Священный синод признал книгу «противной вере и нравственности», впоследствии, произведение было изъято и уничтожено. Священнослужители спрашивали: Если бы планета Марс имела обитателей, то кто бы их крестил? Согласно их мнению, книгу следовало «везде отобрать и прислать в Синод», а Петербургской Академия наук следовало запретить печатать, «как о множестве миров, так и о всём другом, вере святой противном».

Астрономический календарь Академии наук. Изъят из продажи в 1743 году по причине того, что Синод в нем обнаружил сведения «относительно Луны и прочих планет», которые, по мнению представителей Синода, «к соблазну народному склонны». Синод потребовал в дальнейшем печатать календари только с его «апробации» .

Александр Поуп. «Опыт о человеке». Поэма была переведена учеником М. Ломоносова под руководством последнего. В 1756 году ее намеревался издать Московский университет. В этой книге автор выступал против средневековых научных взглядов о строении вселенной, что вызвало резкие негативные высказывания различных духовных цензоров, которые нашли в книге «зловредные идеи Коперника о множестве миров, противные Священному писанию», в результате чего книга была запрещена. «Исправлять» книгу взялся московский митрополит Амвросий, который переделал поэму Поупа, заменив стихи, в которых говорилось о множестве миров и коперниковской системе, своими стихами. В таком искаженном виде книга и была издана в 1757 году.

Михаил Ломоносов. Научно-художественный журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие». Журнал был закрыт в 1764 году по причине того, что в нем публиковались статьи по астрономии, которые, по мнению священнослужителей, «вере святой противные и с честными нравами несогласные».

Камиль Фламмарион. «Мир до создания человека». Книга запрещена в 1886 году по настоянию духовенства из-за того, что в ней «опровергается» библейское учение о сотворении человека, а также подрываются религиозные устои.

БИОЛОГИЯ Эрнст Генрих Геккель «Естественная история мироздания». Была запрещена в 1873 году. По мнению духовных цензоров, автор «глумился над библейскими сказаниями о происхождении мира и человека».

Эрнест Геккель. «История племенного развития организмов». В 1879—1880 годах запрещена и сожжена.

Чарльз Дарвин. «Происхождение видов» и другие работы. Труды преследовались и уничтожались. В частности, в 1895 году за «материалистический характер» запретили книгу Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор».[9].Священники, борясь против учения Дарвина, выступали против дарвинизма в своих проповедях, печатали статьи в журналах, книги, называли учение Дарвина «богохульным» и совершая попытки доказать его «ненаучность», обвиняли Дарвина в разрушении нравственности. Цензура беспрепятственно печатает статьи против теории Дарвина, а опровержение на них оставляет в своих архивах.

С. Альберт. «Чарлз Дарвин и его учение». В 1890 году запрещена и уничтожена. Духовные цензоры называли книгу «катехизисом материалистического отрицания религиозных идей» .

Эрнст Геккель. «Мировые загадки». В 1902 и 1906 годах были сожжёны два тиража книги, так как в книге «красной нитью проходила идея животного происхождения человека». За «дерзкие выходки против высочайших предметов христианского почитания» эта книга числилась в черных списках ещё в 1916 году .

МЕДИЦИНА И. М. Сеченов. «Рефлексы головного мозга». В 1866 году «за изложение самых крайних материалистических взглядов» на книгу был наложен арест. Петербургский митрополит Исидор попросил Синод сослать Сеченова «для смирения и исправления» в Соловецкий монастырь «за предерзостное душепагубное и вредоносное учение». Впоследствии арест на книгу был снят, но до 1894 года она все еще числилась в списках книг, запрещённых для хранения в библиотеках. Автора книги зачислили в число «неблагонадежных» и запретили ему читать лекции для народа.

ИСТОРИЯ Николай Иванович Костомаров «О причинах и характере Унии в Западной России». Запрещена в 1842 году.Архиепископ Иннокентий (Борисов) нашёл в книге «множество дерзких выражений насчёт восточной церкви и ее патриархов». Мнение архиепископа поддержал министр просвещения С. С. Уваров. В результате, все экземпляры диссертации, которые удалось собрать были сожжены.

Георг Финлей. «Византийская история с 716 по 1453 год». В марте 1879 года уничтожены все 580 экземпляров книги, в которой найдены, согласно представителям православной церкви, «мысли, направленные против некоторых учений православной церкви» .

«Общедоступный календарь» Академии Наук. В 1879 году, уничтожены 5000 экземпляров «Общедоступного календаря», изданного Академией Наук, из-за статьи о средневековой инквизиции.

ФИЛОСОФИЯ Людвиг Андреас Фейербах , Ж.-Ж. Руссо. «Размышления о величии божьем, его промысле и человеке», «Исповедь» и др. При Екатерине II ряд произведений был запрещен за «неудовлетворительные религиозные понятия» за «изложение опасной теории материализма» запрещены труды Дидро.

Гольбах. «Обеденные беседы». В 1830 году духовная цензура запретила книгу за наличие идей, «противных христианской нравственности, правительству и религии» Другую книгу Гольбаха, «Система природы», считавшуюся «библией материализма», ещё в 1770 году предали огню католические инквизиторы и с тех пор её неоднократно запрещали и в России. В 1898 году опасаясь «адского» действия этой книги, разрушавшей, по словам духовных цензоров, основные начала религии, духовные власти настояли на её уничтожении. Работа, посвященная рассмотрению учения социалистов-утопистов Сен-Симона, Шарля Фурье и Роберта Оуэна. В 1840-х годах была задержана духовным цензором. Цензор сомневался в том, «чтобы критические замечания автора могли решительно уничтожить вредное», по его мнению, «влияние» выдающихся мыслителей .

Гольбах. «Система природы». В 1841 году книга запрещена из-за «резкого материализма, знаменующего эту философию, отрицающего бытие божие и разрушающего основные начала веры, политики и нравственности» .

Фейербах. «История новой философии от Бэкона до Спинозы». В 1860 году книга была запрещена.

Вольтер. «Философия истории». В 1868 году книга была уничтожена из-за того, что духовные цензоры обнаружили в ней «глумление над истинами и опровержение священного писания».

Гельвеций. «О человеке, его духовных силах и воспитания». Запрещена в 1871 году. Запрещая эту книгу защитники православной церкви писали: «Презрение и отвержение, с которым автор отзывается о религии и ее служителях и совершенно материалистический взгляд его на воспитание… противны уставу о цензуре» .

Томас ГоббсТ. Гоббс. «Левиафан, или о сущности, форме и власти государства». В 1874 году по требованию Синода было полностью уничтожено российское издание книги .

Вольтер. «Сатирические и философские диалоги». Книга уничтожена в 1890 году. В 1893 году уничтожены его поэтические произведения, в которых были найдены «антирелигиозные тенденции» .

Вольтер. «Вавилонская принцесса». В 1896 году православный цензор запретил публикацию книги, ссылаясь на то, что произведения Вольтера «были одной из причин, подготовивших революцию во Франции и давших ей антирелигиозный характер. У нас они должны оказывать то же влияние; только круг их влияния у нас теснее; он ограничится почти исключительно пресловутою интеллигенциею. Но желательно, чтобы и интеллигенция не подвергалась опасным влияниям».

Работы А. И. Герцена. Под цензурным запретом были произведения, в которых он разоблачал реакционную сущность православной церкви, защиту ею самодержавия и помещиков. В 1893 году духовная цензура не допустила издания сочинений Герцена, причиной чему послужил «атеизм А. И. Герцена и его социальные идеи». Представители духовного ведомства в издаваемых ими брошюрах называли Герцена «богоотступником и врагом христианской веры, противником православия». Против Герцена был выпущен ряд клеветнических брошюр, в том числе книга цензора Николая Елагина, в написании которой принимал участие митрополит Филарет (Дроздов). Петербургский митрополит Григорий даже внес в Синод предложение предать Герцена анафеме, но это предложение так и не было реализовано .

Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». В 1888 году книга была запрещена.

Фридрих Энгельс. «Принципы коммунизма». Книга запрещена в 1914 году Фридрих Энгельс. «От классического идеализма к диалектическому материализму». В 1915 году книгу признали «кощунственной»; весь тираж этой книги был уничтожен .

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА Николай Иванович Новиков «Работы Н. И. Новикова». В книгах резко критиковались религиозный фанатизм и суеверия. По доносу протоиерея московского Архангельского собора Петра Алексеева, книги, изданные Новиковым, конфисковали, а самого его арестовали и на 15 лет заключили в Шлиссельбургскую крепость за оппозиционное отношение к самодержавию, активную просветительную деятельность и критику религии и церкви .

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Изложенные в книги взгляды были найдены «противными закону божьему, десяти заповедям, Священному писанию, православию и гражданскому закону». Книгу Радищева уничтожили, а его как «бунтовщика хуже Пугачева» приговорили к смертной казни, которая была заменена 10-летней каторгой. Спустя сто лет после смерти Радищева эта книга все еще подверглась осуждению со стороны церкви: в 1903 году духовные цензоры нашли, что она все еще опасна для религии и церкви, что она подрывает авторитет светской и духовной власти, и потому весь напечатанный тираж был уничтожен.

Сочинения Г. Р. Державина, А. Д. Кантемира, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, М. Шенье, В. Гюго, О. Бальзака. В 1840-х годах по религиозным мотивам были внесены в список запрещенных книг. В 1847 году было отдано распоряжение, по возможности, «вовсе не допускать» к изданию французские романы и повести, несмотря на то что они при переводах «до такой степени переделываются, что в них не остается ничего вредного» .

А. Н. Афанасьев. «Народные русские легенды, собранные Афанасьевым». В 1860 году после издания сборника Обер-прокурор Святейшего Синода граф А. П. Толстой направил письмо министру Народного просвещения: По поводу изданной (т. е., пропущенной цензором Наумовым) книги господина Афанасьева под заглавием: «Русские народные легенды» высокопросвещенный митрополит Филарет обратился ко мне с письмом, в котором изъяснил, что… к имени Христа Спасителя и святых в сей книге прибавлены сказки, оскорбляющие благочестивые чувства, нравственность и приличие, и что необходимо отыскать средство к охранению религии и нравственности от печатного кощунства и поругания. В результате распоряжением Главного управления цензуры было предписано запретить к перепечатыванию новые издания книги «Народные русские легенды, собранные Афанасьевым», а 5000 уже отпечатанных экземпляров были уничтожены.

Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 1853 году по требованию духовных властей из его произведений исключили многие места, которые были найдены оскорбительными для церкви.

Произведения М. Н. Загоскина. Московский митрополит Филарет (Дроздов) (причислен к лику святых в 1994 году) нашел в них «смешение» церковных и светских предметов, в итоге автору пришлось основательно переделать свои произведения.

Также митрополит Филарет одобрил действия ректора Троицкой духовной семинарии Саввы, который, узнав, что у семинаристов есть печатные и рукописные сочинения Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Белинского и других, ночью сделал обыск и все отобранные книги распорядился предать «торжественному сожжению» во дворе академии в присутствии преподавателей и учащихся. Впоследствии Савва стал помощником митрополита.

Жюль Верн «Путешествие к центру Земли». В 60-х годах XIX века издание было запрещено, так как духовные цензоры нашли в нем антирелигиозные идеи, а также опасность уничтожения доверия к Священному писанию и духовенству.

Н. С. Лесков. Собрание сочинений. В 1889 году при издании собрания сочинений духовная цензура «растерзала» шестой том, в котором были собраны произведения из жизни духовенства. Весь тираж книги уничтожили. Н. С. Лесков назвал эту расправу «подлым самочинством и самовластием со стороны всякого прохвоста» .

Произведения Максима Горького. Представители духовной цензуры обвинили автора в том, что в центре своих произведений он ставит не дух, а тело, чем и подрывает религиозные устои общества, называя Горького «литературным язычником». В 1910 году казанский миссионерский съезд заявил, что А. М. Горький, Л. Н. Андреев и другие «литературные язычники» «создали уже и продолжают усиливать среди общества атмосферу безбожия» .

Произведения Генриха Гейне. Почти все сочинения автора подвергались «строгому запрещению», так так православная церковь видела в них разрушительную силу для «веры и правительства» .

Произведения Гюстава Флобера, Анатоля Франса, Эмиля Золя, Анри Барбюса. Книги были запрещены из-за того, что духовные власти обнаружили в них «кощунственные и богохульные» мысли, глумление над христианством.

Лев Николаевич Толстой Произведения Л. Н. Толстого: По настоянию обер-прокурора Священного Синода К. П. Победоносцева, лично следившего за литературной деятельностью Л. Н. Толстого, многие произведения писателя, как противные учению и духу христианства, не увидели света в свое время. Еще в 1901 году за «неуважительные отзывы о православной церкви и христианстве» Синод добился запрещения романа Толстого «Воскресение». О. Иоанн Кронштадтский называл Толстого предтечею антихриста и даже самим антихристом, а его борьбу с Церковью — делом дьявольским. Как писал Я. Илляшевич (псевдоним — И. К. Сурский) в своей книге «Отец Иоанн Кронштадский» о. Иоанн предсказывал «лютую кончину» писателя. Иоанн Кронштадтский, отвечая на обращение Толстого к духовенству, писал: Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на её правительство!.. Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю… Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения… знакомство с западными безбожниками ещё более помогло ему стать на этот страшный путь…[40] 2 февраля 1901 года Л. Н. Толстого отлучили от церкви. Из Определение Синода: "В своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской; отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице славимого, создателя и промыслителя Вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает божественное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы, Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию."

Редакция Newsinfo