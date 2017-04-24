В России могут появиться дорожные знаки с указанием на места подвигов советских солдат
Один из таких знаков будет установлен в Новгородской области около деревни Гороховицы Демянского района. На знаке будет надпись: «Помни! Мир спас летчик, Герой Советского Союза Василий Романенко, погибший здесь в неравном воздушном бою. Место гибели Героя обнаружено в 2015 году». Аналогичные знаки появятся практически во всех регионах страны. Знаки будут разработаны в соответствии с государственным стандартом общероссийской системы навигации.
Инициатива связана с выставкой «Помни! Мир спас советский солдат», которая была приурочена к 70-летию Победы.