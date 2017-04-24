В России могут появиться дорожные знаки с указанием на места подвигов советских солдат

— Задача подобных дорожных знаков — напомнить людям, что мир спас рядовой солдат, летчик, моряк, танкист и пехотинец. И такие известные герои, как юная партизанка Зоя Космодемьянская, — отметили в пресс-службе РВИО.

Один из таких знаков будет установлен в Новгородской области около деревни Гороховицы Демянского района. На знаке будет надпись: «Помни! Мир спас летчик, Герой Советского Союза Василий Романенко, погибший здесь в неравном воздушном бою. Место гибели Героя обнаружено в 2015 году». Аналогичные знаки появятся практически во всех регионах страны. Знаки будут разработаны в соответствии с государственным стандартом общероссийской системы навигации.

Инициатива связана с выставкой «Помни! Мир спас советский солдат», которая была приурочена к 70-летию Победы.

Редакция Newsinfo