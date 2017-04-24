Мировые гиганты, сотрудничавшие с нацистами

В августе 1934 г. американская «Стандарт Ойл» приобрела в Германии 730 тыс. акров земли и построила крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые снабжали нацистов нефтью. Тогда же в Германию из США было доставлено тайно самое современное оборудование для авиационных заводов, на котором начнётся производство немецких самолетов.

От американских фирм «Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс Авмэйшн» Германия получила большое количество военных патентов, и по американским технологиям строился «Юнкерс-87». К 1941 г., когда во всю бушевала Вторая мировая война, американские инвестиции в экономику Германии составили 475 млн. долл. «Стандарт Ойл» вложила в неё 120 млн, «Дженерал моторс» – 35 млн, ИТТ – 30 млн, а «Форд» – 17,5 млн.

"Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных "большой автомобильной тройкой" в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, - отмечает Доббс, - они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках "Форд" и "Опель", изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией "Опель".

* * * З1 июля 1948 года, американский военный трибунал признал концерн «Фридрих Крупп» виновным в использовании рабского труда и разграблении промышленных предприятий других стран. Его глава Альфрид Феликс Альвин Крупп фон Болен унд Гальбах приговорен к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с нацистами. С фашистами сотрудничал не один «Krupp» — у них были и другие хорошо оплачиваемые помощники (к сожалению, не все понесшие заслуженное наказание).

Для людей интересующихся этой темой уже не секрет,что настоящая история Второй Мировой невозможна без освещения того, что А. Гитлера смачно спонсировали международные корпорации. Через нити банковских и промышленных корпораций западной Европы и США фашистская Германия получала огромный суммы денег на развертывание своей деятельности. Цивилизованная Европа и Америка сейчас старательно вычеркивает из истории второй мировой войны эти позорные факты своего сотрудничества с самым кровавым и бесчеловечным режимом двадцатого века, но именно их «цивилизованность» обязана ему.

У многих на устах свои знания о тех корпорациях, сотрудничавших с нацистами. Однако, это были не единственные компании, которые действовали в тайном сговоре с нацистами – другие глобальные хозяйствующие субъекты, которых сегодня по-прежнему можно узнать, тоже продавали свои души дьяволу разными способами – и вы можете быть удивлены при виде некоторых имён, перечисленных ниже.

Давайте, пользуясь случаем, поинтересуемся — какие известные мировые гиганты уличены в тесных связях с гитлеровской Германией?

«Krupp»

Существующий почти полтора века концерн начинал с производства бесшовных железнодорожных колес (об этом указывала и его эмблема: три переплетенных между собою кольца). Уже в Первую мировую войну позиция «Krupp» была проста: заработать сколько возможно на войне и фирма весь свой потенциал направила на обслуживание нужд армии – пушки, боеприпасы, новые виды вооружения. Ничем не изменилась концепция концерна с приходом к власти фашистов, на тот момент мирно выпускающего сельскохозяйственную технику, но благоразумно имея еще со времен Первой мировой пару артиллерийских заводов, перевезенных в Швецию, с полным штатом конструкторов и других ценных кадров. «Krupp» становится главным исполнителем военных заказов гитлеровской Германии, резво изготовляя танки, самоходные артиллерийские установки, пехотные грузовики, разведывательные автомобили.

Хотя по решению Ялтинской и Постдамской конференции концерн подлежал полному уничтожению, он как птица-феникс вновь возродился — уже в 1951 году Круппа выпустили на свободу и вернули ему все состояние. Альфрид Крупп принял руководство компанией и добился отмены постановления о ликвидации концерна. Через два десятка лет штат фирмы достиг 100 тысяч сторудников!

В 1999 году «Krupp» объединился со вторым немецким гигантом «Thyssen AG» и сейчас их детище «ThyssenKrupp AG» — ведущий производитель стали в мире. И кто теперь вспоминает о запачканных сотрудничеством с гитлеровцами страницах истории концерна?

«Standard Oil»

В 1929 г. было заключено соглашение между американским нефтяным трестом «Стандард ойл» и германским химическим концерном «ИГ Фарбениндустри», сыгравшее важнейшую роль в подготовке гитлеровской Германии к мировой войне. Концерн «ИГ Фарбениндустри» получил от «Стандард ойл» свыше 60 млн. долларов для разработки технологии производства синтетического горючего в промышленных размерах . С приходом фашистов к власти связи монополий США и Германии стали еще более тесными.

При активной помощи американских фирм немецкие империалисты организовали в широких масштабах ввоз оружия из-за границы. Только за восемь месяцев 1934 г. американская авиационная фирма «Эйркрафт корпорейшн» увеличила экспорт своей продукции в Германию по сравнению с 1933 г. в 6,4 раза. Кроме «Эйркрафт корпорейшн» поставками самолетов занимались и другие американские фирмы. Компания «Юнайтед эйркрафт транспорт» ввозила части для постройки самолетов, фирма «Сперри жироскоп компани» — авиационную радиоаппаратуру. В широких масштабах направляли в Германию свою продукцию — в основном моторы и самолеты — американские компании «Кертисс райт», «Америкэн эйркрафт» и другие.

Особое значение для Германии имело предоставление ей американскими фирмами патентов на новейшие изобретения в области авиации. Фирма «Пратт энд Уитни» заключила с германской компанией «Байерише моторверке» договор о передаче Германии патента на авиадвигатели с воздушным охлаждением. Свои патенты на военные самолеты передала немецкой фирме американская компания «Юнайтед эйркрафт экспорт». Продала Германии патент на новый самолет крупнейшая американская компания «Дуглас».

В феврале 1933 г. американский химический трест Дюпона заключил соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и боеприпасов, которые направлялись в Германию через Голландию. Уже в 1934 г. поставки оружия из США в Германию приняли такие размеры, что ими заинтересовалась сенатская комиссия по расследованию деятельности военных предприятий. Комиссия установила, что между американскими и немецкими фирмами существует множество секретных соглашений о взаимной информации и обмене патентами в области вооружения. Член комиссии сенатор Кларк заявил: «Если бы Германия проявила завтра активность в военном смысле, она оказалась бы более мощной благодаря патентам и техническому опыту, переданным ей американскими фирмами».

В 1940 г. морской министр США Фрэнк Нокс признал, что «в 1934 и 1935 гг. Гитлеру поставлялись сотни первоклассных авиационных моторов, изготовляемых в США», а сенатская комиссия в том же 1940 г. пришла к выводу, что «американские промышленники с согласия правительства США свободно продавали германскому правительству патенты и права на конструирование моторов…» . «Стандард ойл» взял на себя финансирование строительства новых заводов синтетического горючего в Германии . О размахе финансирования можно судить по заявлению американского коммерческого атташе в Берлине, который в декабре 1935 г. в официальной беседе отметил, что «по истечении двух лет Германия будет производить нефть и газ из каменного угля в количестве, достаточном для длительной войны. «Стандард ойл» предоставил ей для этого миллионы долларов» .

Трест «Стандард ойл» не только активно помогал налаживать производство синтетического бензина, но и расходовал крупные суммы на разведку и организацию добычи нефти в Германии . Тресту принадлежало более половины капитала нефтяной компании, в собственности которой находилось более трети всех бензозаправочных станций. Германо-американская нефтяная компания владела нефтеперерабатывающими заводами, заводами минеральных масел. Когда началась мировая война, заводы по гидрогенизации угля имелись в Германии и Японии. Но их не было в США.

В 1935 г. вскоре после разрыва Гитлером военных статей Версальского договора и введения в Германии всеобщей воинской повинности американская компания «Этил газолин корпорейшн» передала с разрешения американского правительства патент, которым она владела монопольно, на производство тетраэтилсвинца — антидетонационной присадки в бензин. В одном из секретных документов, ставших известными после войны, эксперты «ИГ Фарбениндустри» следующим образом оценивали значение помощи американской фирмы: «Нет необходимости подчеркивать, что без тетраэтилсвинца современная война немыслима. Мы же с начала войны были в состоянии производить тетраэтилсвинец исключительно потому, что незадолго до этого американцы построили для нас завод, подготовили его к эксплуатации и передали нам необходимый опыт» . Столь же велика была помощь американского капитала и в разработке способов производства синтетического каучука.

В лабораториях «Джаско» и на ее опытном заводе в Батон-Руж (штат Луизиана) была разработана технология массового производства каучука «буна». Право собственности на этот патент перешло к германскому тресту. «Стандард ойл» разработал способ получения и технологию производства нового вида каучука — бутилового, более высокого по качеству, чем «буна». Американские монополии помогали фашистской Германии и в производстве алюминия, магния, никеля, карбид-вольфрама, бериллия и других стратегических материалов. В 1935 г. германское производство легких и цветных металлов уже превосходило французское и канадское в четыре раза, британское и норвежское — в шесть раз, на 16 тыс. тонн превышало американскую выработку .

Для успешной подготовки войны гитлеровцы считали крайне необходимым ослабить зависимость Германии от ввоза железной руды. В Германии имелось несколько железорудных месторождений с 20 — 25-процентным содержанием железа. Разработка таких бедных руд считалась нерентабельной. Тем не менее на базе этих месторождений началось строительство трех заводов с годовым производством стали 6 млн. тонн, что составляло треть всей выплавки стали в Германии. Официально работы производились концерном Германа Геринга, но в действительности их выполняла специально созданная американская фирма «Р. Брассерт». «Эта компания, — пишет английский экономист Н. Мюлен, — до того почти неизвестная в Германии… оказалась тесно связанной с «автаркией» рейха в области снабжения его железной рудой — одним из главных элементов экономической независимости в производстве вооружений» . Фирма «Р. Брассерт» была только филиалом крупной чикагской фирмы Брассерта, сотрудничавшей с американским трестом Моргана.

По условиям картельных соглашений американские фирмы должны были информировать своих немецких партнеров о всех интересующих их технических новинках. Так, фирма «Баушэнд Ломб» охотно предоставляла Цейсу военные секреты США и лишь просила хранить все сведения в тайне .

После войны, когда Standard Oil была расформирована, появились такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и BP.

«Ikea»

Среди богатейших предпринимателей мира есть люди, посвятившие юность и молодость членству в националистических партиях. В 1994 году из писем шведского фашистского активиста Пера Эндала стало известно, что легендарный основатель Ikea Ингвар Кампрад был членом про-нацистской организации с 1942 по 1945 год. Он собирал пожертвования для партии и даже после выхода из нее продал общение с бывшими коллегами. Ингвар Кампрад позже подтвердил достоверность этой информации и сообщил, что горько сожалеет об этом эпизоде своей биографии. В письме к сотрудникам Ikea он извинился перед евреями.

«Metro»

Основатель Metro Group (сеть магазинов Metro cash & carry) Отто Байсхайм служил в элитном подразделении войск СС, «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которое находилось под личным покровительством Адольфа Гитлера. Члены Лейбштандарта служили личными охранниками высших чинов Третьего Рейха. Байсхайма считают одним из самых закрытых бизнесменов.

«Насколько я знаю, некоторые корпорации выплачивают компенсации жертвам фашизма. Нюрнбергский процесс состоялся, преступники осуждены. Не знаю, нужен ли «трибунал» для корпораций, которые пособничали фашизму, но такие факты, безусловно, должны придаваться огласке», – считает Ольга Абраменко, директор Санкт-петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации «Мемориал». По ее словам, потребители имеют полное право игнорировать продукцию таких компаний.

За пособничество фашизму осужден бизнесмен Хуго Фердинанд Босс, основатель известной дизайнерской марки, накануне войны владевший небольшой мастерской по пошиву спецодежды. Предприятие находилось на грани краха, и тогда предприимчивый Хуго вступил в НСДАП, чтобы иметь возможность получать военные заказы. К 1939 году компания стала основным поставщиком военной формы для Вермахта. Не чурался Босс и использовать подневольный труд военнопленных. Хуго Босс был признан пособником нацизма, приговорен к штрафу в 80 тысяч дойчмарок и до конца жизни лишен избирательного права.

"Adidas" и "Puma"

Братья Адольф и Рудольф Дасслеры, основатели марок Adidas и Puma, были убежденными сторонниками нацизма, членами НСДАП, Рудольф даже уходил на фронт.

Упреки в прошлом периодически настигают основателя L’Oreal Южена Шуллера. СМИ уверяли, что он помогал организации нацистского толка La Cagoule.«Chase Bank»

Если подумать, сговор Chase Bank (теперь J.P. Morgan Chase) с нацистами не настолько уж и удивителен. Один из основных держателей его акций, Дж. Д. Рокфеллер, напрямую финансировал довоенные евгенические эксперименты нацистов. Между 1936 и 1941 годами, Chase и другие банки США помогли немцам получить свыше 20 миллионов в долларовом выражении, заработав при этом более 1,2 миллиона долларов комиссионных – из которых Chase положил в карман круглые полмиллиона. По тем временам это были немалые деньги. Тот факт, что немецкие марки, направленные на финансирование операции, имели своим источником евреев, бежавших из нацистской Германии, по-видимому, не смущал Chase – по сути, банк поправил свои дела после Хрустальной ночи (ночь в 1938 году, во время которой евреи по всей нацистской Германии и Австрии подверглись целенаправленным погромам). Chase также заморозил счета французских евреев в оккупированной Франции до того, как нацисты вообще задумались его об этом попросить.

Стоит добавить что в деле с нацистами были задействованы на самом деле более широкий круг банков . Но те кто засветился (Chase) были лишь «выхлопной трубой

"Ford"

Генри Форд был сам по себе скандально известным антисемитом, издававшим подборку статей под чарующим названием «Международное еврейство. Исходная мировая проблема». Форд даже спонсировал свою собственную газету, которую он использовал как элемент пропаганды, обвиняя евреев в Первой мировой войне, а в 1938 году получил Орден заслуг германского орла, высший знак отличия нацистской Германии, которым награждались иностранные граждане.

Немецкое управление Ford выпустило треть военных грузовиков для нужд немецкой армии во время войны, с широким привлечением труда заключённых. Что шокирует даже ещё больше – возможно, подневольная рабочая сила использовалась на производстве Ford ещё в 1940 году, – когда американское подразделение компании ещё сохраняло над ним полный контроль. "Я рассматриваю Генри Форда, как мое вдохновение", - заявил Гитлер, который всегда держал портрет этого американского промышленника в натуральную величину над своим столом.

Редакция Newsinfo