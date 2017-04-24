Таинственные воины ниндзя

Если спросить обычного человека, что у него ассоциируется с Японией, то с высокой долей вероятности он назовёт сакуру, аниме, суши, самураев и ниндзя. Про последних сегодня я и собираюсь вам рассказать.

Немного истории

В представлении многих людей, ниндзя – это лишь легендарный образ Японского война-ассасина. Однако, не многие знают, что эта легенда имела под собой реальные основания. В древней Японии действительно существовала такая профессия, как ниндзя. Это были отважные войны, которые с детства обучались тайному боевому искусству – ниндзюцу. Это искусство представляло собой целый комплекс из различных практик и тренировок, которые позволяли будущему войну развивать массу полезных навыков, таких как ловкость, скалолазанье, владение холодным оружием, чуткий слух, умение хорошо запоминать зрительные образы и многое другое. Эти навыки помогали ниндзя качественно выполнять свою работу.

Однако, не стоит думать, что ниндзя – это прирожденные убийцы. Это далеко не так. Настоящий ниндзя должен обладать навыками травничества, основами первой помощи и рядом других умений, которые способны не только помочь самому ассасину, но и спасать жизни мирных людей и коллег по профессии. В связи с тем, что информации об этих таинственных людях очень мало, в сознании простого человека при слове «ниндзя» всплывают шаблонные образы и ассоциации, которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью. Именно из-за этого о ниндзя сложилось множество легенд. Далее будут представлены несколько типичных утверждений о людях этой профессии.

Ниндзя: легенды и факты

Легенда первая: Воины ниндзя были настолько сильны, что победить их было невозможно!

Факты: Ниндзя действительно имели ряд довольно эффективных боевых навыков, но не стоит забывать, что ближайшей аналогией к слову «ниндзя» является слово «шпион». То есть ниндзя - это шпионы в древней Японии, которые, как правило, работали под прикрытием, ничем себя не выдавая. Конечно, были и такие, что с мечом в руках бросались на потенциальную жертву, но это скорее исключение из общего правила.

Легенда вторая: Ниндзя враждовали с самураями, поскольку эти кланы – две грани общества.

Факты: Начнем с того, что самурай – это не звание и не должность, а родовая принадлежность! В то время, как ниндзя – это профессия. Более того, многие ниндзя по происхождению были самураями, что вполне обоснованно. Кланы самураев и ниндзя в древней Японии сотрудничали, а не враждовали, так как во время войны использование такого рода войск, как ниндзя, было особенно актуальным.

Легенда третья: Ниндзя всегда носили с собой мечи из особого металла со встроенными сюрикенами и прочими полезными для убийцы приспособлениями.

Факты: Отчасти эта легенда имеет под собой реальные основания. Основным оружием ниндзя действительно были специальные мечи под названием ниндзя-то – меч с коротким лезвием и специальным отсеком в рукояти, куда помещалась смесь из песка и острого перца, чтобы обезоружить противника.

Легенда четвертая: Ниндзя использовали разнообразное супер-оружие – тонфу, нунчаки, каму и сай.

Факты: Для тех, кто не знаком с японской культурой, такие красивые названия действительно звучат, как наименования смертельного оружия. Однако по факту, все эти приспособления являются обычными садовыми инструментами. Тот же сай, на самом деле является трезубцем для разрыхления почвы. И уж поверьте, ниндзя использовали их не от самой хорошей жизни, а лишь потому, что иногда под рукой не оказывалось меча, а защищаться чем-то было нужно.

Редакция Newsinfo