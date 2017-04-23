Малоизвестные факты полёта Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос.

1. До космического корабля Юрия Гагарина провожал не один, а два дублёра. Помимо всем известного Германа Титова, дублёром был Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова, он не облачался в скафандр, но был готов осуществить полёт в случае особых обстоятельств.

Жизнь Нелюбова сложилась трагически: через некоторое время после полёта Гагарина он был исключён из отряда космонавтов за нарушение дисциплины, а через несколько лет погиб в результате несчастного случая.

2. За два дня до полёта в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо супруге на случай, если произойдёт катастрофа. В 1961 году это письмо не потребовалось. Жене Гагарина Валентине Ивановне это письмо передадут после авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в которой погиб первый космонавт Земли.

3. Полёт «Востока-1» проходил в полностью автоматическом режиме. Это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавтом работоспособности в условиях невесомости. На самый крайний случай Юрию Гагарину был передан особый код, который позволял активизировать ручное управление корабля.

4. Изначально было записано три предстартовых обращения «первого космонавта к советскому народу». Первое было записано Юрием Гагариным, а ещё два – его дублёрами Германом Титовым и Григорием Нелюбовым. Ровно так же было заготовлено три текста сообщения ТАСС о первом полёте человека в космос: на случай успешного полёта, на случай поисков космонавта, а также на случай катастрофы.

5. Перед полётом «Востока-1» произошло ЧП: при проверке герметичности датчик на люке не выдал нужный сигнал.

Поскольку до старта оставалось чрезвычайно мало времени, такая неполадка могла привести к переносу запуска.

Тогда ведущий конструктор «Востока-1» Олег Ивановский с рабочими продемонстрировали фантастические навыки, на зависть нынешним механикам «Формулы-1», в считанные минуты отвернув 30 гаек, проверив и поправив датчик и вновь закрыв люк положенным образом. На сей раз проверка герметичности прошла успешно, а старт был осуществлён в запланированное время.

6. Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не писать: «Я горю, прощайте, товарищи!».

Дело в том, что до Гагарина никто не имел чёткого представления о том, как будет выглядеть прохождение космическим кораблём плотных слоёв атмосферы при спуске. Поэтому Гагарин, как всякий лётчик, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил, что космический корабль охвачен пожаром и через несколько секунд он погибнет. На самом деле трение жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу – рабочий момент, который происходит при каждом полёте. Теперь космонавты готовы к этому яркому и впечатляющему зрелищу, которое первым увидел Гагарин.

7. Известные кадры съёмки переговоров Юрия Гагарина в кабине корабля и главного конструктора Сергея Королёва на командном пункте – это имитация, сделанная в более поздний период. Впрочем, упрекать в этом участников исторического события вряд ли стоит – в момент реального старта им было просто не до этого. Позже недостающую хронику решили воссоздать, попросив Гагарина и Королёва повторять те же слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 года.

8. На космических кораблях «Восток» не была предусмотрена посадка космонавтов внутри спускаемого аппарата: на высоте 1500 метров пилот катапультировался. Связано это было с тем, что на «Востоках» не было двигателей мягкой посадки, которые обеспечивают безопасное приземление. Кроме того, специалисты опасались «заваривания» люка под воздействием высокой температуры в плотных слоях атмосферы.

Однако из-за посадки вне корабля Международная аэронавтическая федерация отказывалась регистрировать рекордный полёт Гагарина. И тогда советские представители слукавили, объявив, что первый космонавт приземлился в кабине. Фактические обстоятельства посадки СССР официально признал только в 1964 году.

9. Одна из самых бурно обсуждаемых тем, связанных с полётом Гагарина, – это надпись «СССР» на шлеме космонавта. Возникла она в связи с тем, что в последние годы на гагаринских изображениях надпись очень часто куда-то пропадает. В связи с этим возник вопрос – а как она вообще появилась на шлеме первого космонавта? Как ни странно, но и в этом вопросе нет окончательной ясности. Герой Советского Союза, лётчик-испытатель Марк Галлай, занимавшийся тренировками первых космонавтов и присутствовавший при гагаринском старте, в книге «С человеком на борту» рассказывал, что надпись появилась в самый последний момент. Якобы за 20 минут до выезда Гагарина на старт вспомнили про случившийся перед этим шпионский полёт американца Пауэрса и решили нанести на шлем буквы «СССР», чтобы космонавта не спутали с диверсантом. Буквы рисовали впопыхах, не снимая шлем с головы Гагарина.

В то же время ветераны предприятия «Звезда», которое производит скафандры для космонавтов, утверждают, что надпись была нанесена ещё во время подготовки скафандра к полёту, заблаговременно, и даже указывают фамилию рабочего, выполнившего эту задачу – Давидянц.

10. Одной из самых запомнившихся подробностей о первом полёте человека в космос стали… шнурки. Во время прохождения Юрием Гагариным по ковровой дорожке перед докладом Никите Хрущёву об успешном осуществлении полёта в кадр попали развязавшиеся шнурки на ботинке первого космонавта. Эта бытовая деталь только добавила народной любви к Гагарину. Между тем Сергей Хрущёв, сын Никиты Хрущёва, присутствовавший на той церемонии, уверяет, что шнурки у Гагарина были в порядке. Подвела героя космоса подтяжка для носков. Раньше носки делали без резинок, и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка била его по ноге.

Редакция Newsinfo