Миф про триста спартанцев

Почему миф? А потому. Потому, что ежели сражавшихся в те дни спартанцев было именно триста, то чем объяснить потери греков, составившие в том сражении около 4 тысяч убитыми и около 400 взятых в плен?

Одноименный фильм с таким названием я тактично оставляю в стороне, как добротный образец эпического маразма, с его замотанным в цепи трехметровым Ксерксом, боевыми слонами, размером с хорошую пятиэтажку, и мчащимися в бой боевыми носорогами (фильмов с таким названием, к слову сказать, было снято в разное время уже несколько, но я сейчас о последнем, наделавшем в прокате столько шума).

Но вернёмся к обозначенной теме: итак, по мнению многих, в 480 году до н.э. персидской армии Ксеркса в местечке Фермопилы («Горячие ворота»), противостояло именно 300 воинов из города Спарта (во главе с мужественным царем Леонидом). Тем не менее, все обстояло не совсем так.

За ответом обратимся к «Истории» Геродота, к книге седьмой («Полигимния») этого труда – единственному достоверному источнику об этом сражении, где в параграфах 202 и 203 читаем: «Эллинские же силы, ожидавшие в этой местности персидского царя, состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинейцев (по 500 тех и других); далее, 120 человек из Орхомена в Аркадии и 1000 – из остальной Аркадии. Столько было аркадийцев. Затем из Коринфа 400, из Флиунта 200 и 80 - из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии было 700 феспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунтских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев…». Путем несложных арифметических подсчетов мы получим цифру: 5200 воинов (примечание: Википедия в статье «Фермопильское сражение» приводит иные цифры: 5920, тем не менее цифра эта ошибочна, поскольку автором статьи в Википедии при подсчете количества воинов из Микен, указано «800», вместо «80», чем и обусловлена неточность подсчета).

Итак, мы видим уже не триста, а более пяти тысяч воинов. В данном случае особо акцентирую внимание на слове «воины», поскольку в их число у Геродота вошли лишь профессиональные тяжеловооруженные воины (гоплиты), при этом тот же Геродот говоря о количестве спартанцев сообщает лишь о количестве именно гоплитов, не считая при этом илотов, - своеобразных государственных крепостных в Спарте, которых спартанцы использовали как легковооруженных воинов и слуг, но с которыми не делились славой. Люди, подобные спартанским илотам, были также и у воинов из других греческих полисов. Количество спартанских илотов в Фермопильском сражении подсчитать можно лишь приблизительно, поскольку о их количестве Геродот попросту умалчивает. Вместе с тем, по словам того же Геродота год спустя (479 г. до н.э.) в сражении при Платеях на каждого спартанского гоплита приходилось по 7 илотов; соотношение их в Фермопильском сражении неизвестно, но судя по всему было примерно таким же, исходя из количества погибших в сражении греков. Итого только спартанцев в том сражении участвовало около двух тысяч человек.

По просчетам ряда специалистов, в Фермопильском сражении персидской армии противостояло около 12000 спартанцев и их союзников из иных греческих полисов, что, согласитесь, уж никак не 300.

Впрочем, это обстоятельство никоим образом не преуменьшает подвига спартанцев и воинов из прочих греческих полисов, ведь им противостояло около 200 тысяч персидских воинов, в том числе элитные части Ксеркса – так называемые «бессмертные». В этом бою, длившемся три дня, пало около 20 тысяч персов (в том числе 2 родных брата царя Ксеркса), потери же в том сражении греков приведены в самом начале статьи.

Редакция Newsinfo