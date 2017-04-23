Четырнадцать малоизвестных фактов из жизни Ленина

1. Ленин — один из немногих политических деятелей, не имеющих автобиографии. В архивах был найден единственный листок, где он пытался начать свое жизнеописание, но продолжения так и не последовало.

2. «Любая кухарка способна управлять государством», — такого Ленин никогда не говорил. Эту фразу ему приписали, взяв из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». В действительности он писал так: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством... Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно».

3. Кое-кто сегодня сомневается, а тогда ли мы отмечаем годовщину со дня рождения Ленина. Кривотолки возникли из-за якобы подложной даты рождения. Действительно, в трудовой книжке В. И. Ульянова проставлена дата 23 апреля. Дело в том, что расхождение между сегодняшним — григорианским — и юлианским календарем в XIX веке составляло 12 дней, а в XX — уже 13. Трудовую же книжку заполняли в 1920-м году, когда и закралась случайная ошибка.

4. Говорят, что Ульянов, в гимназические годы дружил с Александром Керенским. Они действительно жили в одном городе, но немалая разница в возрасте не могла привести к такому тандему. Хотя их отцы по долгу службы нередко встречались. А отец Керенского был директором гимназии, в которой учился Володя.

5. В.И. Ульянов в 21 год стал самым молодым адвокатом России. В чем немалая заслуга официальных властей, запретивших ему учиться очно. Пришлось сдавать экстерном.

6. В. И. Ульянов был православного вероисповедания и даже венчался в церкви. Мало кто знает, что в Лондоне в 1905-м году он встречался с попом Гапоном. И даже подарил ему свою книгу с автографом.

7. О связи Ленина с Инессой Арманд ходит немало слухов. Пока это остается загадкой и для историков. Однако в семейном альбоме Крупской фотографии Ильича и Инессы расположены на одной странице. Более того, самые сокровенные письма Надежда Константиновна пишет именно дочерям Арманд. Сама же Арманд в предсмертном дневнике пишет, что живет «только для детей и В. П.».

8. Слухи о том, что настоящая фамилия Крупской — Рыбкина, лишены оснований. Просто обычно ее подпольные клички были связаны с подводным миром — «Рыба», «Минога»... Скорее всего это связано с флегматичным характером Надежды Константиновны.

9. Детей у революционной четы, как известно, не было. Последняя надежда рухнула в Шушенском. «Надежды на прилет маленькой пташки не оправдались»,— пишет Надежда Константиновна своей свекрови из ссылки. Выкидыш был вызван возникновением у Крупской базедовой болезни.

10. По свидетельствам и лечащих врачей, и комиссии, созданной в 70-м году, и сегодняшних специалистов, у Ленина был атеросклероз мозга. Но протекающий очень нетипично. Профессор с мировым именем Г. И. Роесолимо, осмотрев Ульянова, записал в своем дневнике: «Положение крайне серьезное. Надежда на выздоровление явилась бы в том случае, если бы в основе мозгового процесса оказались бы сифилитические изменения сосудов». Может, отсюда и пошла версия о венерическом заболевании Ленина!

11. После первою инсульта в мае 22-го Ульянов несколько месяцев возвращался в рабочее состояние. И уже в октябре приступил к работе. За два с половиной месяца он принял более 170 человек, написал около 200 официальных писем и деловых бумаг, председательствовал на 34 заседаниях и совещаниях СНК, СТО, Политбюро и выступал с докладом, на сессии ВЦИКа и на IV конгрессе Коминтерна. Случай в медицинской практике невиданный.

12. До сих пор неизвестно, кто же стрелял в Ленина. Но слухи о том, что Каплан осталась жива, остаются слухами. Хотя ни в Центральном архиве КГБ, ни в делах ВЦИК не найден письменный приговор о расстреле. Но комендант Кремля Мальков утверждал, что держал это заключение в своих руках.

13. Незадолго до смерти Владимир Ильич вспоминал о людях, с которыми давно расстался. Сказать о них что-то конкретное он был уже не в состоянии и называл только фамилии — Мартов, Аксельрод, Горький, Богданов, Вольский...

14. Ульянов всегда боялся оказаться парализованным, не способным к работе. Чувствуя приближение инсульта, он вызвал к себе Сталина и попросил в случае паралича дать ему яд. Сталин эту просьбу не выполнил.

Редакция Newsinfo