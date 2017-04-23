Есенин был убит масонами

Сергей Есенин в своих стихах часто писал о смерти. «Поэту необходимо думать о смерти, и только памятуя о ней, поэт может особенно остро ощущать жизнь», - говорил он. Многие литературные критики в постоянном памятовании Есенина о смерти видели склонность поэта к депрессиям, считали, что это памятование отравляет его жизнь.

Но так думать могут лишь те, кто не имеет глубокой православной веры. «Помни о конце своем» - говорится в Евангелии. Святитель Феофан Затворник Вышенский еще в конце ХIХ в. писал: «Напрасно думают, будто память смертная отравляет жизнь. Не отравляет, а научает быть осторожным и воздерживаться от всего, отравляющего жизнь. Если бы мы больше помнили о смерти...»

В 1915 г. молодой, задорный, полный жизненных сил Сергей Есенин написал пророческие строчки:

И меня по ветряному свею, По тому ль песку, Поведут с веревкою на шее Полюбить тоску.

Пройдет всего семь лет, и вновь прозвучит пророчество о гибели Сергея Александровича, сказанное его близким другом, поэтом Николаем Клюевым: «Ты, обреченный на заклание за Россию... радуйся закланию своему...» - написал он в письме к Есенину. Сам поэт в последний год предчувствовал трагическую кончину. «Я буду жертвой...», - говорил он своему литературному секретарю Г. Бениславской, а за несколько дней до гибели прямо сознался поэту В. Эрлиху: «Меня хотят убить! Я, как зверь, чувствую это!»

Жизнь Сергея Александровича оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря 1925 г. в Ленинграде, куда он, по мнению практически всех авторитетных есениноведов, уехал не умирать, а работать. В первую очередь над изданием своего трехтомного «Собрания стихотворений». Причем на выпуск этого трехтомника им уже был заключен договор с Государственным издательством. Это очень радовало Сергея Александровича. «Представляете, мало у кого из поэтов России выходило при жизни собрание стихотворений. А у меня - выйдет!» - говорил Есенин друзьям.

В его планах была так же работа над созданием журнала, редактировать который он собирался лично.

Что же произошло тогда в гостинице «Англетер»? Как именно закончилось земное существование великого поэта?

Пока исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. Однако уже сегодня многие исследователи гибели Есенина утверждают, что Есенин либо убитым, либо в бессознательном состоянии был подвешен.

Так муж сестры Есенина, поэт Василий Наседкин, видевший труп Есенина в Англетере говорил ей: «На самоубийство не похоже... Такое ощущение, что мозги вытекли на лоб...»

В числе других свидетелей посмертного вида Есенина утром 28 декабря был художник В. Сварог. Он сделал рисунки погибшего поэта, на которых видно, что одежда на нем изорвана, как после драки. Кроме того Сварог заметил и другие детали, свидетельствующие о насильственной смерти. Основываясь на них, он говорил впоследствии: «Есенина спешили «убрать»... Сначала была «удавка» - правой рукой Есенин пытался ослабить ее, так рука и закоченела в судороге. Голова была на подлокотнике дивана, когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана... Вешали второпях, уже глубокой ночью...»

Отметим, что рисунки Сварога подтверждаются и фотографиями М. Напельбаума, сделанными сразу после гибели поэта.

«Казненный дегенератами» - так называлась статья известного писателя Б. Лавренева, вышедшая сразу после гибели Есенина. И в Православной Церкви так же изначально нашлись священники, не поверившие в самоубийство.

Мать Сергея Есенина Татьяна Федоровна хорошо знала, что самоубийц не отпевают, но тем не менее сумела доказать священнику московской церкви, что ее сын не самоубийца, и он совершил обряд отпевания. Об этом в 1960-е годы рассказывала Анна Берзинь, одна из организаторов похорон великого поэта: «Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни, и она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно». По данным исследователя жизни и гибели Есенина Н. Сидориной, панихиды по нему совершались в трёх церквях: в Москве, в Ленинграде и на Рязанской земле. В Казанской церкви села Константиново Сергея Александровича заочно отпел его духовный наставник протоиерей Иоанн Смирнов, а в соседнем с селом Константиново селе Федякино - священник Василий Гаврилов. Его правнук А.Б. Калякин вспоминает, что отец Василий служил панихиды по Есенину вплоть до своего ареста в 1938 г. В то время за отпевание самоубийц и панихиды по ним сразу лишали священнического сана. Значит, достаточно убедительными были свидетельства родственников о том, что Есенин не покончил с собой, а был убит. Но в течение почти восьмидесяти лет версия о самоубийстве упорно внедрялась в сознание советского народа.

Первым, кто официально стал опровергать эту версию, стал полковник милиции, следователь по особо важным делам Э. А. Хлысталов. Узнав, что вынимал Есенина из петли медик «Скорой помощи» К. М. Дубровский, он, в 1990-х гг., чтобы выяснить подробности, обратился с письмами к его еще живой жене. Вначале Хлысталов не получил ответа на свои послания. Но через некоторое время ему пришло письмо, в котором выполнялась просьба Е. А. Дубровской рассказать о том, что видел ее муж в гостинице «Англетер» 28 декабря. «Вы совершенно правы, - пишется в этом письме, - что Есенину «помогли» покончить с собой. Судя по рассказам К. М. Дубровского, в номере С. Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев...».

Работавший в 1991 - 1993 г.г. заместителем председателя комитета по делам архивов при правительстве РФ А.С. Прокопенко в 1997 г. в газете «Известия» заявил: «Исследователи причин смерти Сергея Есенина давно пришли к выводу о прямой причастности к гибели поэта ОГПУ.

И документы об этом есть в архивах КГБ, да вот уже семь десятилетий не дают читать их. Ради только одного снятия греха самоубийства с души великого поэта должны быть названы нечестивцы, оборвавшие его жизнь».

И здесь сразу же возникает вопрос - а за что, собственно, мог быть убит Есенин?

Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам, Я всего лишь уличный повеса, Улыбающийся встречным лицам, - написал он в стихотворении «Я обманывать себя не стану». Написал просто и искренне, как, впрочем, обо всем, о чем ему приходилось писать. «Я сердцем никогда не лгу», - сказано у него в одном из стихотворений.

Как ни парадоксально, но именно эта позиция не устраивала большевистскую власть, считавшую, что коль человек живет в революционное время, он должен подчиняться законам этого времени. Такое мировоззрение четко определил пролетарский поэт Э. Багрицкий. Говоря о революционном веке, в котором ему и Есенину довелось жить, он писал: Но если он [век] скажет: «Солги» - солги, Но если он скажет: «Убей» - убей...

Сергей Есенин, с детства воспитанный на христианских, православных ценностях, проповедовал иное. В одном из юношеских писем своему задушевному другу Г. Панфилову Есенин говорил: «Да, Гриша, люби и жалей людей - и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников - ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай лаской жизненные болезни людей». Эти строки были написаны еще до революции 1917 г., направленной против так называемых «угнетателей». Казалось бы, после революции Есенин переменил свои взгляды. Ведь он приветствовал ее: «Да здравствует революция,//На земле и на небесах!». Он даже записал себя в ее творцы:

Небо - как колокол, Месяц - язык, Мать моя - родина, Я - большевик.

А как большевик он и мыслить, и писать должен соответственно. И в самом деле, впав в духовное помрачение (впрочем, как и большинство русского народа), Сергей Есенин писал кощунственные стихи, соответствующие революционному, богоборческому времени. Казалось бы, отрекшись от «старого», в котором жизнь строилась на христианском милосердии и любви к ближнему, он должен стать проповедником нового, революционного завета: «Если надо - солги, если надо - убей». Однако уже в 1919 г. в маленькой поэме «Кобыльи корабли» поэт, обращаясь к зверям, которые, по его мнению, стали лучше людей, говорит: Никуда не пойду с людьми, Лучше вместе издохнуть с вами, Чем с любимой поднять земли В сумасшедшего ближнего камень.

Есенин стал понимать, что революция строится на крови, очнулся от морока «отравившей всех свободы». Но своим чутким поэтическим сердцем он почувствовал, что это прозрение может быть для него роковым.

К 1925 г. куратору Есенина Льву Троцкому стало окончательно ясно, что его не удалось «приручить», хотя поэт и хотел бы вписаться в советскую действительность, как и вся Русская

Православная Церковь, принявшая впоследствии декларацию митрополита Сергия, в которой говорилось, что успехи и неудачи Советского государства - это успехи и неудачи всей Церкви.

Не стал Есенин трубадуром революции, к чему его лично призывали большевистские вожди - Троцкий, Дзержинский, Калинин. И здесь, касаясь темы разрыва Есенина с большевиками-интернационалистами, необходимо отметить принадлежность некоторых тогдашних руководителей советской России к масонам. И, в частности, Льва Троцкого (Лейбу Бронштейна), который официально состоял в масонской организации и имел высокое посвящение. Об этом говорят известные исследователи российского масонства - Н. Берберова, В. Иванов и другие.

Троцкий всячески обласкивал Есенина, пытаясь сделать его трубадуром революции и проводником масонской идеи о необходимости перевоспитания русского человека в духе марксистско-коммунистических идей. На что великий русский поэт неизменно отвечал отказом. «Я - Божья дудка» - говорил он Троцкому.

Но в какое-то время жизни, хотя и косвенные, но связи с масонами у Сергея Есенина были.

Об этом, в частности, пишет в своем исследовании «Есенин и масонство» ведущий научный сотрудник Института Мировой литературы Н. Шубникова-Гусева. На основе этого исследования рискну выдвинуть следующую версию убийства Есенина.

Как следует из исследования Шубниковой-Гусевой, поэт был одним из организаторов «Ордена имажинистов» в манифесте которого подразумевается, что он является масонской организацией. При ней был учрежден Верховный совет, члены которого, в том числе Есенин, именовались Верховными мастерами. Ложей имажинистов-масонов было кафе «Стойло Пегаса», где они проводили свои заседания. Шубникова-Гусева считает все это ребячеством, некоей игрой в масонство. Однако она же говорит о том, что связи Есенина с масонами засвидетельствовали современники поэта Эрлих и Филиппов. В своих воспоминаниях они рассказывали о посещении Есениным в 1923 г. масонского клуба, так называемой «ложи вольных каменщиков для избранных».

Как известно лозунг масонов-большевиков предполагал «Свободу, равенство, братство». Причем прежде всего он предполагал свободу от Православной веры. Несомненно, что именно под большевистским влиянием были написаны кощунственные революционные поэмы Сергея Есенина, направленные против Бога.

Однако, с детства воспитанный в православии Есенин ПРЕОДОЛЕЛ это влияние и пришел к убеждению, что без Бога он ничто. «Всё от Бога. Поэзия и даже твои танцы» - говорил он Айседоре Дункан.

И когда с Есенина как шелуха спала революционная романтика он, после тяжелых духовных падений, с осознанием своей греховности вновь обращается к Богу. Оставаясь наедине, поэт перечитывает Библию и особенно Новый Завет. Перешагнув через свою гордыню, он встает на путь духовного обновления, преодолевая свои идейные заблуждения.

В разговорах и, особенно в стихотворении «Послание «Евангелисту» Демьяну», Есенин открыто исповедовал православную веру. Кроме того, он распустил масонский «Орден имажинистов», а масона высокого посвящения Льва Троцкого

в своей поэме «Страна негодяев» описал как мерзкого красного комиссара, еврея, приехавшего в Россию, чтобы православные церкви превратить в «места отхожие».

Всего этого троцкисты поэту не простили и убили его, как защитника самобытной русской культуры. Сергей Есенин стал жертвой, принесенной масонами для разрушения национального самосознания русского народа. Как он собственно и сам предрекал: «Я буду жертвой».

Итак, есть некие основания полагать, что великий поэт был убит масонами за то, что воспевал православный русский народ и ненавидел интернационализм, насаждаемый в России. Кроме того посмертные фотографии и посмертная маска указывают на то, что убийство могло быть ритуальным. К примеру, весьма схожими являются раны на посмертных фотографиях поэта и ритуально убитого Григория Распутина.

Смысловую цепочку принесения масонами жертв ради разрушения русского православного самосознания можно выстроить следующим образом. До Есенина ритуально был убит почитаемый им Григорий Распутин (поэт был с ним в дружеских отношениях) и Царская семья, о гибели которой он пророчески писал в стихотворении «Магдалина». В лице Царя ритуально уничтожили православную монархию, в лице Распутина - приверженный Царю православный народ, а в лице Сергея Есенина - православное творческое начало, Божью дудку русского народа.

Конечно же, эта тема еще ждет своего исследователя и мое суждение можно считать лишь авторской версией убийства Сергея Есенина. Однако лично я отношусь к ней весьма серьезно, потому что она имеет под собой духовную основу, которая заключается в следующем.

Когда в 2002 г. вышла моя книга «Судьба и вера Сергея Есенина», то я с радостным чувством поехал в Казанский храм села Константиново к ее настоятелю протоиерею Александру Куропаткину, который редактировал текст этой книги. Подарил ему один экземпляр с автографом. Помню, мы стояли в храме у церковной лавки, и отец Александр вдруг задумчиво сказал:

- И все-таки кто же мог убить Есенина?

- Может, масоны? - почему-то высказал я совершенно неожиданную версию, только что пришедшую мне в голову.

Но здесь отца Александра куда-то срочно позвали и он удалился. Я в ожидании рассеянно взял с полки церковной лавки книгу Сергия Нилуса «Близ есть при дверех», открыл первую попавшуюся страницу и вдруг наткнулся на строчки о том, что гостиница «Англетер /Астория/», в которой, как известно, погиб Сергей Есенин, была штабом масонской организации и в ней свершались ритуальные человеческие жертвоприношения. «Я буду жертвой» - тут же вспомнились мне слова Есенина.

Когда же вернулся протоиерей Александр Куропаткин, то я зачитал ему из книги Сергия Нилуса строчки, на которые случайно попал.

- У Бога случайностей не бывает, - задумчиво сказал отец Александр.

Однако мне нужно было срочно ехать в находящийся поблизости Иоанно-Богословский монастырь, я благословился и уехал. По приезду в обитель спросил келейницу моего духовного наставника старца архимандрита Авеля (Македонова):

- Могу ли я увидеть батюшку?

- Что ты, что ты! - Замахала на меня руками келейница, - отец Авель давно уже никого не принимает. Он перенес инсульт и практически не встает с кровати.

- Что ж, передайте ему мое молитвенное пожелание выздоровления, - сказал я огорченно и пошел в храм Иоанна Богослова помолиться о здравии батюшки Авеля и поклониться святыням.

После поклонения собрался уезжать. И вдруг ко мне подходит монастырский монах и говорит, что батюшка Авель хочет со мной встретиться. Он привел меня к келейнице, а она, с крайним удивлением от батюшкиного пожелания, привела в домик, к батюшке. Мы несколько минут побеседовали. Я сказал, что у меня в издательстве «Зерна-Слово» по благословению митрополита Симона (Новикова) вышла книга «Судьба и вера Сергея Есенина». Мы побеседовали на эту тему, и вдруг он задал мне неожиданный вопрос:

- А ты знаешь, кто его убил?

- Кто же? - только и смог я сказать на это.

- Масоны, - ответил он, и устало отвернулся. - Все, Игорек, пора прощаться.

Мы попрощались. Это была наша последняя встреча. Через несколько дней архимандрит Авель скончался, а я до сих пор, когда думаю о гибели Есенина, вспоминаю слова духоносного старца. Отец Авель знал, о чем говорил, поскольку ему последнему исповедовалась при жизни мать Сергея Есенина Татьяна Федоровна...

Редакция Newsinfo