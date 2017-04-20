Страницы истории: готовил ли Сталин десант на Аляску

Сразу после окончания Второй мировой войны СССР начал формировать на Чукотке мощную военную группировку. Она стала материализацией страхов советского руководства.

Если до 1945 года главным противником СССР на Дальнем Востоке была Япония, то с окончанием Второй мировой войны эта роль отошла США. Межконтинентальных ракет в тот момент еще не существовало, в качестве носителей ядерной бомбы использовались только самолеты. Руководство СССР боялось, что американский флот, пользуясь своим полным превосходством, сможет захватить какую-либо бухту на пустынном берегу Чукотки, создать там аэродром подскока и тем самым на сотни километров приблизить бомбардировщики с ядерным оружием к городам и военным объектам нашей страны.

У писателя Владимира Богомолова, автора лучшего романа о военных контрразведчиках, есть малоизвестный автобиографический рассказ, который заканчивается словами: "Я убыл из владивостокской бухты Золотой Рог для прохождения дальнейшей службы на крайний северо-восток Чукотки в район селения Уэлен, откуда, если верить справочнику, до ближайшей железнодорожной станции было шесть тысяч четыреста двадцать пять километров, а до Америки или, точнее, до Аляски менее ста…"

Герой рассказа, молодой офицер, переживший Вторую мировую войну, осенью 1945 года получает назначение в самый отдалённый гарнизон Советского Союза. Новое место службы устрашает даже прошедших огонь недавней войны:

В бесконечных разговорах вечерами в палатках более всего пугали Чукоткой, свирепыми пургами, нескончаемыми морозами и снегом — "двенадцать месяцев зима, а остальное — лето", — пугали отсутствием какого-либо жилья, даже землянок и полным отсутствием женщин…

В частности, о Чукотке вслух сообщалось, что там "тысяча рублей не деньги, тысяча километров не расстояние, цветы без запаха, а белые медведицы — без огонька".

Рассказ Богомолова имеет документальную основу. Осенью 1945 года из Владивостока на Камчатку, действительно, перевезли 15 тысяч закаленных в боях солдат — 126-й горнострелковый корпус. Фактически это было первое появление армии на Чукотке после окончания долгих русско-чукотский войн в XVIII веке. Прибывшему на чукотскую землю корпусу предстояло стать инструментом совсем новой войны — на этот раз "холодной", медленно разгоравшейся между СССР и США сразу после 1945 года.

Дальневосточный фронт "холодной войны"

Руководство СССР опасалось мощи американского флота. К концу Второй мировой войны военно-морские силы США насчитывали 125 авианосцев, 32 линкора, 67 крейсеров и до тысячи иных кораблей. Тихоокеанский флот нашей страны — 1 крейсер, несколько десятков малых кораблей и подлодок — на этом фоне выглядел карликом.

Первые укрепления на Чукотке появились еще в годы Второй мировой войны. Был создан так называемый "Северный сектор береговой обороны", завершающий участок из цепочки артиллерийских батарей и укреплений, протянувшийся от Приморья до Магадана и Камчатки.

На момент окончания Второй мировой войны на всю Чукотку приходилось всего шесть пушек

Некоторые историки красочно именуют эту систему "Тихоокеанским валом Сталина". Однако на далекой и пустынной Чукотке этот "вал" был не слишком внушительным — всего шесть 130-мм пушек на весь огромный полуостров: три у бухты Провидения и столько же у села Уэлэн, возле мыса Дежнёва — самой восточной части нашей страны. Три пушки Уэлэна, составлявшие береговую батарею № 222, должны были прикрывать от возможного японского десанта вход в удобную морскую лагуну, на 13 км врезавшуюся вглубь чукотского побережья.

Но после 1945 года шесть пушек на всю Чукотку выглядели совсем неубедительно, с учетом гигантского американского флота и близости Аляски. Поэтому в ноябре 1945 года здесь в дополнение к пушкам появился тот самый 126-й горнострелковый корпус, через три года превратившийся в отдельную 14-ю армию.

"Высаживается на Аляске и развивает наступление на США…"

Про эту армию уже в наше время сложили немало красивых легенд.

"Армия была создана по личному приказу Сталина, — писала в 2009 году газета "Военно-промышленный курьер", — и имела стратегическую задачу: если американцы совершат на нас атомное нападение, она высаживается на Аляске, идет по побережью и развивает наступление на США…"

Реальность была не столь романтической. Средств для высадки на Аляске, и тем более для "наступления на США", 14-я чукотская армия не имела. В 1948 году для армии запланировали три танковых батальона, но даже спустя четыре года на Чукотке располагался всего один батальон бронированных машин. 31 танк — слишком мало для "наступления на США".

Редакция Newsinfo