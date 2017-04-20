На полях Генассамблеи: турецкий базар и сказки дядюшки Рассмуссена

Главным событием вчерашнего дня 71-й Генассамблеи ООН стала поддержка Порошенко со стороны президента Турции Эрдогана, а также ожидаемое еще пару лет назад заявление Расмуссена о роли США, как мирового жандарма, да советы Обамы.

71-я сессия Генассамблеи ООН началась с бойкота «шестерки» США, президента Бразилии, масона и атлантиста Мишела Темера, делегациями Венесуэлы, Эквадора, Коста-Рики, Боливии, Кубы и Никарагуа—которые просто вышли из зала во время его выступления американского ставленника. Представители делегации Венесуэлы уточнили, что не считают Темера законным президентом, несмотря на утверждение его Сенатом Бразилии, поскольку не были проведены досрочные выборы, как предлагала Дилма #Русеф. Такого «массового» приема не удосуживался даже пан #Порошенко.

Главным же событием ассамблеи на сегодняшний день стала встреча Эрдогана и Порошенко. Стороны не только обсудили двусторонние отношения и договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства— но #Эрдоган пообещал Порошенко, что Анкара в будущем окажет Киеву поддержку «в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности» Украины. По словам Эрдогана, восстановление отношений с Москвой не изменит позицию турецких властей «о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар». Стоит признать, Эрдоган никогда не отказывался от позиции по Крыму, просто когда ситуация с США обострилась и нужно было срочно налаживать отношения с Россией, он немного сбавил обороты в речах. Теперь же, когда США снова союзники, которые оказывают помощь по вторжению в Сирию, можно обратно и риторику вернуть. Базар и торг, а не какие-то там принципы и правила, всегда составляли основу политики турецкого руководства.

Прыжки Эрдогана совпали с выходом в свет в The Wall Street Journal программной статьи старого друга Клинтонов, бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который прямо так и заявил что «США должны начать официально выполнять функции «мирового полицейского». Главной причиной этого он назвал свое «шестое чувство» которое обострилось у него время визита в Москву в декабре 2009 года, когда Расмуссен внезапно почувствовал, что «Путин бросает вызов мировому порядку, который США так успешно создали после Второй мировой войны, а уже в 2014 году он вторгся на Украину и начал военные действия в Сирии».

«В то время, как Европа и США спали, он (Путин—РИА Катюша) начал беспощадную военную операцию в поддержку режима Асада в Сирии и попытался представить Россию в качестве мировой державы, бросая вызов США. Это лишь несколько примеров таких имеющих место в настоящее время угроз, как самодержцы, террористы и страны-изгои, бросающие вызов лидерству Америки в сфере международных правил на основе порядка, который был создан после Второй мировой войны и который обеспечил для мира беспрецедентный период спокойствия, прогресса и процветания».

О том, что последние лет 70 с лишним лет мир удерживался от большой войны только благодаря паритету с СССР и далее Россией, господин Расмуссен скромно умолчал—равно как и о том, что США за последнее время развязали полсотни войн и локальных конфликтов, унесших жизни десятков миллионов вьетнамцев, латиносов , сербов и арабов. Закончил бывший Генсек еще одним поцелуем ниже пояса бабки Клинтон, заявив, что следующий американский президент должен «признать это наследство». «Американский изоляционизм не сделает США и другие свободолюбивые страны более безопасными и благополучными, это «развяжет руки диктаторам и другим угнетателям», утверждает бывший генсек НАТО.

Пример Рассмуссена вдохновил уходящего в небытие Барака Обаму, который набрался наглости поучать Россию, что ей делать и как жить. «Россия пытается восстановить былое величие с помощью силы. Вмешательство России в дела своих соседей может быть популярно внутри страны, может поддерживать огонь национализма, но со временем это лишь ослабит ее границы и снизит уровень безопасности», — заявил американский политик на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН)»

Редакция Newsinfo