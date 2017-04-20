Кого защищает «Щит Евфрата»: истинные цели и мотивы Турции

После долгих и ожесточенных боев в конце августа в сирийском конфликте наконец-то появился «луч надежды» на прекращение насилия. Как сообщал информационный портал politinform.su, при посредничестве России правительственным и курдским войскам удалось договориться о прекращении боевых действий.

Кроме того, были одержаны несколько значительных побед над «Исламским государством» (запрещено в РФ), так что у сирийской армии появились все шансы серьезно продвинуться вперед.

Однако мечтам на завершение войны не суждено было сбыться. И, возможно, именно августовские события спровоцировали появление в Сирии новой силы, заинтересованной в том, чтобы с террористами из ИГИЛ ничего не случилось.

Ровно месяц назад, 24 августа, Турция начала на территории Сирии военную операцию под пафосным названием «Щит Евфрата». Согласно первоначальным заявлениям Анкары, турецкие военные должны были вместе с «умеренной оппозицией» вытеснить ИГ из города Джараблус и «помочь миру в борьбе с террористами».

Затем Эрдоган все же уточнил, что целью проводимой военной операции также является «устранение угрозы со стороны сирийских курдов». По мнению некоторых военных экспертов, таким образом Турция решила «расчистить место» для «оппозиционеров», воюющих против Асада. Ведь, несмотря на то, что Анкара несколько смягчила свою риторику, турецкие элиты все еще настроены крайне негативно по отношению к сирийскому президенту.

Однако, оценив действия Турции за прошедший месяц, на ум напрашивается третий вариант: на самом деле никакой борьбы с ИГИЛ не ведется в принципе. Напротив, турецкое правительство оказывает террористам всяческую поддержку и защищает, как от курдов, так и от сирийской армии.

Так, например, представители курдской «Сирийской демократической силы» (СДС) заявили, что турецкие войска обстреливают только их позиции. При этом по позициям террористов ИГ, которые находятся в 20 км от СДС, не было нанесено ни одного удара.... Источник: http://newinform.com/26807-kogo-zashchishchaet-shchit-evfrata-istinnye-celi-i-motivy-turcii

Кроме того, на фотографиях, которые размещают в социальных сетях террористы из сирийской «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) видно, что у экстремистов появилось обмундирование войск НАТО. Напомним, что Турция является членом Альянса, и это довольно странное «совпадение»

Еще больше усиливает подозрения тот факт, что в данной операции задействована достаточно большая группировка турецких военных, которую поддерживают артиллерия, авиация и два танковых батальона. В интересах Турции работает авиация международной коалиции, а также разведывательные центры НАТО и вся агентурная сеть. Однако Анкаре так и не удалось вытеснить ИГ из северных районов Сирии. Что же помешало «Щиту Евфрата» выполнить заявленную миссию?

Ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Турция гораздо больше заинтересована в стабильных поставках нефти от ИГ, чем в завершении сирийского конфликта. Более того, продолжение военных действий им даже на руку.

До тех пор, пока сирийское правительство не может вернуть контроль над севером своей страны, Анкара при поддержке США будет спокойно создавать в регионе своеобразную буферную зону, через которую контрабандная нефть (и не только) снова начнет переправляться из Ирака и Сирии.

Так зачем же Турции воевать со своими «деловыми партнерами»? Поставки дешевой нефти не просто выгодны для Эрдогана, они ему необходимы, учитывая напряженную экономическую и политическую ситуацию после попытки переворота.

Это также объясняет, почему, несмотря на громкие заявления некоторым СМИ о турецких победах «над ИГИЛ», так и не появилось ни одного доказательства того, что они действительно воюют с террористами.

В итоге, можно сделать вывод, что Турция оказалась еще одним государством, которое борется с террористами только на словах. Видимо, одна только Россия оказалась заинтересована в том, чтобы не только восстановить мир и покой в Сирии, но и остановить «вирус» ИГИЛ, стремительно распространяющийся по всему миру.

Редакция Newsinfo