Китайский танк Тип 99 vs Т-90 и «Абрамс» — кто победит?

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обладает огромным количеством танков. Всего на вооружении в Китае числится около восьми-девяти тысяч танков. Какая ещё страна способна содержать столь внушительный парк бронетехники? Ответ довольно очевиден: Соединённые Штаты Америки и Россия.

Однако, большинство танков Пекина морально и технически устарели, особенно это касается Типа 59 и 69, которые являются в той или иной степени копией основного боевого танка вооружённых сил СССР 50-х годов — Т-54. В большинстве своём на этих танках проходит обучение молодых людей, вступивших в ряды НОАК. Однако для выполнения реальных боевых задач создан принципиально другой танк — Тип 99.

Эксперты со всего мира признают, что Китай в лице танка Тип 99 владеет самым современным вооружением. И это несмотря на то, что этот танк не экспортировался ни в одну страну и не принимал участия в реальных боевых действиях. Причина подобного отношения лежит на поверхности: основные тактико-технические характеристики не уступают большинству ведущих западных танков. Также Тип 99 обладает несколькими уникальными особенностями.

Аналитики National Interest предлагают рассмотреть Тип 99 в сравнении с двумя самыми лучшими танками современности: американским М1А2 «Абрамс» и российским Т-90А.

«Абрамс» является классическим американским танком, который уничтожал морально устаревшую советскую бронетехнику, стоявшую на вооружении иракской армии, в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. При этом, по заявлениям американской стороны, в результате танковых дуэлей не был потерян ни один танк. Однако к данному моменту «Абрамс» начинает устаревать. Правда, руководство вооружённых сил постоянно обновляло боеприпасы, броню, защитные системы и электронику, чтобы поддерживать возможности танка в соответствии с требованиями армии Соединённых Штатов.

В свою очередь Т-90 является первым российским танком, созданным после Холодной войны. Хоть Т-90 и не ровесник «Абрамса», и не имеет столь богатого опыта успешного применения, на его стороне по-прежнему остаются преимущества в точности и защищённости, особенно это касается модификаций, оснащенных последними поколениями динамической защиты. Пока Россия готовится принять на вооружение новейшие перспективные танки Т-14 «Армата» 550 Т-90А остаются основой бронетанковой мощи вооружённых сил Российской Федерации.

Также Москва разработала более продвинутую модификацию Т-90 — Т-90АМ. Однако производство было приостановлено в пользу «Арматы». Тем не менее, 354 аналогичных экспортных модификации Т-90МС были проданы в Индию, которые были развернуты на границе с Китаем. В общей сложности Индия располагает более 1 200 Т-90С, вторым крупнейшим эксплуататором Т-90 является Алжир. В итоге в составе вооружённых сил Алжира будет насчитываться более 800 танков.

Китайский ОБТ Тип 99 сочетает в себе корпус, напоминающий удлиненный танк Т-72, с башней западного образца частично вдохновленной немецким Леопардом 2. Впервые Тип 99 появился в виде прототипа Тип 98 на параде в честь Дня образования КНР в 1999 году. В итоге получил название Тип 99 и был введён в эксплуатацию в 2001 году. 57-тонный китайский танк по массе находится между 70-тонным «Абрамсом» и 48-тонным Т-90. За 15 лет было выпущено несколько модификаций этого танка, в том числе и Тип 99А2, который может похвастаться самыми передовыми технологиями. В составе вооружённых сил Китая числится около 500 танков Тип 99 и 124 танка Тип 99А. Китай не поставляет свои передовые танки на экспорт, хотя часть новых технологий присутствуют в экспортном китайском банке VT4.

Огневая мощь

Тип 99 и Т-90 полагаются на 125 миллиметровые пушки с карусельным автоматом заряжания, разработанным ещё в Советском Союзе. Этот тип танковых пушек не смог доказать свою эффективность против «Абрамсов» и британских «Челленджеров» в войне в Персидском заливе. Однако новые улучшенные подкалиберные бронебойные вольфрамовые боеприпасы позволяют и Т-90, и Тип 99 пробивать лобовую броню «Абрамса» даже на коротких боевых дистанциях.

Новый Тип 99A2 уже поставляется с более длинной танковой пушкой, которая должна обеспечивать более высокую выходную скорость подкалиберного снаряда, что повышает бронепробиваемость и кучность стрельбы. Также Тип 99А2 может похвастаться новой технологией стабилизацией танкового оружия, что также увеличивает точность стрельбы.

Сообщается, что китайские инженеры в конечном итоге намерены установить 140-миллиметровые пушки на танки Тип 99, однако пока тесты не показали эффективность нового орудия. Это, кстати, зеркально отражает планы России по установке на Т-14 новой 152-м танковой пушки.

«Абрамс» вооружён 120-миллиметровой пушкой Rheinmetal, которая стреляет снарядами M829 из обеднённого урана. Подобные снаряды позволяют увеличить пробивную силу на 15-25%. В настоящее время США занимается разработкой улучшенной модификации снарядов M829, которые позволят пробивать российские системы динамической защиты «Контакт» и «Реликт».

Китай в свою очередь разработал собственные боеприпасы из обеднённого урана, которые способны пробивать броню М1 на расстоянии до 1,4 километра.

Также Тип 99 и Т-90 могут вести огонь противотанковыми ракетами из ствола, в то время как «Абрамс» не обладает такой возможностью. Подобная возможность является весьма полезной для ведения боя на сверхдальних дистанциях и против низколетящих вертолётов. Однако пока противотанковые ракеты «Рефлекс», которые используются и российскими, и китайскими танками, не имели возможности показать себя в бою.

Современная электроника и датчики для обнаружения цели и ведения прицельного огня являются столь же решающим фактором в танковом бою, как и огневая мощь. Россия добилась определенных успехов в разработке танковых прицелов и тепловизоров в последние годы. И это несмотря на всеобщее мнение, которое заключается в том, что западные прицелы и датчики превосходят российские.

Китай тоже известен своей отличной электроникой. Тип 99A2 оборудован новейшей системой инфракрасного слежения, что позволяет эффективно отслеживать вражеские танки. Считается, что китайские системы даже превосходят свои аналоги на Т-90А.

Защищённость

Тип 99 сочетает в себе преимущества композитной брони и динамической защиты, которая предназначена для подрыва и уменьшения пробивной мощи подлетающих снарядов. Новый тип динамической защиты танка Тип 99A2 использует многоуровневую систему обработки входящих данных, что делает его похожим на систему «Реликт», разработанную в России. Новая система динамической защиты способна поражать даже противотанковые ракеты с тандемным зарядом, которые способны преодолеть систему динамической защиты предыдущего поколения.

Т-90А всё ещё использует старую динамическую защиту «Контакт-5», в то время как танки Т-90МС уже оборудованы системой «Реликт». Отмечается, что помимо высокой эффективности против противотанковых ракет, обе системы также существенно уменьшают пробивную мощь подкалиберных бронебойных снарядов.

Тип 99 также оборудован лазерной системой предупреждения, которая оповещает о срабатывании вражеских систем лазерного наведения по танку. Это предоставляет механику-водителю танка шанс уйти из-под обстрела. Учитывая регулярно появляющиеся видео из Сирии и Йемена, на которых запечатлено поражение танков тяжёлыми управляемыми ракетами, у водителя есть около 20 секунд до попадания ракеты. Если его вовремя оповестить, то вероятность поражения танка резко снижается.

Помимо этого на танке Тип 99 присутствуют системы подавления лазерных и инфракрасных систем самонаведения. Однако эти системы ещё ни разу не применялись на практике. Поэтому непонятно, как они поведут себя в условиях реального боя.

Российский танк Т-90 также оборудован системой активной защиты «Штора», которая также выводит из строя лазерные и инфракрасные системы наведения. Помимо этого «Штора» обеспечивает возможность в краткие сроки создать плотную дымовую завесу, что практически полностью делает танк невидимым.

М1 «Абрамс» не обладает ни системой лазерного предупреждения о срабатывании систем самонаведения, ни системой активной защиты, ни системой динамической защиты. Вполне возможно, что будущие модификации будут включать в себя некоторые из этих функций. Однако сейчас М1А2 опирается на мощнейшую композитную броню, которая выдержала десятки лет модификаций и доработок. В эквиваленте со стальными броневыми листами уровень защиты «Абрамса» колеблется от 800 до 1 300 мм. Для сравнения, Т-90, который опирается на системы активной и динамической защиты, обладает уровнем защиты в 650 мм. Тип 99 помимо системы динамической защиты имеет и мощную композитную броню, которая практически эквивалентна броне «Абрамса». Однако некоторые источники утверждают, что броня Типа 99 эквивалентна 1 100-миллиметровым стальным броневым листам.

Мобильность

Тип 99 однозначно является самым «шустрым» танком из этой тройки со скоростью 80 километров в час. Т-90МС и М1 «Абрамс» развивают максимальную скорость в 75 и 70 километров в час, тогда как Т-90А — менее 70 километров в час. Однако, стоит отметить, что неэкономичных газотурбинный двигатель М1А2 позволяет американскому танку передвигаться лишь около 385 километров до следующей дозаправки, тогда как Тип 99 и Т-90 обладают диапазоном действия свыше 480 километров. Кроме того, из-за большого веса М1 нелегко транспортировать и разворачивать в сжатые сроки.

В целом, «Абрамс» незначительно превосходит по огневой мощи и Тип 99 и Т-90. Тип 99 является самым защищённым из всех трёх танков благодаря многоуровневой системе бронирования. При этом он обладает самой высокой скоростью и радиусом действия.

Т-90А пока уступает своим конкурентам, но Т-90МС с улучшенной системой динамической защиты «Реликт», улучшенными прицелами и датчиками и более мощными двигателями может запросто обойти и «Абрамс» и Тип 99.

Главным выводом этого материала является тот факт, что Китай всё-таки способен производить первоклассные основные боевые танки, несмотря на весь скепсис. Пока КНР не поставляли свои лучшие танки на экспорт, и мы не можем убедиться в правдивости этого заключения. Но тактико-технические характеристики танка Тип 99 как минимум не уступают своим основным конкурентам.

Редакция Newsinfo