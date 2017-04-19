Союз России и Ирана как ответ на американскую стратегию «управляемого хаоса»

Один из рупоров внешней политики США, газета #TheNewYorkTimes назвала главной задачей США на Ближнем Востоке вовсе не победу над запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ и даже не свержение Башара Асада—а недопущение военного союза России и Ирана, способного изменить весь расклад на Ближнем Востоке.

«Частичное перемирие в сирийской гражданской войне — это хорошая новость—пишет издание--однако ей нельзя позволить заслонить собой новое опасное обстоятельство, а именно формирование российско-иранской военной оси, которая может разрушить все надежды (США—РИА Катюша) на укрепление позиций на Ближнем Востоке и на сдерживание глобальных амбиций России в будущем.», — констатирует NYT.

В качестве доказательства «глобальных амбиций» России NYT приводит использование Россией иранской базы для ударов по террористам: «За последние несколько десятилетий только Америка и ее союзники могли использовать военную базу в одном ближневосточном государстве, чтобы наносить удары по целям на территории другого государства. Теперь Россия продемонстрировала свою способность делать то же самое, и, по мнению некоторых командиров иранской армии, скоро могут начаться совместные российско-иранские военно-морские учения, а Россия может получить право пользоваться иранскими военно-морскими базами в Персидском заливе».

Как же собираются Штаты боротся с «новой угрозой»? Оказывается ничего нового, The New York Times призывают снова сделать ставку на экономическое давление и пятую колонну, правда, теперь иранскую, а также вооружение террористов: «Америка заинтересована в том, чтобы помешать России и Ирану объединиться против Запада. Если этот альянс примет форму единого фронта, подкрепленного армиями этих стран, Иран станет гораздо менее сговорчивым в своих попытках проецировать влияние на Ближнем Востоке, в то время как Россия тоже будет пытаться восстановить там влияние со своей стороны.

Как заявляет NYT, главная цель нынешнего перемирия – запустить переговорный процесс с Ираном, в ходе которого американские дипломаты должны убедить Иран и его арабских соседей отказаться от сближения с Россией. Для пущей убедительности NYT предлагает использовать «ощутимые экономические стимулы в обмен на обещание не предоставлять России иранские порты и воздушные базы для проведения военных операций». Проще говоря, США надеются на банальный подкуп иранской политической элиты.

Вырисовывается интересная картина: попытавшись свергнуть союзника России и Ирана — Башара Асада, США сами подтолкнули страны к созданию союза, как единственного способа сохранить Сирию. В итоге, увидев, что вместо Ливии на Ближнем Востоке появляется сила, способная противостоять американцам и саудитам, которая уже пользуется влиянием, кроме Сирии еще и Ираке (и это NYT не упоминули шиитский и очень близкий Ирану Йемен, где до сих пор дерется как бешенное национал- освободительное движение хуситов, отбиваясь одновременно от Аль-Каиды, собственных предателей и американского спецназа). Увидев, что натворили, США спешно бросаются исправлять «беду», направляя теперь силы и средства на внесения раздора между союзниками с помощью обещаний смягчить санкции против России за предательство Ирана с одной стороны, и давай подачки Иранской пятой колоне с другой. В тоже время, они открыто говорят о вооружении террористов для борьбы с основной военной силой Ирана — Корпусом стажей.

Интересно, что совсем недавно Washington Times писала примерно то же самое о совместных действий России и Китая в Южно-Китайском море и возможном военно-экономическом союзе наших стран .

Если свести вместе показания аналитиков этих двух самых популярных изданий США, то приходится констатировать: у США пока, к счастью, не складывается с «Кольцом Анаконды» .

Мало того, американская тактика насаждения «управляемого хаоса» в разных уголках планеты способствует тому, от чего штатовских стратегов бросает в холодный пот—а именно, уже проявляющемуся новому союзу России с Китаем и Ираном —союзу, чей потенциал намного превышает потенциал СССР, а равно и самих США.

Редакция Newsinfo