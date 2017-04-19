Можно было любые проблемы решить не разваливая такую мощную страну

"Можно было любые проблемы решить не разваливая такую мощную страну, но кто-то на западе так не считал..." Широко обсуждаемое заявление Путина о причинах развала СССР сделано в определённом контексте, а именно на встрече президента с лидерами прошедших в Госдуму партий, где Путин ответил на реплику Зюганова. И потому всем, кто хочет в разобраться в данной теме, стоит начать с ознакомления со словами Зюганова.

Приводим ту часть, на которую отреагировал Путин. Цитата из Зюганова: «Хотел бы обратить внимание своих коллег на то, что СССР громили национализмом, русофобией и антисоветизмом. Украину подожгли после того, как расправились с коммунистами и устроили снос всех памятников, а потом уничтожение всего русского и народного. Нам надо обратить внимание, что в ходе даже этой выборной кампании у нас, Владимир Владимирович, этого никогда не было. Со мной тут пытались много раз расправиться, у нас подвергли остракизму целую группу руководителей высокого уровня, чего в принципе раньше не было».

Далее глава КПРФ долго жалуется на нарушения на выборах, говоря при этом на просительном языке (см. версию).

В картине мира Геннадия Андреевича есть субъект, который можно обобщённо назвать "злые силы". Эти "злые силы" громили СССР, подожгли Украину, предварительно расправившись с коммунистами, и теперь устроили фальсификации на выборах в Госдуму. Но в этом описании отсутствует ответ на вопрос: А что делали сами коммунисты, когда громили СССР, расправлялись с коммунистами, поджигали Украины и устраивали фальсификации на выборах? В описании Зюганова нет субъекта под названием коммунисты. Есть объект – коммунисты и громящий его субъект – "злые силы". Эту картину мира Геннадий Андреевич транслирует на протяжении двух десятилетий.

Ответ Путина: «Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства».

КПСС как правящая партия первой несёт ответственность за развал СССР. И говорить об этом в первую очередь должен Зюганов. Причём не на языке «злодеев Горбачёва, Яковлева и Ельцина», так как при всей зловещности этих фигур, нужно ответить на вопросы:

Что делало ЦК КПСС? Оно тоже состояло из злых сил?

Что делал XXVIII съезд КПСС, который не снял Горбачёва даже в 1990 году, когда ВСЁ уже было ясно? Он тоже состоял из злых сил?

Что делал Съезд народных депутатов СССР, состоящий преимущественно из членов КПСС, который проголосовал за отмену руководящей роли партии в СССР (то есть КПСС сама проголосовала за отмену своей власти)? Он тоже состоял из злых сил?

Что делали 19,5 млн. членов КПСС, видя разгром собственной партии и СССР? Они тоже были злыми силами?

На эти вопрос должен отвечать Зюганов, но он не ответит на них никогда. Потому что Зюганов и КПРФ в целом создавались не для советского реванша, который невозможен без языка ответственности, а для совсем других задач.

Если же говорить о причинах развала СССР до конца, то, помимо роли КПСС, которая за всё отвечает в первую очередь, потому что именно она была правящей партией, нужно дать прямой ответ на вопросы:

- Что делало КГБ?

- Что делала армия?

- Что делал административно-хозяйственный аппарат?

- Что, наконец, делал народ?

В ответах на эти вопросы лежит причина развала СССР.

Что же касается продвижений идей национализма силами КПСС, то, если речь идёт о выстраивании диалога между большевиками и национальными окраинам в период становления СССР, то какие у большевиков были другие варианты? Российская империя распалась, на окраинах образовался ряд сепаратистских движения от Дальневосточной республики до Украинской Народной Республики, корнями уходящая в Российскую империю, - это к вопросу о том, что якобы «Украины придумали коммунисты», - и ряда других сепаратистских движений на юге. Большевики, не имея никаких возможностей для их подавления, сумели обернуть национальную энергию окраин на посткатастрофическую сборку страны, фактически вытащив историческую Россию из небытия. Были другие способы собрать СССР, кроме как в виде Союза Советских Социалистических Республик? Какие? Залить окраины кровью и вбить их обратно в империю? Где были ресурсы для такого подавления? Под какой идеологией можно было мобилизовать народ на такое подавление? Очевидно, что это было в принципе невозможно.

Кроме того, практика опоры на национальные силы окраин, противопоставление которых сепаратистам позволяет удержать страну, вовсе не является уникальной чертой большевиков. Например, в современной России мы на кого на юге опираемся? На интернационалистов?

В заключение своей речи Зюганов говорит Путину следующее: «Без сильной вертикальной власти, справедливости, духовности, коллективизма Россия не может жить. Но ваш авторитет – это авторитет всей страны, и мы должны его беречь, он не может служить одной партии. Это принципиально важно для всех нас и сегодня, и завтра, и на будущее».

На что, как мы уже обсуждали выше, Путин отвечает, говоря на языке ответственности – на языке субъектности. Для сильной вертикальной власти, справедливости, духовности и коллективизма нужна субъектность. Для того чтобы приструнить злых бояр, добрый царь не опирается на жалобщиков, он создаёт опричнину.

Редакция Newsinfo