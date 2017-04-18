Про Боинг в западной пропаганде, или диванные выводы Вашингтона

Международная следственная группа, расследующая больше двух лет крушение малазийского «Боинга» над территорией Украины, пришла к предварительным выводам на грани абсурда: во всем виновата Россия. Согласно мнению группы, ЗРК «Бук» был доставлен на территорию Украины из России, а затем, после запуска ракеты, вывезен обратно. Но возможен ли подобный ход событий? В чем эксперты допустили ошибку?

Шизофрения экспертов

Очень трудно себе представить, что голландцы, слепо идущие за директивным курсом Вашингтона и Брюсселя, пришли бы к иным выводам; особенно в разгар избирательной кампании в США с безусловной ставкой на противостояние России по всем фронтам в прямом и переносном смысле этого слова. Подготовившие доклад эксперты разошлись во мнениях. Одни посчитали, что «доказательств» против России достаточно, другие — что их нет совсем, что ясно говорит об уровне расследования и опубликованного доклада.

Незадолго до того, как комиссия озвучила свои выводы, российские военные, специалисты «Алмаз-Антей», предоставили радиолокационные данные станции в Ростовской области, которая отслеживала полет самолета в день крушения. Данные говорят о том, что никаких объектов с территории поселка Первомайский, расположенного у города Снежное, — а выводы комиссии утверждают, что именно оттуда была пущена ракета, — не зафиксировали. Это значит, что ополченцы Донбасса не причастны к авиакатастрофе, а ракеты запустили с территории, подконтрольной ВСУ Украины, что противоречит официальной версии американских спецслужб, безапелляционно утвердивших на брифинге 22 июля 2014 года вину ополченцев в крушении «Боинга». Но, как и следовало ожидать, данные, предоставленные Россией, в докладе проигнорировали.

Хотя даже здесь эксперты, готовившие доклад, разделились на два лагеря: одни говорят, что российские данные не принимали в расчет, другие — что просто с ними не согласны и поэтому не включили их в доклад.

Что же происходило во время расследования внутри Международной следственной группы, если после двух лет «кропотливой» работы сообщество экспертов раскололось на два лагеря?

Там за туманами…

Другой важный вопрос — почему эта же группа не изъяла в свое время данные диспетчерских служб Украины? Теперь же ни данных диспетчерских служб, ни записей с радаров нет. Они исчезли. Туманная история с пропажей важнейших данных косвенно намекает на нежелание влиятельных международных сил обнародовать правду.

Но самое примечательное то, что в момент катастрофы в том районе проходил американский спутник. И данные с этого спутника могли бы поставить точку в этом инциденте еще два года назад без всякого рода расследований и докладов международных комиссий и групп. Факты местоположения американского спутника в районе падения самолета были получены российскими военно-комическими силами, которые зафиксировали его перемещение неподалеку от катастрофы.

Еще один интересный момент заключается в том, что сразу после падения международные специалисты не могли подойти к месту падения «Боинга» из-за непрекращающихся обстрелов территории со стороны украинских вооруженных сил. Черные ящики, которые все же смогли достать, были сразу же засекречены, а их данные остались тайной за семью печатями.

Хрустальные обвинения Вашингтона

Раскол в Международной следственной группе говорит о том, что выдать однозначную ложь за правду у Вашингтона не получается. Иначе бы и не было этого раскола. Искажения настолько очевидны, что даже массированная информационная атака на Россию со стороны западных СМИ дает сбои из-за очевидной однобокости выстроенной Вашингтоном теории, которая то и дело валится набок от малейшего адекватного вопроса или утверждения.

Фабрикация и откровенная мутность расследования авиакатастрофы налицо: следствие не учло результаты натурного эксперимента, который провели специалисты корпорации «Алмаз-Антей» и данные радиолокатора, предоставленные российскими военными 26 сентября этого года.

При этом в докладе учли записи телефонных переговоров неизвестных и никем не идентифицированных людей, которые предоставила украинская сторона. В доклад также вошли «железобетонные» доводы «диванной» группы блогеров «Bellingcat», среди которых нет ни одного военного или технического эксперта. Свои доказательства группа находила в открытом доступе, а в сеть они попадали от анонимных источников. При этом данные военных, локаторов и спутников никто из них толком не учитывал. Примеров таких масса: запись с видеорегистратора, «подтверждающего» нахождение «Бука» в районе крушения самолета, возникла из ниоткуда только в мае этого года. Волонтеры из группы «AntiBellingcat» провели большую работу, чтобы доказать фальсификации и инсинуации доморощенных экспертов.

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова политолог Шаповалов Владимир Леонидович прокомментировал публикацию доклада следующим образом:

«Я думаю, что этот документ воспринимать всерьез не стоит, потому что это, конечно, необъективное расследование, это — политический заказ. Причем, заметьте, мы не увидели в этом документе ничего нового, кроме того, что уже было изложено раньше в течение двух лет. Обращаю внимание на то, что фактически российское мнение и предположения за истекшие два года, которые были высказаны, в том числе последнее от «Алмаз-Антей», не были учтены при публикации и подготовке этого доклада. Из чего можно сделать вывод об однобокости, политической ангажированности и политическом заказе. Более того, вызывает вопросы сам факт того, что Россия не включена в число сторон, которые занимаются расследованием, в то время как Украина, например, включена. И в этом смысле возникает достаточно любопытная коллизия.

Если вести речь о том, что существует два вероятных виновника, то есть Украина либо ополченцы, и при этом один из вероятных виновников участвует в написании доклада и в расследовании, а второй не участвует, то ни о каком объективном разбирательстве, безусловно, речь не может идти абсолютно. Это доклад, который подготовлен для того, чтобы заведомо выставить Россию виновником трагедии, не учитывающий реальных технических и иных параметров. И этот доклад нужно рассматривать как элемент информационной войны, но не как юридический документ».

Прежде чем безапелляционно обвинять Россию во всех смертных грехах на основе сомнительных фактов и бездоказательных выводов, международной комиссии в первую очередь следует выяснить, почему украинские власти в лице президента Петра Порошенко не закрыли воздушное пространство над районом боевых действий, и уже после этого передавать дело в Гаагский трибунал. Очевидные перекосы в расследовании, отказ от предоставленных Россией фактов и данных вкупе с массированной информационной атакой ясно указывают на то, что в Вашингтоне очень хотят видеть виновницей авиакатастрофы Россию. Правда, обвинения Белого дома настолько шиты белыми нитками, что их видно невооруженным глазом через моря и океаны.

Редакция Newsinfo