Ганшип из «Ильюшина чуда»: летающий монстр СССР

За время Вьетнамской войны огромной популярности в американских войсках удалось добиться так называемым ганшипам — ударным самолётам, построенным по принципу летающих артиллерийских батарей. Транспортные либо пассажирские борта, нашпигованные орудиями различного калибра (вплоть до 105-мм. гаубиц), подолгу «зависали» над позициями вьетконговцев и утюжили землю до выработки топлива.

Практически полное отсутствие систем ПВО, наблюдавшееся в армии Северного Вьетнама, позволяло не опасаться самолётам ответного огня. Со временем ситуация с зенитно-ракетными системами во вьетнамской армии стала исправляться, и ганшипы начали нести первые потери. Но тактика применения «летающих батарей» настолько понравилась Пентагону, что концепция ганшипа получила дальнейшее развитие и широкое распространение. Самолёты данного типа, при условии отсутствия у противника адекватной ПВО, становились гораздо более эффективными в бою машинами, чем штурмовики и ударные вертолёты.

Кульминацией американских работ данном в направлении стали машины AC-130H Spectre и АС-130U Spooky. Эти ганшипы, созданные на базе транспортников C-130 Hercules, на сегодня, по заявлениям Пентагона, являются лучшими ударными самолётами своего класса. Но так ли это на самом деле?

Работы по направлению ганшипов велись и ведутся всеми ведущими конструкторскими бюро мира, но зачастую эти самолёты довольно часто остаются в тени. Никакое из государств, кроме как США, так активно не использует свои «летающие батареи» и потому, ганшипы других стран банально не получают соответствующей рекламы. Однако это вовсе не означает, что серьёзных конкурентов у Spectre и Spooky нет. Так, по огневой мощи американских ганшипов явно превосходит их секретный аналог из Поднебесной — «летающая батарея» на базе китайской копии Ан-12. Но, мало кому известно, что ещё в начале 90-х в СССР был спроектирован собственный ганшип, который имел все шансы стать лучшим самолётом данного типа в мире.

Разработкой советского аналога AC-130, получившего название Ил-114ТОП, занималось КБ Ильюшина. В качестве основы для ганшипа предполагалась взять новейший транспортный самолёт Ил-114Т, который совершил свой первый полёт в марте 1990 года и, именно который можно назвать своеобразным «Ильюшином чудом», родом из СССР.

Конечно, по техническим и лётным характеристикам советский транспортник явно уступал C-130, но данные машины не совсем логично сравнивать по причине того что они относятся к разным классам. Более тяжёлый, габаритный и устаревший Hercules явно проигрывал разработке Ильюшина по параметрам заметности и тяговооружённости. По этим причинам, ударный самолёт на базе Ил-114Т стал бы своеобразным лёгким ганшипом небольшого радиуса действия. Лёгким, но отнюдь не менее смертоносным.

В качестве «главного калибра» Ил-114ТОП выступала 120-мм. гаубица от самоходного артиллерийского орудия 2С23 «Нона», смонтированная в подвесной турели под фюзеляжем. Для работы по менее бронированным целям «Нону» дополняла ещё одна пушка. Автоматическое 30-мм. орудие 2А42 также находилось под днищем самолёта и управлялось собственным оператором-стрелком. Ещё два члена экипажа отвечали за наведение пушек и один — за огонь из гаубицы.

Кроме того что Ил-114ТОП должен был вооружаться тяжёлым 120-мм. орудием, которое явно превосходило устанавливаемую на американских ганшипах лёгкую 105-мм. гаубицу M102 по огневой мощи, советский ударный самолёт имел ещё одну отличительную особенность. Обе пушки Ил-114ТОП располагались не в боковых проёмах строго по одному борту, как это было сделано на AC-130, а непосредственно под фюзеляжем по оси симметрии самолета. Что, вкупе с подвижностью турелей в пределах 90 градусов в вертикальных и горизонтальных плоскостях, давало бы советскому ганшипу возможность поражать цели гораздо более эффективно. Говоря грубо, Ил-114ТОП мог сосредотачивать огонь своих орудий как и на одном пятачке, а мог и наносить точечные удары сразу по двум, расположенным на отдалении друг от друга, объектам. В подобной, уникальной многофункциональности советского ганшипа и заключалось его главное отличие от американского аналога.

Однако, несмотря на явную перспективность Ильюшинского ганшипа, все работы по самолёту были свернуты. Распад СССР не позволил выделять дополнительные средства на постройку и испытания первого советского ганшипа. Более того, «шоковая терапия» в экономике только что образованной страны не позволила наладить серийное производство линейки самолётов на базе Ил-114. Даже базовая, пассажирская версия ильюшинского самолёта оказалась построенной всего в нескольких лётных экземплярах, чего уж говорить о проектируемом на его базе ганшипе.

Но летающие артиллеристские батареи, созданные на базе военных транспортников, ещё долго будут оставаться в строю по всему миру. Развитие лёгкой транспортной авиации страны всегда будет являться толчком к развитию ганшипов. И потому, кто знает, не увидим ли мы в скором будущем ударный самолёт на базе новейшего Ил-112.

Редакция Newsinfo