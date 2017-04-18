Киев лепит из пластилина: эксперты доказали непричастность РФ к гибели Boeing

Группа энтузиастов под названием AntiBellingcat выложила в открытый доступ подробный отчет о крушении над Донбассом Boeing «Малайзийских авиалиний». Стоит ли говорить, что он сильно разнится с точкой зрения западных экспертов, и все их доказательства на поверку оказываются фальсификациями чистой воды? Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Итак, энтузиасты успешно опровергают различные версии гибели авиалайнера, которыми оперировали Украина и отдельные страны Запада. В частности, «сенсационные доказательства» группы Bellingcat, которая изначально приняла точку зрения проукраинских или даже проамериканских специалистов. Давайте разберем основные пункты.

Некоторые эксперты доказывали, что Boeing был сбит «новой российской ракетой», которая использовалась якобы в модификации «Бук М1-2», которого нет на вооружении ВС Украины. В Bellingcat давили на то, что Boeing был сбит одиночным «Буком» ополченцев. Но зона обнаружения целей одиночной СОУ крайне ограничена и эффективность ее огня крайне низка. Дальше — больше. К месту стрельбы (это район Снежного) и через Луганск на территорию России «Бук», по мысли горе-исследователей, был доставлен белым трейлером, который 17 июля 2014 года вроде как находился в районе Макеевки. На самом деле, ролик с видеорегистратора, размещенный в Сети через два года после крушения, был сделан до 15 июля 2014 года. Это легко отследить, благодаря колонне бронетехники. На ролике от 15 июля можно увидеть, как асфальт до прохождения колонны был цельным и не поврежденным. После прохождения колонны на дорожном полотне появились вмятины от гусениц. Как тогда покрытие спустя всего два дня снова выпрямилось? Чудеса, да и только.

Оказался сфальсифицированным и инверсионный след от ракеты «Бук», который ранее был зафиксирован на фотографиях. Уже понятно, что, скорее всего, они были сняты в другое время. Фальсификаторов выдала погода: полностью голубое небо в Донбассе как-то контрастирует с облачностью в районе катастрофы, что отражено в техническом отчете по крушению.

Наконец, AntiBellingcat доказал, что установить по данным SBIRS точку пуска также не представляется возможным. И потому, что работа двигательной установки ракеты «Бук» была короче необходимых для определения 20 секунд, и потому, что место пуска Bellingcat определил с точностью в 3–4 км, что явно выше возможностей американской космической системы.

Получается, ни одна техническая характеристика процесса обнаружения ракеты в отчете не представляет истинной ценности и не является доказанным или достоверным.

«Обнародование настоящих документов трагедии невозможно, потому что Штаты не будут сдавать своего друга Украину, который удачно разместился в подбрюшье России. Но никто не говорит открыто, например, о незаконном захвате власти в Киеве, предпочитая примешивать в ситуации на юго-востоке Украины Россию. Так и в случае со сбитым Boeing. Не в наших интересах сбивать какой-то самолет, что могла от этого выиграть Россия? А вот что делала там Украина, понятно. В этот день шел борт номер 1 из Южной Америки. Он летел через Украину в Сочи, где ожидался ряд консультаций с участием первого лица нашего государства. Стоит лишь сопоставить факты, и сразу станет понятно, кому было нужно сбивать Boeing. После того как Барак Обама дал на это добро, с ним сразу испортились отношения», — комментирует заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

Эксперт действительно косвенно намекает на то, что в уничтожении самолета, визуально похожего на президентский борт, замешана украинская сторона. Занятно, но ведь на фотографиях, которые демонстрировались Bellingcat, красовались не «новые ракеты» России, а ракеты типа 9М38 / 9М38М1, которые стоят на вооружении множества стран, включая Украину.

«Они подворачивали небо под радиус действия своих «Буков», снизили эшелон, чтобы «Бук» достал, до сих пор не публикуют радиосвязь с самолетом. Предположу, что командир Boeing сказал тогда, что ему далеко лететь и надо бы повыше, но на земле прикрылись нестабильной обстановкой и велели снижаться. Прошло больше двух лет, истинные записи до сих пор не опубликованы. Вместо этого вылезают какие-то фейки. Американцы — известные мастера монтажа. Они даже высадку на Луну преподнесли из закрытого павильона. Да, высадка была, но сняли это все в помещении, потом показали всему миру, а мир проглотил наживку. Думаю, что никогда не будет в обозримом будущем правды по этому вопросу», — продолжает эксперт ФАН.

Уже 28 сентября Нидерланды представят вторую часть доклада по Boeing. Там должны быть более развернутые ответы на вопросы о типе вооружения, из которого был подбит самолет, откуда был произведен залп и кто именно ударил по авиалайнеру. Но расследование международной следственной группы трудно назвать состоятельным.

«Почему международная комиссия не запросила нашу версию? Попытались было малайзийские эксперты, но их быстро заткнули. А Европе невыгодно показать Россию в нормальном свете. От России там вообще не было специалистов. Зарубежные эксперты говорят, что «Бук» российский. Но, слушайте, пригласите представителя Минобороны, гражданской авиации, независимого эксперта. Хотя бы он там будет присутствовать и отвечать на неудобные вопросы. Нет, что-то слепили, что даже не лепится, какой-то плохой пластилин, без точных расчетов всех действий ракеты, экипажа самолета. Наша сторона доказала, что направление взрыва было совсем другим, смоделировав нос Ил-86, который по габаритам такой же, как Boeing-777. Там были не те квадраты и не те элементы поражения, которые находятся в наших «Буках». «Буки», которые на Украине, в России давно не используются и списаны», — добавляет Сытник.

Редакция Newsinfo