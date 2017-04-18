Самый-самый. Боевая машина "Терминатор"
Объект 199 "Рамка" (более известна под общим названием боевой машины огневой поддержки "Терминатор") -предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника.
Линейка «Самый-самый» посвящена наиболее выдающимся рукотворным сооружениям и машинам. Каждый выпуск рассказывает об одном из самых значимых объектов, самой быстрой, самой точной и мощной технике.
Самые-самые масштабные объекты инженерной мысли и результаты тяжелейшего труда — каждый день делают нашу жизнь удобнее и безопаснее, являются частью истории и создают основу для великого будущего.