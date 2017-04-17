Учения подтвердили надёжность арктического щита России

Двухмесячные учения в Арктике, проводимые министерством обороны, завершены. Это были одни из крупнейших учений за последнее время в нашей стране. Как они прошли и какие выводы можно сделать по их окончании?

Сразу следует указать не просто на масштабность маневров, но задействование в них разнообразных родов войск. Этот принцип последовательно используется на всех военных учениях, проводимых за последние несколько лет. Важно не просто проверить состояние техники и боевую выучку отдельных подразделений или даже родов войск, но и натренировать умение совместной работы, штабное и тактическое взаимодействие. Российская Армия тренируется как единая система, и это очень правильное стратегическое решение.

На завершившихся учениях, к примеру, сначала отрабатывалось отражение ударов авиации, включая беспилотники, а также крылатых ракет условного противника на территории от Баренцева моря и до Чукотки. После успешного отражения условной атаки был нанесён ответный удар, в том числе и при помощи межконтинентальных ракет. Помимо надводного и подводного флота были задействованы бомбардировщики (включая стратегические), истребители Су-27, Су-35 и МиГ-31, комплексы С-300, С-400 и «Панцирь», не были забыты и арктические мотострелки и морские пехотинцы.

Командующий Северным флотом адмирал Владимир Королёв, отметив, что «с поставленными задачами силы Северного флота успешно справились и цели учений были достигнуты», также особо подчеркнул цель учений:

«Стояла задача отработать практические действия по защите арктического побережья и островной зоны Российской Федерации, моделируя различные сценарии существующих и возможных угроз».

Посмотрим на задействованные силы чуть подробнее.

Начнём с ракет. Всего было произведено 12 пусков крылатых ракет морского и наземного базирования, при этом пуск одной из «Булав» оказался безрезультатным: ракета самоликвидировалась, не поразив цель. По данному поводу прошли стандартные комментарии либеральных СМИ на тему «ага, опять всё пропало, не могут ничего в России нормально сделать!». Однако не надо забывать, что «Булаву» разработали совсем недавно, и, следовательно, имеется некоторое количество ракет с конструктивными недоработками, которые целесообразно утилизировать таким вот образом — на учениях. Генерал-полковник Виктор Есин, консультант главкома РВСН, пояснил событие:

«Проведенный после большого перерыва пуск преследовал цель проверить надежность корабельно-ракетного комплекса с “Булавой”. Не секрет, что во время предыдущих запусков были определенные сложности, но этот групповой пуск — из двух ракет — подтвердил, что конструкторы и промышленность справились с прежними недоработками и система доказала свою надежность».

При этом залповая стрельба была выполнена с глубины 50–55 м при сильном волнении моря (6–7 баллов) — очень впечатляет.

Перед практической частью были проведены командно-штабные учения, в которых принимали участие Генштаб и командование ОСК «Север», — они начались ещё в конце июля. Именно они «ставили» задачу: противник атаковал ракетами и самолётами со стороны Баренцева моря, Чукотки и через Северный полюс, затем корабли попытались прорваться в сторону Северного морского пути, высаживая десанты и разведывательно-диверсионные группы.

После отражения первичной условной атаки с нанесением контрудара в море вышла корабельная группировка во главе с флагманом Северного флота, атомным ракетным крейсером «Петр Великий», которая и осуществляла пуски крылатых ракет. Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга сообщает:

«Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки Северного флота, проходивших одновременно на нескольких театрах действий, было задействовано около 35 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», более 15 летательных аппаратов пяти типов, а также атомные и дизельные подводные лодки».

Также к боевым действиям были подключены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 дальней авиации, а части морской пехоты и мотострелковых войск занялись зачисткой территории от остатков вражеского десанта. Таким образом, учения охватили весь цикл действий по обороне, продемонстрировав высокую боеспособность и боеготовность арктической группировки войск.

Военный историк Дмитрий Болтенков указывает на показательный факт: никогда прежде у России не было столь мощного «арктического щита»:

«Даже во времена СССР между Баренцевым морем и Чукоткой не было столь мощной группировки из средств ПВО, боевых кораблей, подводных лодок, ударных самолетов, мотострелковых бригад и частей морской пехоты. До сих пор ни у СССР, ни у России не было опыта организации обороны севера страны от масштабного удара противника, оснащенного современными высокотехнологичными средствами, включая беспилотники и крылатые ракеты. Последние годы Минобороны не только создавало уникальную арктическую инфраструктуру, но и училось защищать север России. Нынешние учения позволили не только проверить проделанную работу, но и определить дальнейшие пути развития российской арктической группировки».

ОСК «Север», официально сформированное в декабре 2014-го года, защищает рубежи Родины на протяжении границы от Мурманска до Анадыря. В состав группировки входит Северный флот, 80-ю и 200-ю мотострелковые бригады и несколько дивизий противовоздушной обороны. Состав ОСК постоянное пополняется новыми видами техники, специально разработанными для эксплуатации в условиях Арктики, включая авиацию.

В 2015-м году в Арктике были развёрнуты два зенитных полка С-400 «Триумф», восстановлена заброшенная в 90-е годы ещё советская инфраструктура (13 аэродромов и 10 радиолокационных пунктов), авиация Севера получила вертолёты Ка-62 и Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор», а подводный флот — субмарина «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», оснащённую крылатыми ракетами четвёртого поколения.

В очередной раз констатируем факт: Россия лидирует в мире по количеству ледоколов, и только у нас имеются атомные, в других странах только задумываются над их строительством.

Также во время учений впервые в истории была произведена высадка морского десанта на необорудованное побережье Арктики (остров Земля Александры, входит в самый северный архипелаг России — Землю Франца-Иосифа). В десанте, помимо сотни бойцов, было задействовано более десятка единиц боевой техники: ТР-82А, МТ-ЛБВ, плавающие снегоболотоходы ТТМ, а также военные модели грузовиков «КАМАЗ» и «Урал».

Высадка проводилась, как и все учения, комплексно: перед тем, как большой десантный корабль «Кондопога» подошел к береговой черте, акватория района уже была обследована на предмет наличия противника гидрографическим судном «Визир». Помимо самой высадки, арктические мотострелки совершили марш-бросок и разбили палаточный лагерь для временной дислокации.

Таким образом, российские войска в Арктике показали отличные результаты. Россия сейчас серьёзно вкладывается в развитие региона и его необходимо защищать так, чтобы противник не смог проникнуть на нашу территорию ни диверсионными группами, ни крылатыми ракетами. И, надо сказать, преимущество российской армии в арктическом регионе наглядно.

Как известно: трудно в учении, но противнику потом в очаге поражения куда хуже.

Напоследок целесообразно отметить в явном виде необходимость усиления обороны в Арктике: необходимо радикально умерить аппетиты некоторых стран на находящиеся на нашей территории полезные ископаемые. «Чужой земли мы не хотим ни пяди / Но и своей вершка не отдадим», в том числе и на арктическом шельфе.

Редакция Newsinfo