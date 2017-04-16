Российский ВПК захватывает рынки

Страны, обладающие собственным военно-промышленным комплексом, создают при его помощи оружие и военную технику не только для своих нужд, но и для продажи в другие страны. Экспорт оружия — довольно доходный бизнес. России принадлежит четверть рынка и почетное второе место. Все остальные безнадёжно отстают. Китай с третьим местом занимает лишь 5,9% мирового рынка оружия и военной техники.

В 90-е годы ВПК России, как и все остальные отрасли экономики, переживал кризис. В 2000 году экспорт военной продукции России составлял три миллиарда долларов. За то время, пока Владимир Путин на посту президента занимался возрождением России, объём экспорта нашего ВПК вырос в пять раз — до 15 миллиардов долларов. С 2000 по 2015 год российское оружие и военную технику приобрели 116 стран мира на общую сумму 115 миллиардов долларов.

Лидером военно-промышленного комплекса России является АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“». Основной сферой деятельности концерна является противовоздушная оборона. Его предприятия разрабатывают, производят и модернизируют зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и его компоненты. За прошлый год «Алмаз-Антей» выручил от экспорта своей продукции 8,3 миллиарда долларов.

Второе место занимает ОАО «Вертолёты России». Чем занимается эта организация, ясно из названия. Вертолётный холдинг консолидировал все производства вертолётной техники в России, а потому выпускает машины всех марок. Три новинки находятся на стадии разработки. По итогам прошлого года экспортная прибыль холдинга составила 3,4 миллиарда долларов.

Третье место по величине экспорта занимает ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК). За прошлый год эта корпорация заработала на экспорте 2,6 миллиардов долларов. ОДК производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. Объединённая двигателестроительная корпорация является дочерней компанией Объединённой промышленной корпорации «Оборонпром», входящей в Государственную Корпорацию «Ростех».

Четвёртое и пятое места принадлежат ОАО «АХК Сухой» с 2,1 миллиардами долларов экспортной выручки и Концерну «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), заработавшему на экспорте своей продукции 1,8 миллиардов долларов за прошлый год. Продукция «Сухого» не нуждается в представлении. КРЭТ — это вертикально-интегрированная компания с полным спектром компетенций в сфере создания радиоэлектронных систем для оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей промышленности.

Наиболее популярными продуктами российского ВПК, поступающими на экспорт, стали подводная лодка проекта 636 «Варшавянка», зенитно-ракетные комплексы С-300, многофункциональные самолёты МиГ-35, ударные вертолёты Ми-35, Ми-28 и Ка-52, а также основной боевой танк Т-90.

Среди покупателей российского оружия и военной техники лидером является Индия, на долю которой приходится 39% от всей купленной продукции на сумму свыше одного миллиарда долларов. Немного недотягивает до миллиарда долларов Вьетнам и занимает второе место в рейтинге покупателей. Следом идёт Китай, который купил в прошлом году продукции российского ВПК на сумму 909 миллионов долларов.

Россия уверенно догоняет США на рынке вооружений. Конечно, таких темпов, какие мы видели в первые годы возрождения отечественного ВПК, ожидать не приходится. Но самое главное произошло. Российские оружейники выстояли в сложные времена и сейчас постепенно наращивают производство и налаживают связи с покупателями.

Редакция Newsinfo