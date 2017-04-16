МГУ вдвое увеличит мощность российского суперкомпьютера "Ломоносов"
По словам ректора, их компьютер является самым мощным в России, а также одним из самых мощных в мире. «Ломоносов» постепенно становится мощнее и уже через несколько дней его мощность возрастет почти вдвое. Об этом Садовничий рассказал на VI Японо-Российском форуме ректоров, проходящем в Москве.
Также он заметил, что суперкомпьютер решает важные задачи для фундаментальной науки.
На сегодняшний день «Ломоносов» имеет мощность 1,37 петафлопса. Он является первым гибридным суперкомпьютером такого масштаба в России и Восточной Европе.
Предыдущее увеличение мощности суперкомпьютера было сделано в июне 2011 года. Тогда мощность «Ломоносова» составляла 1,3 Пфлопс.