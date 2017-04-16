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МГУ вдвое увеличит мощность российского суперкомпьютера "Ломоносов"

Наука | 16.04.2017


МГУ вдвое увеличит мощность российского суперкомпьютера
Мощность российского суперкомпьютера «Ломоносов» разработки Московского государственного университета будет увеличена почти вдвое в ближайшие дни, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

По словам ректора, их компьютер является самым мощным в России, а также одним из самых мощных в мире. «Ломоносов» постепенно становится мощнее и уже через несколько дней его мощность возрастет почти вдвое. Об этом Садовничий рассказал на VI Японо-Российском форуме ректоров, проходящем в Москве.

Также он заметил, что суперкомпьютер решает важные задачи для фундаментальной науки.

На сегодняшний день «Ломоносов» имеет мощность 1,37 петафлопса. Он является первым гибридным суперкомпьютером такого масштаба в России и Восточной Европе.

Предыдущее увеличение мощности суперкомпьютера было сделано в июне 2011 года. Тогда мощность «Ломоносова» составляла 1,3 Пфлопс.

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