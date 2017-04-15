Итоги "исторического" визита Путина в Турцию

Фирменный стиль Путина, когда для достижении цели используются механизмы мало кому вообще приходящие в голову, в полной мере показал себя на состоявшихся российско - турецких переговорах. И хотя международные СМИ с желчью ожидали исключительно холодной, крайне формальной и бессмысленной встречи двух лидеров, реальность оказалась ровно противоположной для всех из них.

1. ЗАМОРОЗКА И СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Неожиданное выступления Путина на энергетическом конгресса в Стамбуле, а также сигналы прозвучавшие в речи российского лидера для стран - экспортеров нефти и Запада, были интерпретированы мировыми биржами абсолютно верно - окончание речи президента России сопровождалось резким скачком нефтяных цен.

На рынках это произвело фурор, и вот почему.

Мероприятие Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле посещенное президентом, имеет статус экономического форума крупнейших сырьевых компаний, гос корпораций, или в крайнем случае премьеров заинтересованных стран. Выступления первых лидеров мировых держав никто не предусматривал. Более того, в официальном графике Владимира Путина, копия которого имелась у турецкой стороны, данного посещения и вовсе не значилось. Тем не менее, вопреки любым прогнозам, он туда приехал, и тем самым лишний раз подтвердил справедливость знаменитого высказывания Черчилля, утверждавшего, что в политике нет друзей и врагов, а есть только взаимные интересы, которые умные руководитель сумеет понять и правильно использовать. Путин - понял.

И слегка изменив график, существенно взвинтил мировые цены на нефть.

К моменту окончания речи Владимира Владимировича, нефть марки Brent превысила отметку стоимости в 53 доллара и обновила абсолютный рекорд года.

Уровень стратегического и наличие нестандартного мышления у президента подтверждает и то, что в этом году не поехав на ключевую Мюнхенскую конференцию по безопасности, пропустив наиболее авторитетное заседание Генассамблеи ООН и целый ряд прочих высокопоставленных мероприятий, он неожиданно побывал в Стамбул и достигнул тех целей, которые с огромным трудом пришлось бы добиваться на более высоких площадках - поднял цены на энергоносители, и передал сигнал коллективному Западу.

Суть сообщения состоит в предложении Российской стороны присоединиться к мерам ОПЕК по ограничению добычи нефти и призыву к другим нефтедобывающим странам поддержать эту инициативу. Для тех же, кто не понял сути сказанного, было добавлено, что это предложение России - акт доброй воли, а не признак слабости:

Главной причиной этого шага, являются не трудности с наполнением российского бюджета, а желание удержать энергорынок в стабильное состоянии - подчеркнул президент.

И если вы им не воспользуетесь (между строк говорит он), то на фоне того, что все последние два года инвестиции в нефтяной сектор катастрофически падали, перепроизводство нефти скоро все равно обернется дефицитом, а значит новым, огромным и неконтролируемым рывком цен. Нам это выгодно, а вам? Подтекстом спрашивает Путин...

"- В сложившейся ситуации заморозка, или даже сокращение добычи является, пожалуй, единственным правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики". Подводит итог российский президент. И это, взаимовыгодное решение, символизирующее очевидный провал попыток дестабилизации России путем демпинга мировых цен на энергоносители.

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

а.) По итогам посещения Турции и личной встречи с Эрдоганом российского лидера, окончательно заключено и подписано межправительственное соглашения предусматривающее строительство двух "ниток" газопровода "Турецкий поток" - одной для внутреннего рынка Турции, другой - для снабжения Европы. Это обеспечит России еще один канал сбыта природного топлива как на Ближнем Востоке, так и в Европейском Союзе.

Не исключается также, что после завершения строительства первой нитки мощностью 15 миллиардов кубометров газа в год, будет проведена прокладка второй линии не дожидаясь официального согласия Еврокомиссии на продолжение строительства непосредственно в Европе. Тем самым играя на нервах и желаниях европейских промышленников, видящих трубу доведенную буквально до их "заднего двора" и простаивающие вместе с ней потенциальные прибыли, планируется оказать необходимое давление на положительное для нашей страны решение евро депутатов.

"Россия бесперебойно поставляет газ в Европу уже более 50 лет. И сейчас Москва пытается создать новые маршруты. Прямые, более быстрые и, главное, безопасные, подчеркнул Путин. Тот же "Северный поток" уже продемонстрировал свою эффективность. Но при строительстве второй ветки возникли уже политические трудности, инициированные не в Евросоюзе, но им поддержанные. И это лишь один из множества примеров. Хочу подчеркнуть, что попытки сдерживать развитие энергетической отрасли в угоду политическим амбициям недопустимы...

Властями ряда стран практикуются рекомендации бизнесу сворачивать доходные проекты, отказываться от закупок топлива по кратчайшим маршрутам. При этом ссылаются на союзническую солидарность. Если честно, все мы это знаем, инициаторы подобных идей не очень-то думают о своих союзниках и партнерах, но никогда не принимают решения, которые противоречат их собственным интересам", - заявил Путин, забив еще один гвоздь в попытки отказа Европы от российских энергоресурсов".

Помимо этого, подписание договора о строительстве ниток "Турецкого потока" означает и полный провал угрозы нового правительства Болгарии пересмотреть или заморозить совместные с Россией крупные энергетические проекты - строительство газопровода "Южный поток", нефтепровода Бургас-Александруполис, а также заявлений Ашхабада о готовности предоставить "лишний газ" NABUCCO с включением в него Анкары. Все это было перечеркнуто одним росчерком пера, благодаря российской дипломатии и абсурдной американской политики в регионе.

б) По итогам встречи, также был возобновлен проект атомной электростанции "Аккую" и заключен контракт на запуск турецких космических спутников на орбиту планеты.

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

До инцидента с российским бомбардировщиком товарооборот между Россией и Турцией превышал 30 млрд долларов. Еще 15 млрд составляла косвенная торговля. Новая подписанная программа развития двусторонних связей предусматривает возвращение к этим показателям в течение 1-1,5 лет, и их последующее увеличение. Стратегическая цель - выйти на 100 млрд долларов. Такого товарооборота Россия на данный момент не имеет даже с Китаем.

Важным показателем является и новый подход нашей страны к международному сотрудничеству, в рамках которому:

Россия отказывается от политики односторонних уступок и одолжений в международных отношениях.

Это отчетливо прослеживается и в заключенных с Турцией накануне, экономических документах.

Так, по итогам встречи, правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких продуктовых товаров. Однако в отличии от решений принимаемых ранее, эти товары ограничиваются исключительно косточковыми и цитрусовыми продуктами, то есть теми продуктами, которые не производит сельское хозяйство России, и появление которых на российском рынке способствует снижению цен на данный тип пищи.

С недавних пор Россия признает только взаимовыгодное сотрудничество.

4. ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Из утечек в прессу известно, что в двусторонних переговорах Путина и Эрдогана шедших более трех часов, участвовали и представители генеральных штабов России и Турции. Вопросы касались как ситуации в Алеппо, так и вопросов сокращения поддержки оппозиционных групп и закрытии коридора поставок оружия в Сирию через провинцию Идлиб.

"Я проинформировал нашего турецкого партнёра о том, что мы предложили нашим американским коллегам сделать всё для того, чтобы отвести подразделения сирийских войск, с одной стороны, и оппозиционных сил – с другой, от дороги Кастелло, через которую и можно, и нужно поставлять гуманитарные грузы в Алеппо, с тем чтобы не повторялись провокации с нанесением ударов по гуманитарным колоннам. Американские партнёры, по сути, отказываются от того, чтобы это сделать: то ли не могут этого сделать, то ли по каким‑то причинам не хотят", - заявил президент. У Москвы и Анкары в этом вопросе общая позиция, подчеркивает Путин, добавляя, что работа по линии оборонных ведомств и спецслужб также будет усилена.

ОБОБЩЕНИЕ

Время для российско - турецкого "перемирия" и попытки создания ситуационного союза, выбрано российской стороной идеально. Ведь именно сейчас, как у России, так и у Турции взаимных интересов насчитывается больше, чем когда бы то ни было.

Обе наши страны оказались в оппозиции Западу, обе претендуют на выстраивание независимой внутренней и внешней политики, обе, столкнувшись с экономическими проблемами и ограничениями, нуждаются в источниках для их преодоления.

Не лишним подтверждением этого являются и оценки турецких экспертов и политиков, которые не смотря на краткосрочность визита российского главы, освещают это событие в Турецких СМИ как "кульминационное в историческом измерении".

Действительно, целый ряд критических межправительственных соглашений и список закрытых протоколов, на фоне разворачивающихся в Сирии и мире событий, очень своевременно выводят обе наши страны на уровень беспрецедентного стратегического сотрудничества.

Редакция Newsinfo