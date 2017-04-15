Чуркин призвал Великобританию прекратить поддерживать "разный сброд по всему миру"

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин резко отреагировал на критику со стороны Великобритании и США, представители которых на заседании СБ ООН выступили с обвинениями в адрес Москвы за ее решение наложить вето на проект резолюции о создании бесполетной зоны над Алеппо.

"Попытки оскорблений не выведут нас из себя и не отвлекут от серьезной работы", - подчеркнул российский дипломат. Отвечая на призывы британского коллеги Мэттью Райкрофта немедленно остановить бомбардировки Восточного Алеппо, он предложил Лондону прекратить "поддерживать разный сброд по всему миру - экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране". "Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света", - сказал Чуркин.

РФ наложила вето на проект резолюции о создании бесполетной зоны над Алеппо, а предложенный Москвой альтернативный документ не набрал необходимых для принятия девять голосов. Британский постпред заявил, что результаты голосования в Совете Безопасности ООН по двум проектам резолюций по Сирии стали якобы унизительными для России.

По мнению британского дипломата, российский проект резолюции в поддержку предложения о выводе боевиков из Восточного Алеппо с целью прекращения боевых действий "был циничной попыткой перевести внимание" с того факта, что Россия наложила вето на французский документ, тем самым "вновь лишив какой-либо надежды жителей Алеппо". Как заявил Райкрофт, российская инициатива "провалилась, потому что она не потребовала немедленного прекращения воздушных бомбардировок Алеппо". "Это трюк, точно такой же, как и пустая приверженность России политическому процессу в Сирии", - утверждал дипломат.

Редакция Newsinfo