День рождения Путина: самые необычные подарки президенту РФ

Хотя для Владимира Путина день рождения - еще не повод отдыхать, но для всех остальных это отличный повод дарить подарки. Поскольку за 15 лет президент получил их несметное количество, стоит выделить лишь самые необычные из них.

В начале «нулевых», еще не зная толком ответа на вопрос «Who is mister Putin?», страна поняла - этот человек точно любит животных. В 2000-м «чрезвычайный» министр Сергей Шойгу подарил президенту щенка лабрадора, родившегося в питомнике МЧС. Черный пес по кличке Кони стал первым, знаменитым на всю страну, любимцем президента. Однажды Кони даже умудрился засунуть нос в российско-германские отношения. В 2007-м, когда в гости к Путину впервые приехала канцлер Германии Ангела Меркель, Кони подошел ее обнюхать. Никто тогда заранее не знал, что фрау Меркель панически боится собак. Первая встреча между лидерами прошла в прохладной атмосфере, а Меркель потом вспоминала – мол, «Путин с порога пытался показать ей свой мачизм с помощью огромной черной собаки».

У Владимира Путина есть еще две подаренные ему ко дню рождения собаки. В 2010-м премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил ему щенка болгарской овчарки каракачанской породы по имении Баффи. Третья собака досталась Путину от японцев. Губернатор префектуры Акита отправил в Россию щенка породы акита-ину – той самой, представитель которой сыграл Хатико в одноименном фильме. Собаку назвали Юмэ, что по-японски означает Мечта.

Когда стало известно, что Путин занялся верховой ездой, ему начали наперебой дарить арабских скакунов. Первый конь, орловский рысак, появился у Путина еще в 2000-м - его подарил Егор Строев, тогдашний губернатор Орловской области. Год спустя президент Башкирии Муртаза Рахимов подогнал президенту гнедого жеребца ахалтекинской породы. В 2002-м король Иордании Абдалла Второй так проникся к президенту РФ, что преподнес ему сразу трех коней - Ибн Маруфа, Хакима и Айзис. Справедливости ради, стоит сказать – от этого подарка Путин отказался. Он был не только лишним, но и чрезмерно дорогим – вместе все три коня стоили порядка 2,5 миллионов долларов.

Руководство Кабардино-Балкарии пополнило конюшню Путина красавцем Казбичем, а Киргизия - иноходцем по кличке Гюльсары. Туркменбаши Сапармурат Ниязов щедро предложил Путину выбрать себе ахалтекинца среди лучших жеребцов собственной конефермы. Но самый известный путинский конь – это мини-лошадка Вадик, он принадлежит к самой маленькой породе лошадей - пони фалабелла. Его подарили Путину в 2005-м на ипподроме в Казани.

Один из самых оригинальных подарков на день рождения Путин получил в 2008 году - в резиденцию Ново-Огарево привезли коробку с двухмесячным уссурийским тигренком. Позднее маленькая тигрица, названная Машей, была передана в геленджикский «Сафари-парк».

Пожалуй, самый нашумевший подарок президенту - это календарь на 2011 год, иллюстрированный эротическими фотографиями студенток журфака МГУ. «Леса потушили, а я все еще горю!» - гласили подписи, намекая на события недавнего экстремально жаркого лета. В Кремле этот подарок приняли с большим скепсисом – он слишком напоминал провокацию.

А вот премьер-министр Японии Синдзо Абэ мыслил практичнее - в 2009-м он подарил российскому президенту люксовый спиннинговый набор для рыбалки. Самый же музыкальный подарок Путину сделала южноамериканская красавица, президент Аргентины Кристина Киршнер. Завершая торжественный ужин в честь визита Путина в Буэнос-Айрес, она подарила ему бандонеон - инструмент, сопровождающий исполнение танго. Другая женщина-политик подарила Путину огромные часы с кукушкой. Тем самым канцлер ФРГ Ангела Меркель, не один час прождавшая президента РФ в ходе различных саммитов, намекнула ему на важность пунктуальности.

Президент нередко получает и символические подарки ко дню рождения. В 2002-м, например, петербургские кулинары испекли к 50-летию Путина гигантский торт в виде Константиновского дворца. Правда, в итоге он попал не на президентский стол, а в детский сад. 7 октября 2006-го 60 тысяч жителей Грозного на площади Ахмата Кадырова взялись за руки и спели в честь президента государственный гимн. А в 2015-м в этот день в Чечне на стадионе «Ахмат-арена» растянули полотнище размером с футбольное поле - с портретом Путина и надписью «Самый лучший президент». В 2013-м уличные художники в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне посвятили Путину граффити, на которых его изобразили в виде миротворца.

Большая часть из сотен подарков, полученных Путиным, отправляется прямиком в президентскую библиотеку. По закону, все презенты, сделанные первому лицу РФ - собственность государства, и президент может взять себе только те подарки, стоимость которых не превышает пяти МРОТ.

Редакция Newsinfo