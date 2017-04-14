«Молниеносный удар» США заморозили плутонием

В США теряются: связывать ли приостановку участия России в программе утилизации плутония с сирийским вопросом, или с попыткой добиться достижений в геополитике?

В американской прессе снова появились упоминания о холодной войне с Россией. Это связано с тем, что накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в двустороннем Соглашении об уничтожении оружейного плутония от 2000 года. Американским читателям сообщают, что «заморозка плутония» тесно связана с решением США об отказе в сотрудничестве с россиянами в противодействии террористам в Сирии, а Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «серии терактов» в Алеппо и других провинциях.Например, высокопоставленные чиновники, не назвавшие имена, заявили корреспонденту The Washington Post что Сирия и плутоний – разные проблемы, хотя и являются частью «куска беспокойных и сложных отношений».

«Это, конечно, худший период между двумя странами со времен холодной войны… это очевидно, что ситуация ухудшается по всем направлениям», - сказал Филипп Гордон, сотрудник Совета по международным отношениям (частная американская компания) и бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии при Обаме.

Американские власти разделились на два лагеря: одни хотели построить завод по производству из плутония МОКС-топлива «как способ поощрения русских», другие считают, что безопаснее и дешевле плутоний разбавлять и «избавляться». Такую точку зрения высказал вице-президент по научной работе в области международной безопасности и экономического развития, директор программы нераспространения ядерного оружия Фонда Карнеги за международный мир.

По его словам, шаг Путина – не шок для Штатов, отражает больше возможностей для Москвы, чтобы обозначить «политическое недовольство», чем серьезную угрозу для ядерного нераспространения.

«Беспокойства по поводу безопасности ядерных материалов в России, которые приближались к кризисным пропорциям в годы после распада Советского Союза, стихли», - сказал Перкович.

Агентство «Рейтерс», ссылаясь на отчет Stratfor, пишет о том, что Соглашение по плутонию не является краеугольным камнем в американо-российском разоружении после холодной войны, но «связь противоречий по другим вопросам» несет мощную символику.

«Указ Путина может свидетельствовать о том, что другие предложения о сотрудничестве в сфере ядерного разоружения между США и Россией подвергаются риску быть подорванными, - говорится в комментарии «Stratfor». - Решение, скорее всего, является попыткой передать в Вашингтон цену разрыва диалога по Сирии и другим вопросам».

Эксперт в области нераспространения ядерного оружия Джо Сиринсионе прокомментировал русской службе издания «Голос Америки», что, по сути, американская сторона нуждается в утилизации 34 тонн плутония, но тем способом, который не описан в договоре. Россия это не одобрила.

В то же время Москва заинтересована в том, как выгодно утилизировать плутоний, что обусловлено требованиями ядерной энергетики. Материал планируют использовать в новом поколении реакторов, которые «производят больше плутония, чем потребляют».

Изначально в Штатах согласились использовать плутоний для производства смешанного топлива, но реализация проекта оказалась немыслимо дорогой.

«Стоимость завода в Южной Каролине выросла – от первоначальных 3 миллиардов долларов до 30 миллиардов сегодня. Причем стоимость продолжает расти», - сказал эксперт, полагая, что Москва, с технической точки зрения, права.

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения Павел Подвиг также обращается к «узко технической точке зрения», согласно которой у Москвы есть аргументы предъявлять Вашингтону требования. Другое дело, считает он, что они нереалистичны.

«Сложно представить себе, что США пойдут на то, чтобы обменять продолжение участия России в программе утилизации плутония на условия, перечисленные в законопроекте», - заявил он. В то же время аналитик полагает, что решение не окажет влияние на обстановку в США в связи с выборами Президента, и «никакой политической составляющей в этом вопросе нет».

Синсирионе, напротив, уверен: Москва разыгрывает «плутониевую карту» для достижения преимуществ в геополитике и во внутренней политике США.

«Это также обеспечит кампанию Трампа новым тезисом, чтобы проиллюстрировать «провал» Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Путин может считать, что России будет лучше с президентом Трампом», - заявил он.

Согласно тексту Соглашения, Вашингтон должен был приступить к утилизации плутония в 2018 году, однако обязательства откровенно саботируют. К настоящему моменту в США приостановили и строительство вышеупомянутого завода, и исследования по использованию МОКС-топлива в энергетических реакторах. Возможность выполнения американцами своих обязательств в ближайшие 10-15 лет не просматривается.

В России причины «заморозки плутония» связывают с объективными внешнеполитическими факторами, нежели чем с диалогом по Сирии. К Вашингтону есть конкретные претензии, и соглашение перезагрузят только после того, как американская сторона предпримет конкретные шаги по устранению накопившихся противоречий.

Россия не может закрыть глаза на недружественные шаги США по наращиванию военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. В том числе – размещение интернациональных батальонов Альянса в Польше и Прибалтике. Реализация Штатами программы «глобального молниеносного удара», выстраивание системы ПРО США по периметру РФ, модернизация тактических ядерных авиабомб B61 (размещены в ряде стран Европы), а также последовательное уклонение американской стороны от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний – причины реакции Кремля.

Заявленный как более не требующийся для обороны российский плутоний не будет использоваться в оружейной деятельности до тех пор, пока придерживаются такого же подхода США. Милитаристские шаги Штатов, ставящие под угрозу безопасность России, заставили пересмотреть решение.

Соответственно, от Вашингтона ожидают вывод всего ядерного потенциала на территорию США, возврат сил и средств ПРО в состояние сентября 2000 года, гарантии отказа от размещения инфраструктуры НАТО и существенных контингентов войск США в государства, вступивших в Альянс после сентября 2000 года.

Также американская сторона должна отказаться от программы «глобального молниеносного удара», ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Под ожидаемым устранением противоречий имеются в виду нарушения американской стороной Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года.

Редакция Newsinfo