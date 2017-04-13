От Полтавы до Дамаска

Развертывание американских баз ПРО в Польше и Румынии, крупномасштабные учения в Прибалтике напоминают канун 1941 года. Ощущение дежавю усиливают призыв американского генерала Стенли Маккристала готовиться к полномасштабному противоборству с Россией, заявление британского генерала Ричарда Ширреффа о возможной ядерной войне с нами уже в 2017 году. Насколько серьезны эти угрозы? Какие силы заставляют западные страны во главе с США нагнетать напряженность вокруг России и ставить мир на грань новой войны?

Доля США в мировом производстве – около 20 процентов, а потребление – 40, то есть на каждый заработанный американцами доллар приходится один присвоенный. Забирая у человечества большую часть ресурсов, эта страна почти ничего не дает взамен. Треть мирового загрязнения окружающей среды приходится на США. Каждый американец сегодня потребляет за восьмерых жителей Земли.

Политика – концентрированное выражение экономики. А последняя находится в США в руках монополистического капитала, которому для получения прибылей постоянно нужны нефть, уран, цветные металлы, другие виды сырья. По этой причине районы их добычи и рынки сбыта произведенных товаров объявляются районами жизненных интересов. Туда направляются авианосцы, там создаются военные базы.

Штаты тунеядцев

Современное западное общество воспитывает лишь потребительские инстинкты. Духовно развитый человек, умеющий самостоятельно мыслить, ему не нужен. Поэтому все не вписывающееся в принятые стандарты уничтожается, отторгается, высмеивается. Наша духовность и нравственность – кость в горле у западных хищников.

Мы в отличие от стран, называющих себя развитыми, никогда не эксплуатировали другие народы. В СССР только РСФСР и Белоруссия вкладывали в союзный бюджет больше, чем получали из него, остальные республики были дотационными.

В России труд является ценностью сам по себе. Человек труда всегда был героем. Ему посвящены сотни фильмов, тысячи книг. Герой Запада тот, кто быстро разбогател, как правило, преступным путем. По данным официальной статистики, около 40 процентов населения США старше 16 лет не работают. Трое из десяти американцев и каждая вторая американка живут на пособия от государства. А оно обирает другие страны.

Для большинства из нас этот пример неприемлем. Известный исследователь русского менталитета Валентина Чеснокова отмечает: «Героические» усилия наших СМИ привить русскому человеку индивидуализм, озабоченность своим материальным благосостоянием и другие «западные» качества в виде главных ценностей ведут... к деморализации».

Поскольку Россия не хочет принимать ценности Запада и жить по его правилам, нас проще всего объявить врагами. Отсюда «империя зла», «диктатура», «тюрьма народов».

В чем только не обвиняли Россию в последнее время.

Сразу после того как 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит пассажирский «Боинг-777», США возложили вину на нашу страну и на ее президента. Едва мы пришли на помощь Дамаску, правозащитная организация Human Rights Watch, базирующаяся в Великобритании, опубликовала доклад, в котором обвинила нас в военных преступлениях. В качестве доказательства были представлены сделанные за несколько месяцев до начала операции российских ВКС в Сирии фотографии, на которых запечатлены результаты авиаударов коалиции во главе с США.

Список беспочвенных обвинений легко продолжить, но и так понятно, каким нас видит Запад. Об этом хорошо сказал Владимир Путин: «Так называемые правящие круги, элиты – политические, экономические – этих стран, они нас любят, когда мы нищие, бедные и стоим с протянутой рукой».

Запад привечает тех, кто заискивает перед ним, как это делали Горбачев и Ельцин. Хотя, как говорил немецкий политический деятель Август Бебель: «Если тебя хвалит враг – значит, ты сделал глупость». Пример Горбачева и Ельцина, разрушивших страну под восторженные оценки врагами России «выдающихся способностей» клятвопреступников, более чем убедителен.

Итог деятельности последнего генсека подвел Билл Клинтон: «Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать».

Показательна характеристика Ельцина английским журналистом Марком Симпсоном в газете «Гардиан» (The Guardian): «Вечно пьяный пройдоха, который довел большую часть своего народа до невообразимой нищеты, одновременно фантастически обогатив свою клику. Президент, который ограбил целое поколение, украв их пенсии, «отпустил» уровень жизни в свободное падение и урезал на десятки лет среднюю продолжительность жизни российских мужчин… Человек, начавший свою карьеру популиста с кампаний против относительно скромной коррупции партийных функционеров, позже стал главой страны в эпоху такой широкомасштабной коррупции и бандитизма, какие не имеют аналогов в истории… Он не только пресмыкался перед западными интересами, но и руководил почти окончательным уничтожением своей страны как политической и военной силы на мировой арене. Он втоптал Россию в грязь, чтобы нам не пришлось делать это самим».

К великому огорчению для Запада, ставший во главе России Владимир Путин начал отстаивать право страны самой определять свой путь, принимать собственные судьбоносные решения. История успеха

Запад ненавидел Россию и русских всегда. В XXI веке к ненависти добавился еще и панический страх. Враги испугались появления нового мирового лидера. Об этом в свое время предупреждал еще Гитлер: «Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба И. Сталина. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина не появлялись».

Не получилось. Став во главе государства, Путин начал формирование России как универсальной империи на просторах бывшего СССР, сохраняя при этом самодостаточность в ее национальной мощи.

Стратегически верным решением стало создание собственного евразийского цивилизационного проекта, вовлекающего в свою орбиту разные миры на принципах равноправия и взаимного уважения. В результате Москва превратилась в центр, вокруг которого идут объединительные процессы. Россия вновь привлекательна для других государств, возросло ее влияние на мировое сообщество. К ней прислушиваются, с ней налаживают новые политические, экономические, научные, культурные связи.

Такое уже было в нашей истории. Похожие процессы шли, когда полуразрушенная и обескровленная Россия восстанавливалась после революции и Гражданской войны, когда сражалась с фашизмом и поднималась после Великой Отечественной.

В 1939 году видный деятель кадетов Павел Милюков подчеркнул: «Сталин является гениальным политиком, поскольку он прочувствовал одну важнейшую вещь для любого политика – Сталин вернул Россию в русло традиционного общества».

На вопрос, почему этот период развития России вызывает столь много критики, очень точно ответил Александр Зиновьев: «Сталинская политика вызывала и до сих пор вызывает злобу не столько потому, что была связана с жесткостью и репрессиями, сколько потому, что была поразительно успешной. Беспристрастные исследователи в далеком будущем наверняка в жесткости сталинских лет увидят не столько факт якобы необоснованных жестокостей, сколько мужество и дальновидность сталинского руководства пойти на эти жесткости как на неизбежные в интересах выживания страны».

По всем показателям развития народного хозяйства СССР со второй половины ХХ века занимал прочное второе место в мире после США. У нас была создана лучшая система общего и специального профессионального образования. Президент Джон Кеннеди с горечью говорил, что русские выиграли у американцев соревнование в космосе за школьной партой.

Советская система профилактического здравоохранения, физической и спортивной подготовки населения также была лучшей в мире. СССР имел превосходную военную и космическую технику, с которой могли соперничать лишь США.

В той эпохе были свои недостатки и даже пороки. Но их можно было исправить. Впрочем, это совсем другая история.

Новый Сталинград

В 2000 году в США разработан Хьюстонский проект, согласно которому Россия должна быть расчленена на мелкие государства. Сибирь отходит к Соединенным Штатам, Северо-Запад – к Германии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний Восток – к Японии. Многие сейчас кусают локти, что не сделали этого в 90-е. Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол заметил: «Ошибка, которую совершили 20 лет назад, заключалась в том, что Россию посчитали слабой, клонящейся к упадку. Мы можем спорить о том, является она великой державой или посредственной. Но Россия входит в пятерку или десятку крупнейших экономик мира, это одна из ведущих ядерных стран, а сейчас с учетом инвестиций, которые Путин делает в свою армию, она становится одной из самых сильных военных держав. И эти тенденции в ближайшие 20 или 30 лет не изменятся».

Конечно, многие горячие головы в США и НАТО и сейчас не оставляют надежды на силовое решение «проблемы России». Чтобы остудить пыл западных вояк, стоит напомнить: в следующем году исполняется 75 лет начала Сталинградской битвы. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал победу в ней Советской армии изумительной. Английский монарх прислал городу на Волге дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Победа Советской армии высоко подняла политический и военный престиж СССР. Генерал вермахта Ганс Дерр в книге «Поход на Сталинград» признал: «Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух величайших мировых держав».

Наверное, имеет смысл приурочить к началу 75-летия Сталинградской битвы возвращение городу на Волге его героического имени, который у многих граждан не только России, но и всего мира ассоциируется с подвигом советских воинов.

Пусть наши враги помнят о том, что их ожидает, если рискнут проверить прочность нашей обороны. Блицкрига не будет, а от натовских вояк не останется даже могил.

Редакция Newsinfo