Польский эксперт своему министру обороны: не дай Бог когда-нибудь столкнулся с настоящим русским спецназом

\В конце прошлой недели министр обороны Польши Антоний Мачеревич, уже «прославившийся» стремлением во всем на свете обвинять Россию , озвучил рецепт спасения Польши от якобы планируемой российской агрессии—добровольческие батальоны. За что был тут же высмеян самими же польскими экспертами.

По словам Мачеревича, «Первая фаза гибридного конфликта — это нападение на другую страну сил спецназначения», — говорил Мачеревич, приводя пример Украины и объясняя, что как бы мы ни называли использующиеся для такой атаки подразделения — «зелеными человечками» или бойцами самопровозглашенных республик — это просто российский спецназ. Войска территориальной обороны встретятся с ними первыми». Мачеревич добавил, что такая концепция добровольческой территориальной обороны появилась у него давно, когда он еще готовился занять пост министра обороны — в 2014 году. Теперь же министр—русофоб намерен реализовать свою концепцию, и для этого распорядился готовить по методикам «максимально приближенным к спецназу» гражданских лиц. Этим делом займется полковник Веслав Кукула, который командовал полком специального назначения в Люблинце.

Тот факт что Россия вовсе не собирается нападать на Польшу—нам это просто не нужно—польский министр обороны скромно «не заметил». Но и сама концепция «тербатов» уже вызвала хохот среди самих польских экспертов.

Так, известный польский и по совместительству американский эксперт Марек Щверчиньский, который является руководителем секции «Безопасность» варшавского аналитического центра Polityka Insight, в своей статье на страницах местной газеты Polityka в пух и прах разносит новую концепцию такой обороны страны.

«Спецназ — это не конкретное подразделение, а общее название, которое используют в России и странах постсоветского пространства, в том числе на Украине, для специальных подразделений разных родов войск, полиции, пограничных служб и других силовых ведомств. Единого спецназа у россиян нет: у каждого рода войск есть свой спецназ.

К лучше всего оснащенным, обученным и «заслуженным» в боях относятся силы специального назначения ВДВ, собранные в 45-м гвардейской бригаде, которая дислоцируется в подмосковной Кубинке. В свою очередь, ближе всего к Польше находится 2-я бригада спецназа в Пскове. В Калининградской области располагаются подразделения спецназа морской пехоты. В целом в российских силах специального назначения служат 15 000 человек. Для сравнения, польские «коммандос» — это примерно 3 000 человек. Численность войск территориальной обороны составит примерно 35 000, а первых трех бригад в приграничном районе на востоке — 3 000.

Современные методы тренировки спецназа учитывают все сферы применения этих сил и, несомненно, не ограничиваются использованием саперной лопатки. Россияне извлекли выводы из операций в Чечне, в Буденновске и освобождения заложников в театре на Дубровке. Молниеносный захват Крыма в 2014 году показал, что нынешний спецназ умеет действовать «тихо и эффективно»», — объясняет своему министру военный эксперт, добавляя, что у его хваленных тербатов просто нет шансов перед русскими.

«Не говоря уже о том, что отбор в российский спецназ требует невероятной физической и интеллектуальной формы, которой обладают весьма немногие. Между тем в польские силы территориальной обороны будут допускаться кандидаты с категорией D (не годен к войсковой службе в мирное время), резервисты после 12 лет службы по контракту или люди, которые вообще не служили в армии. Сравнивать двухнедельный курс предварительной подготовки и выезды в выходные дни на стрельбища с тренировками спецназа, значит, оскорблять силы специального назначения, которые якобы так ценит руководство Министерства обороны.

Другой фактор, который не позволит создать из сил территориальной обороны спецназ — это ограниченный финансовый, технический и кадровый потенциал. В Польше нет кадров для подготовки в формате сил специального назначения даже трех бригад территориальной обороны (которые по численности в три раза уступают бригаде регулярный армии), что уж говорить об обучении всех 35 000 человек.

Существует риск, что план министра провалится или будет реализован частично, и силы территориальной обороны окажутся не копией спецназа, а карикатурой. Дородный хромой «коммандос» с категорией D, пришедший на службу ради нескольких сотен злотых ежемесячной прибавки к зарплате за свою готовность, сможет максимум раз в месяц пострелять, а его знание местности ограничится дорогой в магазин. И не дай Бог, чтобы он когда-нибудь столкнулся с двухметровым здоровяком из настоящего русского спецназа», — добавляет Марек.

Почему Россия должна обязательно напасть на маленькую Польшу, у них вопросов не вызывает, обвинения и у эксперта и у министра одни: Россия слишком агрессивна по отношению к «мирной» Европе. Правда, в отличие от более адекватно воспринимающего реальность американца, министр обороны Польши Антоний Мачеревич известен как автор множества скандальных заявлений. Так, польский министр во всеуслышание заявил о том, что Россия причастна к международному терроризму, и, в частности, к гибели президента Польши Леха Качиньского в 2010 году. «На данный момент терроризм используется против западных государств как инструмент провоцирования потока миграции с целью дестабилизации европейского континента. Стоит помнить, что Польша была первой жертвой терроризма в 30-е гг. После Смоленской катастрофы мы можем сказать, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разыгрывается на наших глазах», — приводит слова Мацеревича «Радио Польша».Говоря о Катынском расстреле 1940 года, министр Мацеревич отметил, что «геноцид лежит у истоков нынешней ситуации в России». Он добавил, что «не указывает на какие-то конкретные действия власти». «На российском народе по-прежнему лежит печать молчания о том, что случилось в советский период с их предками», — заявил политик. Еще один бурный протест вызвало заявление Мачеревича о том, что якобы «Россия виновата в Волынской резне». Речь идёт о массовом истреблении поляков украинскими националистами в 1943 году. Как раз в эти дни Сейм Польши принял резолюцию, определяющую эти события как геноцид поляков. Причём Мачеревич в своих словах подтверждает — поляков убивали украинские националисты, сторонники Бандеры и Шухевича. Но при этом, по его словам, всё равно виновата Россия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это заявление риторическим вопросом: «Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата?». Ответом Марии может смело стать настоящая, а не переписанная история, два с половиной века назад наша армия положила начало замечательной традиции: 9 октября 1760 года русские войска в ходе Семилетней войны в первый раз заняли Берлин. С тех пор каждый раз на попытки «просвященной Европы» завоевать «дикую Россию» наши войска, проходя через Польшу, останавливались то в Берлине, то в Париже, выработав устойчивый комплекс, с одной стороны плевать в русских, а с другой кричать караул — русские идут.

Редакция Newsinfo